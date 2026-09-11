Do chá verde ao vetiver: como as notas olfativas constroem a personalidade de um perfume

Escolher um perfume muitas vezes começa por uma impressão imediata. Pode ser a sensação de frescor de uma composição cítrica, a delicadeza de uma nota floral, a intensidade de um acorde especiado ou o conforto proporcionado por elementos amadeirados. Mas essa primeira percepção representa apenas uma parte da experiência.

Uma fragrância é construída para apresentar diferentes facetas ao longo do tempo. É por isso que o perfume sentido nos primeiros minutos pode não ser exatamente o mesmo percebido depois de algumas horas.

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Uma das formas mais conhecidas de compreender essa evolução é por meio da chamada pirâmide olfativa, que organiza a composição em notas de topo, coração e fundo. A divisão não significa necessariamente que uma nota desapareça completamente para que outra surja, mas funciona como uma maneira de compreender como determinados acordes ganham ou perdem protagonismo durante a experiência.

O primeiro contato com a fragrância

As notas de topo são aquelas percebidas inicialmente. Em geral, são compostas por ingredientes mais voláteis, responsáveis por criar a primeira impressão do perfume. Cítricos, frutas, ervas e algumas especiarias podem aparecer nessa etapa, contribuindo para sensações que vão do frescor à vibração.

O momento da aplicação, portanto, não deve ser considerado suficiente para avaliar uma fragrância. Dar alguns minutos para que a composição evolua permite perceber características que não estavam evidentes no primeiro contato.

Para Aahant Singh, gerente da ARMAF, observar essa transformação é parte importante da relação com um perfume. A primeira impressão é apenas o início da experiência. Uma composição bem construída permite que diferentes notas apareçam de maneira gradual, criando contrastes e novas percepções. Por isso, experimentar uma fragrância na pele e acompanhar sua evolução é muito diferente de apenas sentir o perfume rapidamente no papel ou na embalagem.

Quando diferentes sensações convivem

A construção olfativa também depende da combinação entre matérias-primas. Uma fragrância fresca, por exemplo, não precisa necessariamente ser simples ou linear. Notas cítricas podem dividir espaço com frutas, especiarias, ervas ou elementos aromáticos, criando uma composição mais complexa.

Essa combinação de características diferentes pode ser percebida em fragrâncias que exploram o chá verde como parte de sua construção olfativa. O interesse de uma composição está justamente na possibilidade de criar equilíbrio entre características diferentes. No caso do Club de Nuit Élite, o frescor do chá verde e da bergamota encontra o lado frutado da maçã e a presença das pimentas. Essa combinação cria uma abertura vibrante, sem que uma característica anule a outra, explica Aahant Singh.

As notas de coração ajudam a transformar a primeira impressão do perfume (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O coração revela outra faceta

Depois da abertura, a fragrância passa a revelar suas notas de coração. É nessa etapa que elementos florais, frutados e aromáticos podem ganhar maior destaque e modificar a percepção inicial.

A rosa é um exemplo interessante. Embora frequentemente associada a interpretações românticas ou delicadas, seu resultado pode variar bastante de acordo com os ingredientes que a acompanham. Em uma composição, pode assumir características verdes; em outra, pode contribuir para uma construção mais fresca, sofisticada ou até mesmo especiada.

Essa evolução ajuda a explicar por que a classificação de um perfume em uma única família olfativa não conta toda a sua história. Dentro de uma mesma composição, diferentes sensações podem coexistir e se transformar.

A base prolonga a experiência

As notas de fundo são aquelas associadas à etapa mais duradoura da fragrância. Ingredientes como madeiras, musk, âmbar, vetiver e outros elementos de maior permanência ajudam a construir profundidade e sustentação.

O vetiver, por exemplo, é conhecido por trazer características secas, terrosas e verdes às composições. Já madeiras como o cedro podem reforçar a sensação amadeirada, enquanto acordes de âmbar e musk contribuem para um resultado mais envolvente.

As notas de fundo têm um papel importante porque ajudam a definir aquilo que permanece na pele. Elementos como vetiver e cedro podem trazer uma sensação mais seca e amadeirada, enquanto musk, âmbar e cashmeran acrescentam corpo e conforto. É essa combinação que faz com que a fragrância continue se transformando mesmo depois da primeira impressão, afirma Aahant Singh.

O mesmo perfume pode ser percebido de maneiras diferentes

Além da composição, existe um elemento impossível de separar da experiência olfativa: a percepção individual. O olfato está diretamente relacionado às associações e memórias construídas ao longo da vida. Por isso, uma mesma nota pode despertar sensações completamente diferentes em pessoas distintas. Um aroma que para alguém remete à natureza pode, para outra pessoa, lembrar uma viagem, uma pessoa querida ou um momento específico.

A pele também interfere na experiência. Temperatura corporal, características naturais da pele e até mesmo o ambiente podem influenciar a maneira como uma fragrância se desenvolve e é percebida. Por isso, conhecer a pirâmide olfativa não significa decorar uma lista de ingredientes. Trata-se, principalmente, de desenvolver um olhar mais atento para a evolução do perfume.

Na próxima vez que experimentar uma fragrância, vale observar três momentos: o que aparece primeiro, o que muda depois de alguns minutos e quais características permanecem por mais tempo. Afinal, a personalidade de um perfume não está apenas em uma nota isolada, mas na maneira como diferentes elementos se encontram, evoluem e constroem uma experiência ao longo do tempo.

Por Ana Carolina de Freitas