InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/09/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo

O equilíbrio se mostrará um aliado importante dos nativos neste domingo (Imagem: Anna_leni | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O equilíbrio se mostrará um aliado importante dos nativos neste domingo (Imagem: Anna_leni | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O movimento dos astros deste domingo exigirá mais equilíbrio diante das possíveis cobranças, divergências e responsabilidades. Os desafios do dia, de modo geral, representarão oportunidades importantes para rever expectativas, estabelecer limites saudáveis e melhorar a convivência. Busque, portanto, agir com paciência e flexibilidade para aproveitar o melhor que as energias astrológicas têm a oferecer. Para saber o que os astros reservam para o seu signo, confira as previsões do horóscopo!

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Áries

Ilustração estilizada do signo de Áries. No centro de um círculo azul, há a cabeça de um carneiro branco vista de frente. Ele possui grandes chifres espiralados com listras horizontais em tons de vermelho e laranja. O símbolo de Áries aparece em branco logo acima da cabeça do animal.

Os nativos de Áries buscarão equilíbrio nos relacionamentos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Haverá, da sua parte, o desejo de buscar mais equilíbrio nas relações. Todavia, dificuldades para conciliar suas vontades com as expectativas alheias se farão presentes. Esse cenário, por sua vez, tenderá a causar cobranças e divergências, principalmente se você sentir que não há reciprocidade nas parcerias. Nesse contexto, evite abandonar as próprias necessidades apenas para impedir os desconfortos. O ideal será conversar com maturidade e estabelecer limites claros.

Touro

Ilustração do signo de Touro. Apresenta a cabeça de um touro branco com detalhes em azul e olhos pretos. Ele possui chifres curtos e pontiagudos voltados para cima, decorados com listras vermelhas e amarelas. O símbolo de Touro está posicionado em branco acima da cabeça, entre os chifres.

A fim de evitar tensões na rotina, os nativos de Touro precisarão organizar melhor seu tempo, estabelecer limites claros e manter a calma (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você poderá se deparar com cobranças na rotina e nas relações próximas, além de conflitos motivados por expectativas diferentes. Por conta disso, será mais difícil manter o equilíbrio entre as responsabilidades e as necessidades emocionais. Ao longo deste dia, evite agir de forma impulsiva, principalmente quando estiver cansado(a). Em vez disso, procure organizar melhor seu tempo, estabelecer limites claros e manter a calma.

Gêmeos

 

lustração do signo de Gêmeos. Mostra duas faces idênticas de perfil, uma voltada para a esquerda e outra para a direita, unidas pela parte de trás da cabeça. Elas possuem cabelos volumosos em tons de verde-água e detalhes roxos nos olhos. O símbolo de Gêmeos aparece em branco no centro inferior da imagem.

Ações diplomáticas serão fundamentais na rotina profissional dos nativos de Gêmeos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você deverá redobrar a atenção à rotina profissional, pois poderá haver dificuldade para conciliar as tarefas com os momentos de descanso. Nesse contexto, a busca por praticidade tenderá a entrar em conflito com a necessidade de manter boas relações no ambiente de trabalho, gerando irritação, críticas e discussões por questões pequenas. Para amenizar as tensões, procure estabelecer prioridades e agir com diplomacia.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer. Um caranguejo estilizado em tons de rosa e roxo está centralizado no círculo azul. Ele possui grandes pinças levantadas e pernas finas detalhadas em preto e branco. O símbolo de Câncer está desenhado em branco no canto superior direito do círculo.

Os nativos de Câncer desejarão aproveitar os momentos de lazer, expressar a criatividade e receber atenção (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você desejará aproveitar os momentos de lazer, expressar sua criatividade e receber atenção. Contudo, poderá se deparar com divergências nas relações afetivas. Esse cenário, por sua vez, tenderá a deixá-lo(a) impaciente, principalmente por sentir que suas expectativas não estão sendo correspondidas. O ideal será reconhecer suas necessidades, mas sem fazer cobranças ou exigir respostas imediatas.

Leão

Ilustração do signo de Leão. Retrata a cabeça de um leão de frente com uma juba volumosa e estilizada em tons de verde-água. A face do leão é branca com detalhes em coral e preto. O símbolo de Leão aparece em branco posicionado à direita da juba.

Será importante que os nativos de Leão respeitem os limites de todos no ambiente familiar (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Neste domingo, poderá haver tensões no ambiente familiar, principalmente por conta do excesso de responsabilidades. Nesse cenário, as cobranças e as diferenças de opinião tenderão a aumentar a sua irritação, fazendo com que assuma mais tarefas do que gostaria. Será importante não transformar as frustrações acumuladas em discussões, assim como respeitar os limites de todos, inclusive os seus.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem. Representa o rosto de uma mulher com traços estilizados e pele clara. Ela tem cabelos volumosos e ondulados em tons de verde-água e usa uma máscara ou detalhe roxo que cobre a parte inferior do rosto. Ela veste brincos grandes em formato de meia-lua na cor coral. O símbolo de Virgem aparece em branco à direita do rosto.

