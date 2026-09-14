Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/09/2026

Para esta segunda-feira, o tarot revela uma energia de amadurecimento, movimento emocional e novas possibilidades. As cartas mostram que alguns signos precisarão ter paciência para colher resultados, enquanto outros serão convidados a deixar o passado para trás ou lidar com mudanças importantes. Há também sinais de prosperidade, reconhecimento e abertura para o amor. O segredo será agir com consciência, sem ignorar aquilo que o coração e a intuição estão mostrando.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 7 de Ouros

O ariano deverá ter paciência para esperar os resultados dos esforços que vem cultivando (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” indica um dia de paciência e avaliação dos caminhos que você vem construindo. No amor, evite cobrar resultados imediatos e perceba se a relação está realmente crescendo de forma saudável. Na carreira, seus esforços começarão a mostrar sinais de retorno, mas ainda será necessário esperar o tempo certo para colher. Cuide da saúde, respeitando seus limites e evitando excesso de atividades. Entre amigos, valorize quem demonstra presença e reciprocidade ao longo do tempo.

Touro 6 de Copas

O taurino poderá se deparar com lembranças do passado e viver momentos de afeto e reencontros (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” revela um clima de nostalgia, afetividade e reencontros que possivelmente mexerão com suas emoções. No amor, alguém do passado poderá reaparecer ou uma lembrança fazer você enxergar uma relação atual de maneira diferente. Na carreira, experiências anteriores o(a) ajudarão a encontrar uma solução para uma questão presente. A saúde pedirá mais leveza, descanso e contato com atividades que tragam bem-estar emocional. Entre amigos, o dia favorecerá encontros agradáveis e conversas que aquecem o coração.

Gêmeos 3 de Espadas

O geminiano precisará lidar com verdades e sentimentos difíceis, evitando alimentar situações que causam sofrimento (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” pede cuidado com palavras, expectativas e sentimentos que ainda não foram completamente elaborados. No amor, uma verdade poderá vir à tona, mas ela também o(a) ajudará a parar de alimentar uma situação que machuca. Na carreira, evite levar críticas para o lado pessoal e procure aprender com aquilo que precisa ser ajustado. Cuide especialmente do emocional, pois tensões acumuladas possivelmente se refletirão no corpo. Entre amigos, prefira conversas sinceras a suposições ou interpretações precipitadas.

Câncer Pajem de Espadas

O canceriano estará mais atento aos detalhes e deverá buscar informações antes de tomar decisões (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz curiosidade, observação e necessidade de prestar atenção aos detalhes. No amor, você poderá ficar mais atento(a) aos comportamentos de alguém e perceber coisas que antes passavam despercebidas. Na carreira, será um ótimo dia para pesquisar, estudar, fazer perguntas e buscar informações antes de tomar decisões. A saúde pedirá atenção ao excesso de preocupação e à agitação mental. Entre amigos, cuidado com fofocas e mensagens mal-interpretadas: nem tudo o que chega até você precisa ser levado adiante.

Leão Roda da Fortuna

O leonino poderá enfrentar mudanças inesperadas e encontrar novas oportunidades ao sair da zona de conforto (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” anuncia mudanças e uma movimentação capaz de tirá-lo(a) da zona de conforto. No amor, uma situação poderá mudar de maneira inesperada, abrindo espaço para uma nova fase ou para uma compreensão diferente sobre seus sentimentos. Na carreira, oportunidades surgirão justamente quando você menos esperar, então esteja aberto(a) ao improviso. Na saúde, procure acompanhar o ritmo das mudanças sem negligenciar descanso e equilíbrio. Entre amigos, encontros inesperados possivelmente trarão novidades e até abrirão portas importantes.

Virgem 8 de Copas

O virginiano perceberá que é hora de deixar para trás situações que já não fazem sentido (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que chegou o momento de reconhecer aquilo que já não alimenta mais seu coração e seguir em frente. No amor, você poderá perceber que insistir em determinadas situações não faz mais sentido e sentir necessidade de buscar algo mais verdadeiro. Na carreira, mudanças de rota serão necessárias para encontrar maior realização profissional. Cuide da saúde emocional e não tenha medo de se afastar de ambientes que drenam sua energia. Entre amigos, selecione melhor suas companhias e priorize relações que tragam paz.

