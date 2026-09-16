Vestibular e Enem: 5 dicas para organizar os estudos e se preparar para as provas

A constância é um dos principais diferenciais observados entre os estudantes que apresentam melhor desempenho no vestibular (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A preparação para o vestibular vai além de intensificar os estudos nos dias que antecedem as provas. Manter uma rotina organizada e estudar de forma gradual ao longo do ano pode favorecer a assimilação dos conteúdos e contribuir para um melhor desempenho

Segundo Elvis Miranda Silveira, coordenador pedagógico do Colégio Santa Catarina (SP), a constância é um dos principais diferenciais observados entre os estudantes que apresentam melhor desempenho nas avaliações. Para ele, quem desenvolve hábitos de estudo ao longo da trajetória escolar chega mais preparado para enfrentar as provas, independentemente da área ou do curso escolhido.

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Quando começar a se preparar para os vestibulares?

Conforme o especialista, o ideal é que a preparação comece desde o 1º ano do Ensino Médio, com aulas direcionadas, simulados, revisões periódicas e atividades conectadas aos principais temas. A ideia é que o aluno possa acompanhar a própria evolução ao longo dos anos, identificar dificuldades com antecedência e reforçar esses pontos, em um processo de melhoria contínua.

Na prática, isso significa que revisões frequentes, retomada de conteúdos e contato contínuo com os assuntos em pauta ampliam a possibilidade de uma aprendizagem duradoura, além de facilitar a aplicação do conhecimento em situações que exigem interpretação e raciocínio. “Ao longo dos anos, fica cada vez mais evidente que a questão comportamental tem impacto no desempenho”, destaca Elvis Miranda Silveira.

O método também está relacionado ao chamado efeito do espaçamento, princípio estudado pela ciência da aprendizagem que indica que distribuir o estudo e as revisões ao longo do tempo tende a favorecer a retenção das informações em comparação com a concentração de conteúdo em um curto período.

A rotina ideal, no entanto, não se constrói apenas pelo esforço individual do estudante. “Ela depende de um planejamento pedagógico consistente, de avaliações diagnósticas frequentes, devolutivas qualificadas e intervenções contínuas realizadas pela escola ao longo de todo o Ensino Médio”, reforça Elvis Miranda Silveira.

O estudante pode utilizar os resultados de simulados e treinos para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria (Imagem: KinoMasterskaya | Shutterstock)

Estratégias para uma preparação eficiente

Com base na experiência do Colégio Santa Catarina (SP), o coordenador pedagógico reúne orientações para estudantes que vão se preparar para vestibulares, Enem e outras avaliações importantes. Confira:

1. Construa uma rotina de estudos

O contato frequente com os conteúdos favorece a retenção e reduz a necessidade de longas jornadas de estudo na reta final.

2. Encare os simulados como treinamento

Mais do que buscar uma nota, o estudante deve utilizar os resultados para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria.

3. Aprenda com os erros

Revisar questões e compreender dificuldades é uma das formas mais eficientes de evoluir.

4. Cuide do equilíbrio emocional

Sono adequado, momentos de descanso e válvulas de escape para controlar a ansiedade fazem parte da preparação.

5. Confie no processo

Resultados consistentes são construídos com planejamento, acompanhamento e evolução gradual.

Por Nadja Cortes