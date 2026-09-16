Fez luzes ou mechas? Veja 6 cuidados para evitar danos aos cabelos

Do loiro desejado ao corte químico, quem já enfrentou danos intensos nos fios conhece a frustração de ver o resultado conquistado no salão comprometido pela falta de cuidados adequados. Cabelos com luzes ou mechas exigem atenção e tratamento contínuo para ajudar a preservar a resistência da fibra capilar, o brilho e a tonalidade.

José Marques, hair stylist do Hasegawa Studio de Beleza, especialista em coloração, explica que, após o procedimento de descoloração, é necessário que o profissional indique um cronograma capilar para a necessidade do cabelo daquela cliente.

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“O problema não é chegar ao radicalismo do corte químico. Há problemas menos graves, mas que causam desapontamento nas clientes, como a mudança na tonalidade, ressecamento, quebra do fio e mudança na estrutura, que são queixas comuns. E é possível manter em casa a beleza que entregamos ao sair do salão, desde que se tenham manutenções periódicas”, explica o hair stylist.

A seguir, José Marques elenca 6 cuidados que as mulheres com cabelos loiros ou com mechas devem tomar para manter os fios sempre saudáveis e bonitos. Confira!

1. Cuide do couro cabeludo

A boa saúde dos fios começa com um couro cabeludo saudável. Em casa, lave os cabelos com shampoo adequado ao seu tipo de cabelo, enxaguando-o bem. Não é necessário espalhar shampoo pelos fios, apenas no couro cabeludo: o produto que escorre do couro aos fios é suficiente para lavá-los com suavidade, sem ressecá-los. Se surgirem descamações, coceira, vermelhidão ou qualquer sintoma alérgico, procure o cabeleireiro, que poderá ajudá-la ou encaminhá-la ao dermatologista.

2. Capriche na nutrição dos fios

Após a lavagem, os cuidados com os fios podem variar conforme as necessidades de cada cabelo. Em alguns casos, especialmente quando há tendência ao ressecamento, a máscara pode ser utilizada no lugar do condicionador, seguindo a orientação de um profissional.

“Tudo dependerá da orientação do seu profissional. Há quem possa usar apenas máscara e esse processo não pesará nos fios. Mas há cabelos que não aceitam esse produto em todas as lavagens, então, é necessário condicionar. Por isso, a avaliação do cabeleireiro é fundamental. De qualquer forma, uma vez por semana, é preciso caprichar na nutrição”, informa José Marques.

3. Cuidado com fontes de calor

Ao secar os fios em casa, cuidado com a temperatura do secador e da chapinha. Aplique um bom protetor térmico antes de iniciar o processo de secagem e certifique-se de que a tração com a escova é realizada da forma correta, sem danificar os fios. Não use o secador muito quente ou próximo demais dos fios e, em relação à chapinha, cuide para que ela não queime os cabelos.

4. Cauterização para fortalecer e selar a fibra

O processo de cauterização é feito com produtos específicos que ajudam a manter os nutrientes na fibra capilar. É um procedimento realizado no salão, com produtos específicos. “Fios que passaram por descoloração são mais porosos e a cauterização os fecha, tornando-os mais resistentes”, explica o profissional.

5. Reconstrução

Para repor proteínas e recuperar cabelos fragilizados, a reconstrução no salão é o ideal. “Com o passar dos dias, o atrito dos fios com o travesseiro, a ação dos poluentes, as lavagens e as atividades cotidianas fragilizam os fios. Eles perdem aquele brilho e formato de ‘cabelo de salão’. Então, fazemos uma reconstrução para que o loiro dure mais tempo e o retoque se dê na raiz”, ensina José Marques.

6. Cuidado com a incompatibilidade da química em casa e no salão

Após fazer luzes ou mechas, os cabelos terão restrições em relação a outros procedimentos porque passaram por descoloração. Alisamentos à base de hidróxidos podem causar corte químico. Também é necessário ter cuidado extra com alisamentos ácidos, como escovas progressivas com formol.

Mesmo as colorações precisam ser bem escolhidas, já que aquelas que contêm sais metálicos também podem quebrar os fios. “O aconselhável é, antes de qualquer procedimento, realizar um teste de mecha e tratar os fios até que eles tenham condições seguras de receber procedimentos. Por isso, o cabeleireiro que fez o loiro deve ser sempre consultado para os próximos procedimentos”, finaliza o hair stylist José Marques.

Por Simone Valente