Libra Rei de Copas

O libriano terá mais equilíbrio para compreender os próprios sentimentos e fortalecer seus relacionamentos (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” fala de maturidade emocional, equilíbrio e capacidade de lidar com sentimentos sem deixar que eles dominem suas decisões. No amor, você terá mais clareza para conversar sobre o que sente e possivelmente fortalecerá uma relação por meio da compreensão. Na carreira, sua postura equilibrada será valorizada e poderá ajudar a resolver conflitos com diplomacia. A saúde pedirá atenção ao emocional e à necessidade de encontrar momentos de tranquilidade. Entre amigos, você poderá ser aquela pessoa procurada para ouvir, aconselhar e oferecer acolhimento.

Escorpião Rei de Ouros

O escorpiano poderá conquistar estabilidade e reconhecimento por seu trabalho (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade, prosperidade e uma postura mais segura diante da vida. No amor, você tenderá a valorizar relações consistentes, nas quais existam confiança, compromisso e demonstração concreta de afeto. Na carreira, o dia favorecerá decisões práticas, ganhos materiais e reconhecimento pelo trabalho realizado. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada e não deixe que as responsabilidades o(a) façam esquecer de cuidar de si. Entre amigos, valorize as relações sólidas e as pessoas que realmente demonstram lealdade.

Sagitário Rei de Paus

O sagitariano estará mais confiante e determinado para assumir a liderança e colocar seus planos em prática (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” o(a) coloca em uma posição de liderança, iniciativa e grande poder de realização. No amor, sua autoconfiança aumentará e deixará sua presença ainda mais magnética, favorecendo novas aproximações ou fortalecendo uma relação existente. Na carreira, tome a frente dos projetos e confie mais na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Na saúde, canalize sua energia de maneira produtiva e evite exageros por impulso. Entre amigos, você poderá ser o(a) grande motivador(a) do grupo e inspirar outras pessoas com seu entusiasmo.

Capricórnio Ás de Copas

O capricorniano poderá viver uma renovação emocional e abrir espaço para novas experiências afetivas (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia uma abertura emocional muito bonita e a possibilidade de começar um novo ciclo afetivo. No amor, o dia possivelmente trará uma nova paixão, uma reconciliação emocional ou simplesmente uma sensação maior de conexão com quem está ao seu lado. Na carreira, novas oportunidades surgirão em algo que desperte prazer e identificação pessoal. Cuide da saúde emocional, permitindo-se sentir, descansar e receber carinho. Entre amigos, encontros sinceros e demonstrações de afeto renovarão sua confiança nas pessoas.

Aquário O Carro

O aquariano terá determinação para avançar e assumir o controle dos rumos que deseja seguir (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica movimento, determinação e uma decisão importante sobre a direção que você deseja seguir. No amor, hora de assumir o controle da própria história e não deixar que dúvidas externas decidam por si. Na carreira, o dia favorecerá avanços, conquistas e atitudes mais ousadas Na saúde, o movimento físico poderá ajudá-lo(a) a liberar tensão e recuperar disposição. Entre amigos, você estará mais independente e poderá perceber que algumas relações precisarão acompanhar seu novo ritmo.

Peixes 6 de Paus

O pisciano poderá receber reconhecimento e comemorar conquistas decorrentes dos esforços que vem realizando (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento, confiança e a sensação de que seus esforços finalmente começam a ser percebidos. No amor, sua autoestima fortalecida poderá melhorar a maneira como você se posiciona e também aumentará seu magnetismo. Na carreira, haverá a possibilidade de elogios, conquistas ou boas notícias relacionadas a algo em que vem trabalhando. Na saúde, aproveite a energia positiva sem assumir responsabilidades além do necessário. Entre amigos, permita-se comemorar suas vitórias e compartilhar suas conquistas com quem torce verdadeiramente por você.

Mensagem do Tarot para 14 de setembro

As cartas mostram que este será um dia para reconhecer o quanto você já caminhou e, ao mesmo tempo, ter coragem para mudar aquilo que deixou de fazer sentido. Algumas respostas virão com paciência; outras, com movimento e decisões firmes. O tarot lembra que prosperidade, amor e reconhecimento também chegam quando aprendemos a respeitar nosso próprio tempo e a escolher relações e caminhos que realmente combinam com quem estamos nos tornando.