InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/09/2026

Nesta sexta-feira, as energias astrológicas convidarão cada nativo a colocar as ideias em ordem, a rever expectativas e a agir com mais consciência diante das situações. Embora distrações e ruídos na comunicação possam provocar dúvidas, o dia também favorecerá conversas esclarecedoras, soluções práticas e escolhas mais alinhadas às verdadeiras prioridades. Ao manter a objetividade, respeitar [&#8230;]

As energias astrológicas convidarão cada nativo a colocar as ideias em ordem (Imagem: WhataWin | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As energias astrológicas convidarão cada nativo a colocar as ideias em ordem (Imagem: WhataWin | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta sexta-feira, as energias astrológicas convidarão cada nativo a colocar as ideias em ordem, a rever expectativas e a agir com mais consciência diante das situações. Embora distrações e ruídos na comunicação possam provocar dúvidas, o dia também favorecerá conversas esclarecedoras, soluções práticas e escolhas mais alinhadas às verdadeiras prioridades. Ao manter a objetividade, respeitar os próprios limites e conferir as informações com atenção, será possível transformar possíveis inquietações em aprendizados. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo! 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Áries

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Áries em linha branca contínua e arredondada, estilizado no formato dos chifres de um carneiro, centralizado sobre um fundo bege em tom pastel

O ariano sentirá necessidade de organizar a rotina (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Você sentirá necessidade de organizar a rotina e melhorar a maneira como administra seu tempo. Todavia, acontecimentos inesperados poderão atrapalhar seus planos e exigir mudanças rápidas. Nesse cenário, evite assumir muitas tarefas, pois isso apenas tenderá a gerar desgastes e prejudicar sua produtividade. O ideal será estabelecer prioridades e respeitar os limites físicos e emocionais.

Touro

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Touro em linha branca contínua, formada por um círculo encimado por chifres arredondados, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O taurino deverá buscar equilíbrio e se dedicar a atividades que favoreçam o bem-estar e a autoestima (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Você desejará aproveitar os momentos de lazer, mas alguns afazeres da rotina poderão interferir nos seus planos. Nesse cenário, evite deixar as responsabilidades de lado em busca de satisfação imediata, sem transformar o tempo livre em mais uma fonte de cobrança. O ideal será buscar equilíbrio e se dedicar a atividades que favoreçam o bem-estar e a autoestima.

Gêmeos

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Gêmeos em linha branca contínua, formada por dois traços verticais unidos por duas linhas curvadas no topo e na base, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

Mudanças inesperadas exigirão flexibilidade do geminiano (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Será um dia favorável para se dedicar a atividades prazerosas e reconhecer suas capacidades. Ao mesmo tempo, mudanças inesperadas exigirão flexibilidade. Nesse contexto, você precisará encontrar um equilíbrio maior entre diversão e responsabilidades. Para tanto, procure organizar melhor o seu tempo e adaptar seus planos diante dos imprevistos, mas sem deixar de lado o que considera importante.

Câncer

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Câncer em linha branca contínua, formada por dois círculos com traços curvados opostos que lembram as garras de um caranguejo, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O canceriano poderá perceber com clareza o que precisa ser ajustado dentro de casa (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção à organização da vida doméstica e das relações familiares. Inclusive, poderá perceber com clareza o que precisa ser ajustado dentro de casa. No entanto, algumas mudanças tenderão a interferir na programação. Evite, nesse cenário, reagir de forma impulsiva. Em vez disso, procure conversar antes de tomar decisões que envolvam outras pessoas.

Leão

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Leão em linha branca contínua, formada por um pequeno círculo conectado a uma linha fluida que remete à juba e à cauda do leão, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O leonino deverá dedicar mais atenção às finanças (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Procure dedicar mais atenção às finanças, principalmente à forma como administra seus recursos. Isso porque mudanças inesperadas nesse setor poderão levá-lo(a) a rever prioridades ou a perceber quais hábitos precisam ser ajustados para organizar melhor a vida financeira. Ao longo desta quinta-feira, será importante ter cautela com compras motivadas por insatisfações momentâneas e avaliar as consequências antes de assumir novos compromissos.