O ideal será que os nativos de Virgem organizem os pensamentos antes de iniciar um diálogo (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Será preciso cuidado com a maneira como se comunica, pois poderá haver diferenças de opinião nas conversas e decisões cotidianas. Nesse contexto, você tenderá a ter dificuldade para conciliar as suas ideias com as expectativas alheias. Ao longo deste dia, evite transformar pequenas divergências em grandes discussões. Para tanto, procure organizar seus pensamentos antes de iniciar um diálogo.

Libra

Ilustração estilizada do signo de Libra. No centro de um círculo azul, há uma balança simétrica de cor verde-água com detalhes em branco e coral. Os pratos da balança pendem de correntes finas e possuem padrões geométricos em tons de laranja e verde. Logo abaixo da base da balança, encontra-se o símbolo de Libra em branco.

Conversas maduras se mostrarão essenciais nos relacionamentos dos nativos de Libra (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Haverá uma cobrança maior para assumir responsabilidades nos relacionamentos. Inclusive, você tenderá a sentir dificuldade para conciliar suas necessidades com as exigências alheias. Esse cenário, por sua vez, poderá irritá-lo(a), principalmente se as suas expectativas forem frustradas. Para amenizar as tensões, procure estabelecer limites claros, respeitar os próprios desejos e conversar de maneira madura.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião. Um escorpião estilizado em tons de lilás e roxo está posicionado verticalmente no centro do círculo azul. Ele possui pinças grandes voltadas para cima e uma cauda curvada com o ferrão destacado em laranja. O símbolo de Escorpião aparece em branco à direita da cauda.

Será fundamental que os nativos de Escorpião organizem as prioridades e respeitem o próprio ritmo (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

As tarefas da rotina aumentarão, podendo vir acompanhadas de inúmeras cobranças. Por conta disso, você sentirá que precisa dar conta de muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Todavia, o excesso apenas tenderá a gerar irritação e atrasos. Não ultrapasse os seus limites para manter tudo sob controle. O ideal será organizar as suas prioridades e respeitar o próprio ritmo.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário. Apresenta um arco curvado com detalhes em vermelho e padrões orgânicos pretos, atravessado verticalmente por uma flecha branca apontada para cima. A base da flecha possui penas em tons de verde. O símbolo de Sagitário está posicionado em branco no canto inferior direito, dentro do círculo azul.

Para não haver grandes desgastes no domingo dos nativos de Sagitário, será importante que eles ajustem suas expectativas (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de limitações nos projetos pessoais, na vida afetiva ou nas atividades que normalmente lhe proporcionam prazer. Nesse cenário, as diferenças de opinião e a dificuldade para fazer tudo conforme gostaria tenderão a gerar frustrações e aumentar a impaciência, favorecendo discussões. Para não haver grandes desgastes, procure ajustar suas expectativas e conciliar os desejos pessoais com as responsabilidades da rotina.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio. Mostra a cabeça de uma cabra branca de frente, com olhos puxados e pequenos detalhes azuis. Ela possui chifres longos e curvados, decorados com listras horizontais vermelhas e amarelas. Abaixo do queixo, há uma gola ou elemento decorativo que lembra folhas verdes. O símbolo de Capricórnio está em branco acima da cabeça do animal.

Os nativos de Capricórnio sentirão necessidade de manter o lar seguro e organizado (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Seu desejo será o de manter o lar seguro e organizado. Entretanto, haverá certas cobranças familiares e situações que dificultarão a tranquilidade que procura. Nesse contexto, a irritação tenderá a aumentar, principalmente se questões antigas vierem à tona ou se você se sentir sobrecarregado(a). Por conta disso, busque estabelecer limites e dividir as responsabilidades.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário. Um vaso ou ânfora decorada com ondas roxas e detalhes em branco está centralizado. Do topo do vaso, jorram fluxos de água estilizados em tons de verde-água e branco que caem pelas laterais. O símbolo de Aquário (duas ondas) aparece desenhado na parte inferior do próprio vaso.

Para os nativos de Aquário superarem os desafios do dia, será essencial que organizem as ideias e revisem informações importantes (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Poderá haver dificuldade para se comunicar e interagir socialmente. Você tenderá a se sentir mais irritado(a) quando conversas ou tarefas fugirem do que havia imaginado, principalmente pela vontade de controlar todos os detalhes. Essa postura, porém, apenas aumentará as tensões e criará conflitos desnecessários. Para superar os desafios do dia, será essencial organizar suas ideias e revisar informações importantes.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes. Dois peixes estilizados nadam em sentido oposto, formando um movimento circular. Eles possuem corpos brancos com escamas desenhadas em preto e nadadeiras em tons de laranja e vermelho. Entre os dois peixes, no centro superior, está o símbolo de Peixes em branco.

Os nativos de Peixes sentirão necessidade de preservar a segurança emocional (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de preservar a segurança emocional. Porém, poderá haver grandes exigências em algumas relações. Além disso, questões envolvendo responsabilidades compartilhadas tenderão a gerar desconfortos, levando-o(a) a agir de modo defensivo. Para evitar desgastes desnecessários ao longo do dia, procure observar os fatos com calma e estabelecer acordos mais claros.

  • Google Discover Icon
TM
TM

Thaís Mariano

    -
    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 13/09/2026 01:02
    x