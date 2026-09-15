Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 15 de setembro de 2026 

Nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, a Lua está na fase Nova. De acordo com o calendário de fases lunares divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite entrou nessa fase em 11 de setembro, às 00h27. Esse período marca o início de um novo ciclo lunar. Durante a Lua Nova, o satélite fica praticamente invisível no céu. Essa fase também marca o começo de uma sequência que passa pelas fases Crescente, Cheia e Minguante até retornar à Lua Nova.

O que é a Lua Nova?

A Lua Nova faz parte do ciclo lunar e ocorre quando a Lua passa pela região entre a Terra e o Sol. Nessa configuração, a porção iluminada pelo Sol fica voltada, em sua maior parte, para o lado oposto à Terra, enquanto a face que observamos permanece predominantemente escura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Embora pareça que a Lua “desaparece” durante essa fase, o satélite continua presente e recebendo luz solar. O que muda é a perspectiva de quem observa da Terra. O Sol ilumina metade da Lua ao longo de todo o ciclo, mas a porção iluminada que conseguimos enxergar varia conforme o satélite percorre sua órbita ao redor do nosso planeta.

A Lua Nova influencia as marés?

A Lua exerce influência sobre as marés dos oceanos por causa de sua gravidade. A atração gravitacional lunar participa do movimento das águas na Terra e, em conjunto com a influência gravitacional do Sol, contribui para a formação das marés.

Durante as fases Nova e Cheia, o Sol, a Terra e a Lua ficam quase alinhados. Nesses períodos, a ação gravitacional do Sol e da Lua favorece marés com maior diferença entre os níveis de maré alta e baixa, fenômeno conhecido como maré de sizígia.

A iluminação da superfície lunar muda gradualmente conforme o satélite percorre sua órbita ao redor da Terra (Imagem: bupropion | Shutterstock)

Quanto tempo dura o ciclo da Lua?

O ciclo entre duas Luas Novas dura aproximadamente 29,5 dias. Esse período é chamado de mês sinódico ou lunação e corresponde ao intervalo necessário para que a Lua volte a apresentar aproximadamente a mesma configuração em relação ao Sol e à Terra.

Esse período não deve ser confundido com o tempo que a Lua leva para completar uma volta ao redor da Terra em relação às estrelas, que é de aproximadamente 27,3 dias. A diferença ocorre porque, enquanto a Lua orbita o planeta, a própria Terra também continua se deslocando ao redor do Sol. Por isso, o satélite precisa avançar um pouco mais em sua órbita para voltar à mesma posição aparente em relação ao Sol.

Ao longo dessa lunação, são observadas oito fases principais: Lua Nova, Crescente, Quarto Crescente, Crescente Gibosa, Lua Cheia, Minguante Gibosa, Quarto Minguante e Minguante. O ciclo se repete continuamente.

O que acontece depois da Lua Nova?

Depois da Lua Nova, a parte iluminada visível da Lua começa a aumentar. É o período conhecido como Lua Crescente, primeira etapa de crescimento aparente da iluminação lunar após a Lua Nova. Segundo o calendário do INMET, a próxima mudança de fase ocorrerá no dia 18 de setembro, às 17h44, quando a Lua chegará ao Quarto Crescente.