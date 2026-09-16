Vitamina proteica caseira: 3 receitas fáceis e saudáveis para o lanche da tarde

As vitaminas são opções práticas e nutritivas para o lanche da tarde. Preparadas em poucos minutos, podem combinar diferentes frutas e outros ingredientes, ajudando a variar o cardápio. Para quem deseja incluir mais proteínas na alimentação, também é possível acrescentar alimentos ricos nesse nutriente, deixando a bebida mais completa e saborosa.

A seguir, confira 3 receitas fáceis e saudáveis de vitamina proteica para o lanche da tarde!

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1. Vitamina proteica de morango

Ingredientes

1 xícara de chá de morangos picados

100 ml de leite

100 ml de iogurte natural

50 g de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, o leite, o iogurte e o whey protein. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de mamão com aveia

Ingredientes

Polpa de 3 goiabas

200 ml de leite

100 ml de iogurte natural

1 kiwi sem casca

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a goiaba, o leite, o iogurte e o kiwi. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de abacate com banana e chia (Imagem: New África | Shutterstock)

3. Vitamina proteica de abacate com banana e chia

Ingredientes

1 abacate maduro

maduro 1 banana madura cortada em pedaços

300 ml de leite

2 colheres de sopa de sementes de chia

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite e as sementes de chia. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.