Lei da atração vai além do pensamento positivo: conheça 5 formas de praticá-la

Observar os próprios pensamentos pode ajudar a mudar padrões automáticos e direcionar a atenção para novos caminhos (Imagem: Kues | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A lei da atração ficou conhecida pela crença de que aquilo em que concentramos nossa atenção e energia pode influenciar a maneira como vivemos e percebemos a realidade. Mais do que simplesmente desejar algo e esperar que aconteça, essa filosofia propõe alinhar pensamentos, emoções, crenças e atitudes aos objetivos que se deseja alcançar.

Na prática, isso significa sair do modo automático e começar a observar quais pensamentos você alimenta, quais sentimentos cultiva e, principalmente, quais atitudes tomar diante das oportunidades que aparecem. Quer experimentar? Confira cinco maneiras de usar a lei da atração a seu favor!

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1. Tenha clareza sobre o que você deseja

Antes de manifestar qualquer coisa, é importante saber exatamente o que você quer. Em vez de pensar apenas quero ganhar mais dinheiro ou quero encontrar alguém, tente definir como gostaria que fosse essa realidade.

Escreva seus objetivos com detalhes: como você quer se sentir, que tipos de experiências deseja viver e quais mudanças gostaria de perceber na sua vida. Quanto mais clareza você tiver, mais fácil será direcionar sua atenção e reconhecer oportunidades relacionadas ao que deseja.

2. Cuide das palavras que você repete

As palavras que usamos diariamente podem reforçar determinadas crenças. Frases como nada dá certo para mim, eu nunca tenho dinheiro ou relacionamento não funciona podem alimentar uma visão de escassez e impotência.

Isso não significa fingir que os problemas não existem ou repetir frases positivas sem acreditar nelas. A proposta é substituir padrões automáticos por pensamentos mais conscientes. Em vez de eu nunca consigo, experimente perguntar: O que posso fazer de diferente para mudar essa situação?.

3. Visualize a realidade que deseja viver

Reserve alguns minutos do dia para imaginar como seria viver aquilo que você deseja. Feche os olhos e tente visualizar não apenas a conquista, mas também os detalhes da experiência.

Se deseja prosperidade, por exemplo, imagine-se administrando seu dinheiro com tranquilidade, realizando projetos importantes e tendo liberdade para fazer escolhas. Se deseja um novo trabalho, visualize-se exercendo uma atividade que faça sentido para você. A visualização pode ajudar a manter seus objetivos presentes e estimular uma postura mais alinhada com eles.

Para mudar sua realidade, também é preciso rever escolhas e atitudes (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)

4. Aja de acordo com aquilo que você deseja

Um dos maiores erros ao falar sobre a lei da atração é acreditar que basta pensar positivo. Desejo sem ação continua sendo apenas desejo. Se você quer prosperidade, procure oportunidades, desenvolva habilidades, organize sua vida financeira e permita-se cobrar pelo seu trabalho. Se deseja um relacionamento saudável, observe também os padrões que aceita e estabeleça limites para aquilo que não combina mais com você. A ideia é fazer com que suas atitudes sejam coerentes com a realidade que você deseja construir.

5. Pratique gratidão sem abandonar seus objetivos

A gratidão ajuda a mudar o foco daquilo que está faltando para aquilo que já existe e tem valor na sua vida. E isso não significa abrir mão dos seus sonhos.

Você pode agradecer pelo que já conquistou enquanto continua desejando crescer. Todos os dias, experimente listar três coisas pelas quais é grata, desde pequenas alegrias até grandes conquistas. Aos poucos, esse exercício pode favorecer uma percepção mais positiva sobre a própria trajetória.

Manifestar também é se permitir receber

Usar a lei da atração a seu favor não precisa significar controlar cada acontecimento ou acreditar que tudo o que acontece é resultado direto dos seus pensamentos. A vida envolve circunstâncias que não estão sob nosso controle.

O que podemos transformar é a maneira como direcionamos nossa atenção, interpretamos as experiências e respondemos às oportunidades. Quando intenção, emoção e ação caminham juntas, você deixa de apenas esperar que algo aconteça e passa a participar ativamente da construção da realidade que deseja viver.