Essa torta de frango cremosa é fácil de fazer para o lanche da tarde

Cremosa por dentro e crocante por fora, essa torta de frango combina diferentes texturas em uma receita prática para o lanche da tarde. A massa fica levemente esfarelada, enquanto o recheio é macio, úmido e cremoso. Para completar, o preparo é simples e pode ser uma boa opção para quem busca um lanche saboroso e sem complicação. A seguir, aprenda a prepará-la:

Torta de frango cremosa (Imagem: New África | Shutterstock)

Torta de frango cremosa

Ingredientes

Massa

Fique por dentro das notícias que importam para você!

3 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de água gelada

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 cenoura descascada e picada

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Para finalizar

1 gema

1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga gelada até formar uma farofa. Acrescente o ovo e mexa. Adicione a água gelada aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Junte o frango desfiado e refogue por 3 minutos. Acrescente o milho-verde, a ervilha e a cenoura e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o requeijão e o creme de leite, misture e cozinhe em fogo baixo até o recheio ficar cremoso e encorpado. Desligue o fogo e espere esfriar completamente antes de montar a torta.

Montagem

Para montar a torta, divida a massa em duas partes e abra uma delas com um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aproximadamente 24 cm de diâmetro. Distribua o recheio já frio e cubra com o restante da massa aberta. Feche bem as bordas e, com a ajuda de uma faca, faça pequenos cortes no centro para permitir a saída do vapor. Em um recipiente, misture a gema com a água e pincele sobre toda a superfície da torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a massa ficar dourada. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.