Quer mais proteína vegetal no almoço? Veja 5 receitas com grão-de-bico

Versátil e nutritivo, o grão-de-bico é uma ótima opção para variar as refeições do dia a dia. Fonte de proteína vegetal, o ingrediente combina com legumes, folhas e outros vegetais e pode ser usado em diferentes preparos, desde saladas até pratos quentes. Além de trazer novos sabores e texturas ao cardápio, essas combinações ajudam a compor refeições equilibradas e saborosas.

A seguir, confira 5 receitas com grão-de-bico para o almoço!

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1. Salada de grão-de-bico com brócolis e abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

em floretes 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 abacate cortado em cubos

1/2 cebola cortada em tiras finas

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 5 minutos, até ficar macio, mas ainda firme. Escorra e deixe esfriar. Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis, o grão-de-bico, o abacate, a cebola e a salsa. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes e sirva em seguida.

2. Abóbora recheada com grão-de-bico

Ingredientes

1 abóbora-japonesa média

média 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 tomate sem sementes picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Lave a abóbora em água corrente, corte a parte superior e retire as sementes e os filamentos internos. Coloque-a em uma assadeira e regue com metade do azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até a polpa ficar macia.

Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate, a páprica e a cúrcuma e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o grão-de-bico e os cogumelos, tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por mais 3 minutos. Retire a abóbora do forno e, com cuidado, coloque o recheio de grão-de-bico dentro dela. Volte ao forno a 200 °C por mais 10 minutos. Finalize com salsa picada e sirva em seguida.

3. Assado de grão-de-bico com batata

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

3 batatas -doces cortadas em pedaços

-doces cortadas em pedaços 1 tomate picado

1 cebola cortada em tiras

2 dentes de alho picados

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de azeitonas fatiadas

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de páprica picante

1 pimentão vermelho picado

Sal, salsa e cebolinha picadas a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 8 minutos após levantar fervura. Escorra e reserve. Em um recipiente, misture o alho, o suco de limão, a cúrcuma, a páprica defumada e a páprica picante. Tempere com sal e reserve.

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces cozidas, o grão-de-bico, o tomate, a cebola e o pimentão. Regue com o azeite e misture delicadamente. Despeje o molho de temperos por cima e envolva os ingredientes.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire o papel-alumínio, acrescente as azeitonas e misture. Volte ao forno por mais 10 minutos, até as batatas ficarem macias e levemente douradas. Retire do forno, cubra com a salsinha e a cebolinha e sirva em seguida.

Ensopado de grão-de-bico com espinafre (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

4. Ensopado de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

2 batatas cortadas em cubos grandes

2 cenouras cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 tomate maduro picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de cúrcuma

2 xícaras de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

2 ovos cozidos e ralados

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate, a páprica e a cúrcuma e refogue por mais 2 minutos. Acrescente as batatas, as cenouras e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e deixe cozinhar em fogo médio por aproximadamente 15 minutos.

Junte o grão-de-bico e mantenha no fogo por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Adicione o espinafre e cozinhe por aproximadamente 2 minutos ou até murchar. Desligue o fogo e finalize com os ovos cozidos ralados e a salsa picada. Sirva em seguida.

5. Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

200 g de cogumelo paris fatiado

fatiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes picado

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de chá de mostarda

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o cogumelo paris e cozinhe por aproximadamente 4 minutos, até ficar macio. Acrescente o tomate e refogue por mais 2 minutos. Junte o grão-de-bico, o molho de tomate e a mostarda. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture. Adicione o leite de coco, reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho ficar cremoso. Finalize com coentro picado e sirva em seguida.