Homer, Bart ou Maggie? Veja 10 nomes inspirados em Os Simpsons para cachorro 

Os personagens de Os Simpsons oferecem opções de nomes divertidos e cheios de significado para o cachorro (Imagem: Hollysdogs | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Escolher o nome do cachorro é um momento especial e simbólico para os tutores. Afinal, além de acompanhar o animal durante toda a vida, pode representar sua personalidade, aparência ou até uma paixão de quem faz parte da família. As possibilidades são praticamente infinitas. Para os fãs de Os Simpsons, os moradores de Springfield oferecem opções divertidas e cheias de significado.

Criada por Matt Groening e desenvolvida por James L. Brooks, Matt Groening e Sam Simon, Os Simpsons estreou em 1989 e acompanha o cotidiano da família Simpson e de outros moradores da fictícia Springfield. A sitcom animada se consolidou como uma das produções mais longevas e reconhecidas da televisão, mantendo sua presença na cultura popular ao longo de décadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira, a seguir, alguns nomes para cachorro inspirados nos personagens da animação!

1. Homer

Homer é o pai da família Simpson e um dos personagens mais reconhecidos da animação. Funcionário da Usina Nuclear de Springfield, ele costuma se envolver em situações caóticas por causa de suas atitudes impulsivas e decisões pouco pensadas, mas também demonstra forte ligação com a família. Por isso, pode ser um nome divertido para um cachorro brincalhão, comilão, estabanado e muito apegado aos tutores.

2. Marge

Marge é a matriarca da família Simpson e frequentemente assume o papel de equilibrar as confusões dentro de casa. Paciente, compassiva e organizada, ela tenta manter a família unida mesmo diante das inúmeras trapalhadas de Homer e Bart. Assim, o nome pode combinar com uma cachorrinha tranquila, companheira e carinhosa, especialmente aquela que gosta de permanecer perto dos tutores e demonstra um comportamento mais sereno.

3. Bart

Bartholomew JoJo Bart Simpson é conhecido principalmente por seu comportamento travesso e rebelde. O garoto adora causar confusão e tem entre suas marcas registradas o skate e o estilingue, embora também revele um lado mais sensível em diferentes momentos da série. O nome pode combinar perfeitamente com um cachorro cheio de energia, curioso e que parece estar sempre planejando a próxima travessura.

4. Lisa

Lisa é a filha inteligente, sensível e talentosa da família Simpson. Apaixonada por música e conhecida por tocar saxofone, a personagem se destaca também pela compaixão, integridade e disposição para defender aquilo em que acredita. Por essas características, o nome pode ser uma escolha para uma cachorrinha atenta, observadora e inteligente.

5. Maggie

Maggie é a filha caçula de Homer e Marge. Embora seja apenas um bebê e apareça quase sempre com sua inseparável chupeta, ela surpreende pela coragem, inteligência e capacidade de enfrentar situações inesperadas. É um nome delicado e carinhoso que pode combinar muito bem com uma cachorrinha pequena, mas cheia de personalidade.

O nome Abe é curto e pode ser uma escolha especialmente simpática para um cachorro idoso (Imagem: Lucigerma | Shutterstock)

6. Abe

Abraham Abe Simpson, mais conhecido como Vovô Simpson, é o pai de Homer. O personagem chama atenção por suas histórias, lembranças exageradas e comentários engraçados, além de apresentar ocasionais momentos de sabedoria. O nome é curto e pode ser uma escolha especialmente simpática para um cachorro idoso ou de comportamento mais tranquilo.

7. Patty

Patty Bouvier é uma das irmãs gêmeas de Marge e, ao lado de Selma, protagoniza diversos momentos de humor na animação. As duas são retratadas como inteligentes, espirituosas e bastante sarcásticas, além de compartilharem uma conhecida antipatia por Homer. Pode ser um nome interessante para uma cachorrinha independente, observadora e de personalidade forte.

8. Milhouse

Milhouse Van Houten é o melhor amigo de Bart e frequentemente acaba envolvido nas aventuras e confusões do garoto. Desastrado e azarado, ele também é bastante ingênuo e nutre uma conhecida paixão por Lisa, características que ajudam a torná-lo um dos personagens mais carismáticos da animação. O nome pode combinar com um cachorro dócil, companheiro e que está sempre disposto a seguir o tutor ou outro pet da casa.

9. Moe

Moe Szyslak é o proprietário e barman da Taverna do Moe, estabelecimento bastante frequentado por Homer e seus amigos. Embora seja conhecido pelo temperamento rabugento e pela facilidade com que perde a paciência, o personagem também apresenta um lado vulnerável em diferentes histórias. É um nome bastante curto, o que facilita seu uso para chamar o cachorro. Pode combinar especialmente com aquele pet de expressão séria ou comportamento mais reservado.

10. Ned

Ned Flanders é o vizinho da família Simpson e, apesar das provocações frequentes de Homer, costuma se mostrar amigável e fiel. O personagem é reconhecido pelo otimismo e pela disposição para ajudar os outros, mesmo quando sua paciência é colocada à prova. Por isso, pode ser um ótimo nome para um cachorro sociável, paciente e gentil, daqueles que recebem as pessoas com entusiasmo e gostam de fazer amizade.