Virgem

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Virgem em linha branca contínua, formada por uma estrutura similar à letra

O virginiano terá a oportunidade de reorganizar os hábitos, cuidar da aparência e fortalecer sua autoestima (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Você precisará dedicar mais atenção às necessidades pessoais e ao bem-estar físico. Ao longo do dia, haverá a oportunidade de reorganizar os hábitos, cuidar da aparência e fortalecer sua autoestima. Entretanto, a intensidade emocional poderá levá-lo(a) a oscilar entre o desejo de controlar tudo e a necessidade de mudança. Por conta disso, evite decisões precipitadas diante de inseguranças e respeite os próprios limites.

Libra

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Libra em linha branca contínua, formada por uma linha reta horizontal abaixo de um arco com extremidades estendidas, representando uma balança, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O libriano buscará desacelerar para compreender melhor o que está acontecendo internamente (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Você buscará desacelerar para compreender melhor o que está acontecendo internamente. Contudo, situações inesperadas poderão interferir em seus planos e gerar irritação. Nesse cenário, será importante não assumir compromissos apenas para agradar os outros e reservar momentos de silêncio para organizar as emoções.

Escorpião

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Escorpião em linha branca contínua, formada por uma estrutura similar à letra

O escorpiano precisará ter flexibilidade para ouvir diferentes perspectivas antes de tomar decisões (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças nas amizades, nos grupos ou nos projetos coletivos, tornando necessário rever seus planos e expectativas. Inclusive, as atitudes de pessoas próximas poderão irritá-lo(a). Diante desse cenário, evite controlar as decisões dos outros. O ideal será ter flexibilidade para ouvir diferentes perspectivas antes de tomar decisões.

Sagitário

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Sagitário em linha branca contínua, formada por uma seta inclinada apontando para o canto superior direito, cruzada por uma linha curvada que remete ao arco, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O sagitariano deverá organizar melhor as suas tarefas e reduzir os excessos (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Situações inesperadas poderão ocorrer no setor profissional, modificando suas prioridades e exigindo maior capacidade de adaptação. Embora haja desafios, esse novo cenário o(a) ajudará a perceber quais hábitos já não funcionam. Portanto, evite reagir de forma impulsiva diante das transformações. Em vez disso, procure organizar melhor as suas tarefas e reduzir os excessos.

Capricórnio

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Capricórnio em linha branca contínua, formada por uma estrutura similar às letras

Mudanças exigirão flexibilidade do capricorniano (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Mudanças inesperadas tenderão a interferir em seus planos e a exigir flexibilidade. Embora haja desafios, esse novo cenário poderá ajudá-lo(a) a entender determinadas situações de maneira diferente da habitual. Evite, portanto, insistir em uma ideia fixa ou tirar conclusões antes de ouvir diferentes opiniões. Ao considerar novas alternativas, será possível avançar com mais clareza e segurança.

Aquário

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Aquário em linha branca contínua, formada por duas linhas paralelas em formato de ondas zigue-zague, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O aquariano precisará ter cuidado com questões financeiras e assuntos delicados (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, será necessário cuidado com questões financeiras e assuntos delicados. Isso porque mudanças inesperadas nesses setores poderão despertar inseguranças. Evite, nesse contexto, tomar decisões precipitadas. Em vez disso, procure compreender o que precisa ser reorganizado, dedicando mais atenção aos documentos e abandonando estratégias que já não trazem segurança.

Peixes

Ilustração minimalista do símbolo do signo de Peixes em linha branca contínua, formada por duas linhas verticais curvadas em sentidos opostos e unidas por um traço horizontal ao centro, centralizada sobre um fundo bege em tom pastel

O pisciano precisará dedicar mais atenção aos relacionamentos (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Você precisará dedicar mais atenção aos relacionamentos, uma vez que poderá haver diferenças de expectativas ou mudanças inesperadas nesse setor. Ao longo deste dia, evite reagir impulsivamente ou cobrar o outro de maneira excessiva. Busque compreender o que espera das parcerias e estabelecer limites claros. Ao organizar os acordos e rever padrões antigos, será possível diminuir as tensões e ter mais clareza sobre as próprias necessidades.


  • Google Discover Icon
TM
TM

Thaís Mariano

    -
    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 11/09/2026 01:01
    SIGA
    x