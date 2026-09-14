Quer deixar as marmitas da semana prontas? Veja 5 receitas proteicas que podem ser congeladas

Organizar as marmitas da semana é uma estratégia que economiza tempo, dinheiro e ainda ajuda a manter uma alimentação equilibrada. Ao deixar tudo pronto de uma vez, fica muito mais fácil resistir à tentação do delivery e garantir refeições nutritivas mesmo nos dias mais corridos.

O segredo está em apostar em receitas ricas em proteína que suportam bem o congelamento, preservando sabor e textura. Assim, basta aquecer e saborear quando bater a fome. Confira, a seguir, cinco receitas práticas para o cardápio da semana!

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1. Marmita proteica de camarão com brócolis e arroz

Ingredientes

500 g de camarão limpo

1 xícara de chá de arroz branco cozido

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

em floretes Água para cozinhar

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1/2 cebola picada

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente, cozinhe os floretes de brócolis por cerca de 3 minutos, até ficarem firmes e bem verdes; escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até ficarem perfumados. Acrescente os camarões, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe dourar por 3 minutos de cada lado. Regue com o suco de limão e finalize com a salsinha. Monte a marmita distribuindo o arroz, os floretes de brócolis e os camarões. Armazene na geladeira.

2. Marmita de carne moída com batata-doce e legumes

Ingredientes

400 g de patinho moído

2 batatas-doces cortadas em cubos

1 abobrinha em cubos

Água fervente para cozinhar

1 cenoura ralada

ralada 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, cheiro-verde picado, cominho e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe os cubos de batata-doce em água fervente até ficarem al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite e refogue o alho e a cebola. Acrescente a carne moída, tempere com sal, cominho e pimenta-do-reino e refogue até dourar bem. Reserve.

Na mesma frigideira, com o restante do azeite, refogue rapidamente a abobrinha e a cenoura, mantendo a textura levemente crocante. Monte a marmita com a batata-doce, a carne moída e os legumes. Finalize com cheiro-verde e leve à geladeira ou ao freezer.

Dica: deixe a carne bem sequinha antes de armazenar, pois isso ajuda a conservar melhor o sabor após o congelamento.

Marmita de frango com quinoa e grão-de-bico (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

3. Marmita de frango com quinoa e grão-de-bico

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 pepino fatiado

fatiado Água fervente para cozinhar

2 cenouras cortadas em palitos

1 talo de aipo picado

1 xícara de chá de mirtilos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a quinoa em água fervente por cerca de 15 minutos, até ficar macia; escorra e reserve. Depois, em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, orégano e o suco de limão. Em uma frigideira com metade do azeite, grelhe o frango em fogo médio até dourar dos dois lados. Deixe descansar e corte em fatias.

Monte a marmita distribuindo a quinoa, o grão-de-bico temperado com o restante do azeite, as fatias de frango e, ao lado, o pepino, a cenoura, o aipo e os mirtilos. Feche os recipientes e leve à geladeira.

Dica: adapte a salada de acordo com o seu gosto e com os ingredientes disponíveis em casa

4. Marmita de omelete de forno com legumes e batata

Ingredientes

6 ovos

1 batata cozida cortada em cubos

1 tomate picado sem sementes

1/2 pimentão picado

1/2 cebola picada

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 2 colheres de sopa de queijo ralado light

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 °C. Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Acrescente a batata cozida, o tomate, o pimentão, a cebola, o espinafre e o queijo ralado, misturando bem. Unte uma forma ou refratários individuais com o azeite e despeje a mistura. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos, até firmar e dourar levemente. Deixe esfriar, corte em porções e monte as marmitas. Leve à geladeira ou ao freezer.

Dica: porcione a omelete ainda na forma antes de congelar, assim fica mais fácil descongelar apenas a quantidade necessária.

5. Marmita de salmão com arroz integral e vagem

Ingredientes

2 postas ou filés de salmão

1 xícara de chá de arroz integral cozido

2 xícaras de chá de vagem cortada

1 dente de alho picado

Água fervente para cozinhar

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente, cozinhe a vagem por cerca de 5 minutos, até ficar firme e verde; escorra e reserve. Tempere o salmão com sal, páprica, pimenta-do-reino e o suco de limão. Em uma frigideira com o azeite, grelhe o salmão em fogo médio, com a pele para baixo, até dourar, virando com cuidado para cozinhar por completo. Refogue rapidamente a vagem com o alho em um fio de azeite. Monte a marmita com o arroz integral, a vagem e o salmão. Leve à geladeira ou ao freezer.

Dica: o salmão congela bem, mas evite grelhá-lo demais para que continue macio e suculento após ser reaquecido.