Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 14 a 20 de setembro

A semana pedirá atenção aos sinais e mais consciência sobre o que realmente se quer construir (Imagem: Rizvisual | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A nova semana poderá trazer sinais, mudanças de direção e situações capazes de revelar o que antes parecia pouco claro. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, o período convidará a olhar além do óbvio, controlar a ansiedade por respostas e perceber com mais atenção o que está se desenhando em escolhas, relações e projetos. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada signo e descubra quais mensagens as cartas reservam para os próximos dias!

Áries

A energia do ariano estará mais direcionada, mas será importante evitar agir por impulso (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

A semana favorecerá decisões e atitudes que estavam sendo adiadas. Sua energia estará mais direcionada, mas será importante evitar agir apenas por impulso. No amor, uma conversa poderá esclarecer sentimentos e expectativas. No trabalho, a iniciativa será importante para abrir caminhos.

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Conselho da semana: nem toda batalha precisa ser vencida pela força.

Palavra-chave: direção.

Touro

Será uma boa semana para o taurino reorganizar gastos, rever prioridades e pensar no futuro (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Questões relacionadas à segurança e à vida financeira ganharão destaque. Será uma boa semana para reorganizar gastos, rever prioridades e pensar no futuro com mais tranquilidade. No campo afetivo, valorize quem demonstra presença por meio das atitudes.

Conselho da semana: preserve o que tem valor, mas permita que o novo encontre espaço.

Palavra-chave: estabilidade.

Gêmeos

Convites ou conversas inesperadas poderão mudar os planos do geminiano (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Comunicação e movimento marcarão seus próximos dias. Notícias, convites ou conversas inesperadas poderão mudar seus planos. Será preciso ter cuidado apenas com informações pela metade ou decisões precipitadas. No amor, falar claramente sobre o que sente evitará mal-entendidos.

Conselho da semana: escute com a mesma atenção com que deseja ser ouvido.

Palavra-chave: comunicação.

Câncer

Assuntos familiares poderão exigir atenção do canceriano (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

A semana poderá deixá-lo mais sensível às pessoas e aos ambientes. Será importante respeitar seus limites emocionais e não assumir responsabilidades que pertencem aos outros. Assuntos familiares poderão exigir atenção. Financeiramente, prefira escolhas seguras.

Conselho da semana: acolher os outros não significa esquecer de si.

Palavra-chave: proteção.

Leão

A semana favorecerá visibilidade, criatividade e projetos pessoais do leonino (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Você poderá sentir necessidade de mostrar suas ideias e ocupar seu espaço. A semana favorecerá visibilidade, criatividade e projetos pessoais. No amor, cuidado para não transformar pequenas diferenças em disputas. Permita-se também receber atenção e carinho.

Conselho da semana: Seu brilho aumentará quando você não precisar diminuir ninguém.

Palavra-chave: confiança.

Virgem

Pendências poderão finalmente encontrar solução na vida do virginiano (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

A organização será fundamental. Pendências poderão finalmente encontrar solução, especialmente no trabalho e na vida prática. Entretanto, evite exigir perfeição de si mesmo e das pessoas ao redor. No amor, pequenos gestos poderão dizer muito mais que grandes promessas.

Conselho da semana: faça o possível com excelência, sem cobrar de si o impossível.

Palavra-chave: organização.

Libra

O libriano poderá perceber com mais clareza quais trocas estão equilibradas e quais precisam ser revistas (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Relacionamentos e escolhas ganharão destaque. Você poderá perceber com mais clareza quais trocas estão equilibradas e quais precisam ser revistas. Uma decisão importante poderá surgir. Evite escolher apenas para agradar aos outros.

Conselho da semana: paz não é ausência de posicionamento.

Palavra-chave: equilíbrio.

Escorpião

Algo que vinha incomodando o escorpiano poderá finalmente ser compreendido de outra maneira (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Será uma semana de percepções profundas e encerramentos necessários. Algo que vinha incomodando poderá finalmente ser compreendido de outra maneira. No amor, sentimentos intensos pedirão maturidade. Financeiramente, evite riscos motivados pela ansiedade.

Conselho da semana: algumas portas se fecham porque você já não pertence mais àquele lugar.

Palavra-chave: transformação.

Sagitário

Estudos, viagens, contatos e projetos diferentes poderão trazer entusiasmo ao sagitariano (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Novas possibilidades começarão a aparecer. Estudos, viagens, contatos e projetos diferentes poderão trazer entusiasmo. Só tome cuidado para não assumir mais compromissos do que consegue cumprir. No amor, a espontaneidade favorecerá encontros e aproximações.

Conselho da semana: expanda seus horizontes sem perder de vista suas responsabilidades.

Palavra-chave: expansão.

Capricórnio

O esforço do capricorniano tenderá a ser percebido (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

O foco estará nos resultados e na construção do futuro. Uma situação profissional poderá exigir posicionamento ou maior responsabilidade. Seu esforço tenderá a ser percebido, mas não carregue tudo sozinho. No amor, demonstre sentimentos em vez de esperar que sejam adivinhados.

Conselho da semana: disciplina constrói caminhos, mas descanso também faz parte da jornada.

Palavra-chave: realização.

Aquário

A semana favorecerá criatividade, novas ideias e contatos diferentes do aquariano (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Mudanças de planos poderão abrir possibilidades interessantes. A semana favorecerá criatividade, novas ideias e contatos diferentes. Algumas situações pedirão flexibilidade. No amor, respeite seu espaço sem criar distância emocional desnecessária.

Conselho da semana: o inesperado também pode ser uma forma de oportunidade.

Palavra-chave: renovação.

Peixes

Sonhos, coincidências e sentimentos poderão trazer reflexões importantes ao pisciano (Imagem: Valenciakniazeva | Shutterstock)

Sua intuição estará especialmente presente, mas será importante separar percepção de preocupação. Sonhos, coincidências e sentimentos poderão trazer reflexões importantes. No amor, evite idealizações e observe as atitudes. Cuide também da sua energia e reserve momentos de recolhimento.

Conselho da semana: confie na sua sensibilidade, mantendo os pés no chão.

Palavra-chave: intuição.

Mensagem da semana

Entre os dias 14 e 20 de setembro, procure observar onde você está insistindo por hábito e onde existe um verdadeiro desejo de permanecer. Nem sempre mudar significa abandonar um caminho. Às vezes, significa apenas escolher uma maneira diferente de percorrê-lo.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.