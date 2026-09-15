Encostar o focinho na mão e colocar a pata sobre o tutor: veja 6 sinais de que o cachorro quer carinho

Há anos, o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Companheiros, sociáveis e capazes de estabelecer fortes vínculos, esses animais costumam participar ativamente da rotina da família. Além disso, muitos cães são bastante afetuosos e gostam de receber atenção, seja por meio de cafunés, carícias no corpo ou simplesmente ficando próximos do tutor.
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Como não conseguem expressar seus desejos por meio de palavras, os cachorros utilizam principalmente a linguagem corporal para se comunicar. Por isso, existem alguns comportamentos característicos que podem indicar que o animal está pedindo carinho. Veja!
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1. Encostar o focinho na mão
Dar pequenas cutucadas com o focinho na mão ou no braço do tutor é uma das formas que o cachorro pode usar para chamar a atenção. O comportamento costuma aparecer quando a pessoa está sentada, trabalhando ou concentrada em outra atividade. Se o animal estiver relaxado e continuar se aproximando, é possível que esteja convidando o tutor para uma interação.
2. Colocar a pata sobre o tutor
Quando o cachorro apoia a pata no braço, na perna ou no colo do tutor, ele pode estar tentando chamar a atenção e conseguir carinho. Muitos animais aprendem que esse gesto provoca uma resposta rápida e, quando recebem afeto depois de fazê-lo, tendem a repeti-lo. Alguns, inclusive, voltam a colocar a pata na pessoa quando ela interrompe as carícias.
3. Apoiar a cabeça no colo
Deitar ou apoiar a cabeça sobre o colo do tutor é outro comportamento que pode demonstrar vontade de permanecer próximo e receber atenção. Nessa situação, o cachorro geralmente se acomoda junto à pessoa e mantém o corpo relaxado, criando uma oportunidade para o contato físico.
4. Cutucar o tutor durante o carinho
Imagine que o tutor esteja acariciando o cachorro e, ao parar, receba imediatamente uma cutucada com o focinho ou um toque da pata. Esse comportamento pode funcionar como um pedido para que a interação continue. Alguns cães aprendem rapidamente quais gestos fazem a pessoa voltar a acariciá-los e passam a utilizá-los para conseguir mais atenção.
5. Deitar de barriga para cima
Virar de barriga para cima é frequentemente interpretado como um convite para receber carinho nessa região, e, em alguns casos, realmente pode ser. Um cachorro confortável pode permanecer relaxado, aproximar o corpo, tocar a mão do tutor ou usar o focinho para incentivar a continuidade da interação.
6. Lamber o tutor para chamar atenção
As lambidas podem ter diferentes significados na comunicação canina, incluindo demonstração de afeto e busca por atenção. Quando o cachorro percebe que lamber a mão ou outra parte do corpo faz o tutor conversar, olhar para ele ou oferecer carinho, pode aprender a repetir esse comportamento sempre que deseja interação.