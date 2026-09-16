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Culinária

Vitamina proteica caseira: 3 receitas fáceis e saudáveis para o lanche da tarde

Aprenda a preparar combinações cremosas com frutas e outros ingredientes que deixam a bebida ainda mais nutritiva

Vitamina proteica de morango (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Vitamina proteica de morango (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As vitaminas são opções práticas e nutritivas para o lanche da tarde. Preparadas em poucos minutos, podem combinar diferentes frutas e outros ingredientes, ajudando a variar o cardápio. Para quem deseja incluir mais proteínas na alimentação, também é possível acrescentar alimentos ricos nesse nutriente, deixando a bebida mais completa e saborosa.

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A seguir, confira 3 receitas fáceis e saudáveis de vitamina proteica para o lanche da tarde!

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1. Vitamina proteica de morango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de morangos picados
  • 100 ml de leite
  • 100 ml de iogurte natural
  • 50 g de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, o leite, o iogurte e o whey protein. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de mamão com aveia

Ingredientes

  • Polpa de 3 goiabas
  • 200 ml de leite
  • 100 ml de iogurte natural
  • 1 kiwi sem casca

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a goiaba, o leite, o iogurte e o kiwi. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Copo transparente com vitamina verde coberta com sementes de chia, posicionado sobre uma superfície branca ao lado de metades de abacate e um canudo listrado de azul e branco.
Vitamina proteica de abacate com banana e chia (Imagem: New África | Shutterstock)

3. Vitamina proteica de abacate com banana e chia

Ingredientes

  • 1 abacate maduro
  • 1 banana madura cortada em pedaços
  • 300 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite e as sementes de chia. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 16/09/2026 18:04
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