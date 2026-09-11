Muito além do purê: 5 receitas com batata-doce ricas em proteínas para o almoço

Versátil e nutritiva, a batata-doce é um alimento que pode ganhar diferentes preparações no dia a dia. No almoço, ela pode se tornar a base de pratos completos, seja assada, cozida ou gratinada. Quando combinada com fontes de proteína animal ou vegetal, fica ainda mais completa, resultando em refeições não só saborosas, mas também nutritivas.

A seguir, confira 5 receitas com batata-doce ricas em proteínas para o almoço!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Batata-doce recheada com carne moída

Ingredientes

Batata-doce

2 batatas-doces inteiras e com casca

Recheio

300 g de patinho moído

1/2 pimentão amarelo cortado em cubos

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Guacamole

1 abacate maduro amassado

Suco de 1/2 limão

Sal e coentro picado a gosto

Creme de iogurte

3 colheres de sopa de iogurte grego natural desnatado

Algumas gotas de limão

1 pitada de sal

Finalização

Queijo muçarela ralado, pimenta calabresa e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Batata-doce

Lave bem as batatas-doces em água corrente e faça pequenos furos na casca com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 45 minutos, ou até ficarem macias por dentro.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o pimentão até ficarem macios. Acrescente a carne moída e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Refogue até a carne ficar dourada e soltinha.

Guacamole

Em um recipiente, amasse o abacate e misture com o suco de limão, o sal e o coentro. Reserve.

Creme de iogurte

Em uma tigela, misture o iogurte grego com algumas gotas de limão e uma pitada de sal. Reserve.

Montagem

Retire as batatas-doces do forno e corte-as ao meio no sentido do comprimento, sem separar completamente as partes. Com o auxílio de uma colher, remova parte da polpa do centro de cada metade, formando uma cavidade funda, sem perfurar a casca. Em seguida, recheie com a carne moída. Polvilhe o queijo ralado por cima, adicione uma colherada de guacamole sobre a carne e, por cima, o creme de iogurte. Finalize com a pimenta calabresa e coentro picado e sirva.

Modo de preparo

2. Escondidinho de batata-doce com frango

Ingredientes

Purê

500 g de batata -doce cortada em pedaços

-doce cortada em pedaços 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 tomate picado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Finalização

50 g de muçarela ralada

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos ou até ficar macia. Escorra a água e amasse as batatas ainda quentes. Acrescente o leite, o azeite e o sal e misture até obter um purê cremoso. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, coloque metade do purê de batata-doce e espalhe bem. Cubra com o frango, finalize com o restante do purê e polvilhe a muçarela ralada por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

3. Batata-doce assada com salmão e molho de iogurte

Ingredientes

Batata-doce

2 batatas-doces cortadas em cubos

1 colher de sopa de azeite

Sal e páprica a gosto

Salmão

2 filés de salmão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 fio de azeite

Molho

1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado

Suco de 1/2 limão

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Batata-doce e salmão

Disponha as batatas-doces em uma assadeira, regue com o azeite e tempere com sal e páprica. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, virando os pedaços na metade do tempo.

Enquanto isso, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Após os 20 minutos, retire a assadeira do forno, mexa as batatas e acomode os filés de salmão entre elas. Regue o peixe com o azeite e leve novamente ao forno por 15 minutos, ou até o salmão ficar cozido e as batatas macias e douradas.

Molho

Em um recipiente, misture o iogurte, o suco de limão, o sal e a salsinha até obter um molho homogêneo. Reserve.

Montagem

Em um prato, coloque as batatas-doces assadas e acomode o filé de salmão ao lado. Finalize com o molho de iogurte por cima do peixe e sirva.

Batata-doce recheada com ovo e tomate (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Batata-doce recheada com ovo e tomate

Ingredientes

2 batatas-doces inteiras e com casca

2 ovos

1 tomate italiano cortado em fatias

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces em água corrente e corte uma tampa no sentido do comprimento. Disponha-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até a polpa ficar macia. Retire do forno e, com o auxílio de uma colher, remova parte da polpa do centro de cada batata, formando uma cavidade sem perfurar a casca.

Coloque uma fatia de tomate em cada cavidade e, em seguida, quebre um ovo no centro de cada batata. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve novamente ao forno a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até a clara ficar firme e a gema permanecer cremosa. Retire do forno, finalize com a cebolinha picada sobre os ovos e as batatas e sirva em seguida.

5. Frittata de batata-doce com grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

1 batata-doce cortada em cubos

4 ovos

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas-doces com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 minutos, ou até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra e reserve.

Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Adicione a batata-doce e o grão-de-bico e misture delicadamente.

Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje sobre os ingredientes na frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 3 minutos, sem mexer, até as bordas começarem a firmar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, ou até os ovos ficarem firmes. Retire do forno, finalize com a salsinha picada e sirva em seguida.