Empresas terceirizam o café para simplificar a rotina dos escritórios

Com o consumo recorrente, empresas podem ajustar a estrutura conforme suas necessidades e manter o café disponível durante toda a jornada de trabalho (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Disponibilizar café para funcionários e visitantes parece uma tarefa simples, mas envolve uma rotina que vai além da compra dos ingredientes. É preciso escolher os equipamentos, organizar o abastecimento, realizar a limpeza e garantir a manutenção necessária para que a bebida esteja disponível ao longo do dia.

Para concentrar essas atividades, empresas têm recorrido ao chamado office coffee service. Nesse modelo, em vez de comprar uma máquina e administrar cada etapa separadamente, a organização contrata uma solução que pode incluir o equipamento, os insumos e a assistência técnica.

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O formato pode ser adaptado a diferentes ambientes corporativos, de pequenos escritórios a indústrias, hospitais, clínicas e instituições de ensino. A estrutura é definida conforme o número de pessoas, a frequência de consumo, as bebidas oferecidas e a distribuição dos funcionários pelo espaço.

O café está na rotina das empresas, mas sua gestão reúne várias atividades. Quando elas ficam sob a responsabilidade de um fornecedor especializado, a organização ganha praticidade e consegue manter um padrão no atendimento, explica André Malamud, CEO da franquia Amiste Café e especialista em soluções de café para o mercado corporativo.

Terceirização acompanha mudanças nos escritórios

A contratação desse tipo de serviço acompanha um movimento de terceirização de atividades que não fazem parte do negócio principal das companhias. Assim como ocorre com limpeza, segurança e alimentação, a gestão do café pode ser transferida para uma empresa especializada.

Na prática, o fornecedor avalia o fluxo de pessoas e indica uma estrutura compatível com cada ambiente. Um escritório pequeno pode precisar de apenas um equipamento, enquanto uma organização com vários departamentos pode instalar máquinas em áreas de convivência, salas de reunião e espaços de atendimento.

A operação também pode ser adaptada quando há mudanças no número de funcionários ou na distribuição das equipes. Empresas que adotam o trabalho híbrido, por exemplo, podem apresentar uma variação significativa de consumo ao longo da semana.

Não existe uma configuração única para todos os escritórios. O serviço precisa considerar quantas pessoas utilizam o espaço, em quais horários há maior movimento e quais bebidas fazem sentido para aquele público, afirma André Malamud.

Esse acompanhamento permite ajustar quantidades, opções de bebidas e localização dos equipamentos conforme a rotina da empresa. A proposta é transformar o fornecimento do café em um serviço contínuo, capaz de acompanhar mudanças internas sem exigir que a contratante reorganize toda a operação.

Café também influencia a experiência no trabalho

Além de fazer parte do dia a dia, o café exerce uma função social dentro das empresas. A pausa para a bebida cria momentos de convivência entre profissionais de diferentes áreas e integra a recepção de clientes, fornecedores e candidatos a vagas.

Em ambientes de trabalho, pequenas interações podem contribuir para aproximar equipes que nem sempre atuam diretamente juntas. A área do café acaba funcionando como um ponto de encontro informal, no qual conversas rápidas ajudam a criar vínculos e facilitar a troca de informações.

O café tem uma dimensão que vai além do consumo. Ele está associado à pausa, à conversa e ao acolhimento. Por isso, passou a fazer parte da experiência que as empresas procuram oferecer tanto aos funcionários quanto aos visitantes, observa André Malamud.

A variedade disponível também mudou. Embora o café tradicional continue predominante, as máquinas corporativas podem oferecer alternativas como café com leite, cappuccino, chocolate e água quente. A escolha depende do perfil dos usuários e das características do local.

O alto consumo de café no Brasil também impulsiona a oferta da bebida como serviço dentro das empresas (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)

Hábito brasileiro impulsiona o serviço

A presença do café no ambiente de trabalho está relacionada à força da bebida no cotidiano brasileiro. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o país consumiu 21,4 milhões de sacas em 2025, volume equivalente a aproximadamente 1.400 xícaras por habitante durante o ano.

O consumo frequente ajuda a explicar por que o fornecimento corporativo passou a ser tratado como um serviço recorrente. Diferentemente de uma compra isolada, a operação envolve reposições periódicas, acompanhamento da demanda e equipamentos disponíveis durante toda a jornada de trabalho.

Uma empresa pode começar com uma máquina e ampliar a estrutura conforme sua necessidade. O modelo permite acompanhar o crescimento do cliente e ajustar o atendimento sem mudar a lógica do serviço, explica André Malamud.

Para os fornecedores, a continuidade do consumo favorece relacionamentos comerciais mais duradouros. Para as empresas contratantes, a concentração de equipamentos, produtos e assistência em uma mesma solução facilita a organização da rotina.

Serviço vai além da máquina

O avanço desse mercado também modifica a maneira como o café é contratado. O equipamento continua sendo a parte mais visível, mas representa apenas uma etapa do serviço. Seleção das bebidas, reposição de ingredientes, higienização e suporte fazem parte da experiência entregue.

O relacionamento com o fornecedor tende a ser contínuo porque o consumo se repete diariamente. A análise da demanda ajuda a definir a frequência das reposições e a composição de cada ponto de atendimento.

Segundo André Malamud, essa mudança de percepção é um dos fatores que explicam a expansão do modelo. A empresa não está contratando apenas uma máquina. Ela está contratando a disponibilidade do café e toda a estrutura necessária para que o serviço faça parte da rotina das pessoas.

Para funcionários e visitantes, a experiência permanece simples: escolher a bebida e apertar um botão. Nos bastidores, porém, existe uma operação integrada para que cada xícara esteja disponível quando alguém decide fazer uma pausa.

Por Suzi Santos