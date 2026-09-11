Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/09/2026

A sexta-feira favorecerá quem conseguir reconhecer o que merece permanecer e abrir espaço para aquilo que chega para renovar a caminhada (Imagem: Dragon Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo o tarot, a sexta-feira trará uma energia marcada por encontros, renovação, escolhas e mudanças de ciclo. As cartas mostram boas possibilidades de conexão afetiva e celebração, mas também pedem atenção com situações pouco transparentes, desânimo e decisões que poderão transformar os rumos da vida. O dia favorecerá quem conseguir reconhecer o que merece permanecer e abrir espaço para aquilo que chega para renovar a caminhada.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 2 de Copas

O dia poderá trazer aproximação, reconciliação ou fortalecimento de um vínculo ao ariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece encontros, reciprocidade e conexões baseadas em troca verdadeira. No amor, o dia poderá trazer aproximação, reconciliação ou fortalecimento de um vínculo, enquanto, na carreira, uma parceria será especialmente produtiva. Na saúde, estar emocionalmente bem tenderá a refletir positivamente no corpo. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de carinho ajudarão a fortalecer relações importantes.

Touro 7 de Espadas

O taurino deverá evitar compartilhar planos com qualquer pessoa e conferir detalhes antes de tomar decisões (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede cautela com informações incompletas, atitudes pouco claras e situações que exigem mais estratégia. No amor, observe os comportamentos antes de tirar conclusões; na carreira, evite compartilhar planos com qualquer pessoa e confira detalhes antes de tomar decisões. Na saúde, não ignore sinais de cansaço ou desconforto. Entre amigos, mantenha certa discrição e não se envolva em fofocas ou conflitos que não dizem respeito a você.

Gêmeos 10 de Copas

Um ambiente mais harmonioso poderá melhorar a produtividade e motivação do geminiano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” traz uma energia de felicidade, harmonia e satisfação emocional. No amor, o momento favorecerá cumplicidade e demonstrações de afeto, enquanto, na carreira, um ambiente mais harmonioso poderá melhorar sua produtividade e motivação. Na saúde, o equilíbrio emocional contribuirá para o bem-estar. Entre amigos e familiares, encontros agradáveis proporcionarão uma sensação especial de acolhimento e pertencimento.

Câncer 7 de Paus

O canceriano precisará sustentar suas ideias diante de possíveis cobranças (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra que será necessário defender seus limites e aquilo que considera importante. No amor, não tenha medo de se posicionar diante de situações que incomodam. Na carreira, será preciso sustentar suas ideias diante de possíveis cobranças. Na saúde, evite acumular tensão por tentar dar conta de tudo. Entre amigos, escolha suas batalhas e não desperdice energia tentando convencer quem não está disposto a ouvir.

Leão 4 de Paus

Ambientes leves ajudarão o leonino a recuperar suas energias (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz celebração, estabilidade e momentos felizes ao lado de pessoas queridas. No amor, a energia favorecerá encontros, harmonia e fortalecimento dos vínculos; na carreira, uma conquista poderá trazer sensação de segurança e satisfação. Na saúde, ambientes leves o(a) ajudarão a recuperar suas energias. Entre amigos, convites, comemorações e reuniões poderão tornar o dia especialmente prazeroso.

Virgem Rei de Ouros

A dedicação e competência do virginiano poderão trazer reconhecimento e avanços financeiros na carreira (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” favorecerá estabilidade, segurança e resultados concretos construídos com responsabilidade. No amor, você tenderá a valorizar relações maduras e confiáveis, enquanto, na carreira, dedicação e competência poderão trazer reconhecimento e avanços financeiros. Na saúde, manter uma rotina organizada será importante para preservar seu equilíbrio. Entre amigos, sua presença será vista como segura e confiável, fazendo de você alguém a quem as pessoas recorrerão quando precisarem de apoio.

Libra A Morte

Mudanças na carreira poderão abrir espaço para oportunidades diferentes ao libriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “A Morte” representa a transformação e o encerramento de uma fase que já cumpriu seu papel. No amor, uma dinâmica antiga poderá precisar ser deixada para trás para que algo novo possa surgir. Na carreira, mudanças possivelmente abrirão espaço para oportunidades diferentes. Na saúde, abandonar hábitos que não fazem mais bem será importante. Entre amigos, algumas relações poderão se transformar naturalmente, aproximando você de pessoas mais alinhadas com seu momento atual.

Escorpião A Roda

Uma novidade inesperada poderá mexer com os sentimentos do escorpiano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” anuncia movimentos, mudanças e acontecimentos capazes de alterar o rumo de uma situação. No amor, uma novidade inesperada poderá mexer com seus sentimentos, enquanto, na carreira, uma oportunidade poderá aparecer de maneira surpreendente. Na saúde, adaptar-se às mudanças sem perder a rotina de cuidados será essencial. Entre amigos, encontros inesperados ou notícias repentinas poderão movimentar sua vida social e abrir novas possibilidades.

Sagitário Ás de Copas

O sagitariano deverá cuidar do emocional para manter a energia equilibrada (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre espaço para renovação emocional, carinho e sentimentos que começarão a florescer. No amor, uma nova paixão poderá surgir, ou uma relação existente ganhar mais ternura. Na carreira, uma atividade que desperta entusiasmo possivelmente devolverá sua motivação. Na saúde, cuidar do emocional será fundamental para manter a energia equilibrada. Entre amigos, demonstrações sinceras de afeto o(a) aproximarão de pessoas que farão bem ao seu coração.

Capricórnio 4 de Copas

Uma oportunidade profissional poderá estar mais próxima do que o capricorniano imagina (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” pede atenção ao desânimo e à tendência de não perceber oportunidades por estar concentrado(a) demais no que não saiu como esperado. No amor, talvez seja necessário olhar novamente para uma possibilidade antes de descartá-la, enquanto, na carreira, uma oportunidade poderá estar mais próxima do que você imagina. Na saúde, procure sair da rotina e fazer algo que desperte prazer. Entre amigos, aceite convites e permita-se estar com pessoas capazes de trazer leveza ao seu dia.

Aquário O Louco

Mudanças de ambiente e atividades prazerosas ajudarão o aquariano a renovar suas energias (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida você a experimentar o novo sem tentar controlar todos os resultados antecipadamente. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo, enquanto, na carreira, uma ideia diferente abrirá um caminho que você ainda não havia considerado. Na saúde, mudanças de ambiente e atividades prazerosas o(a) ajudarão a renovar suas energias. Entre amigos, a espontaneidade será sua aliada, e um possível convite inesperado renderá uma experiência memorável.

Peixes Os Enamorados

Uma decisão importante poderá definir os rumos de uma relação ou aproximar o pisciano de alguém especial (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca escolhas, sentimentos e relações no centro do seu dia. No amor, uma decisão importante poderá definir os rumos de uma relação ou aproximar você de alguém especial, enquanto, na carreira, será necessário escolher aquilo que realmente combina com seus objetivos. Na saúde, procure equilibrar razão e emoção para não se desgastar com indecisões. Entre amigos, conversas sinceras revelarão afinidades e o(a) ajudarão a reconhecer quais vínculos realmente fazem sentido.