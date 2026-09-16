O que assistir no cinema? Veja 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 17 de setembro

Nesta quinta-feira, cinemas de todo o Brasil recebem novos filmes que prometem movimentar a programação da semana. Entre animação, aventura, romance, drama e ação, as estreias oferecem opções para diferentes públicos e gostos, incluindo produções para assistir em família e histórias voltadas a quem busca tramas mais intensas ou românticas.

Abaixo, confira os principais títulos que estreiam nas telonas!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Gatos No Museu 2: Tesouros Do Egito

“Gatos No Museu 2: Tesouros Do Egito” segue Vicent e Maurice em uma aventura pelas pirâmides em busca de um poderoso gênio (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Em “Gatos No Museu 2: Tesouros Do Egito”, o gato Vicent e o rato Maurice embarcam em uma nova aventura após Maurice encontrar um antigo papiro que revela a existência de um poderoso gênio no Egito. Capaz de realizar apenas um desejo a cada mil anos, a criatura desperta a disputa entre os amigos, que possuem objetivos diferentes. Para encontrá-lo, eles atravessam pirâmides, túneis secretos e paisagens próximas ao Rio Nilo, transformando a aventura em um verdadeiro teste sobre lealdade e coragem entre amigos.

2. No Limite da Justiça

“No Limite Da Justiça” acompanha um agente do FBI que se une a um assassino da máfia para investigar uma onda de assassinatos contra líderes dos direitos civis (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Baseado em uma história real, “No Limite da Justiça” acompanha um jovem agente negro do FBI enviado ao Mississippi dos anos 1960 para investigar assassinatos de líderes dos direitos civis da população negra. Para cumprir a missão, ele precisa trabalhar ao lado de Greg Scarpa, um poderoso assassino ligado à máfia. Apesar de pertencerem a mundos e terem valores diferentes, os dois se unem em uma perigosa investigação. Conforme a busca avança, justiça e vingança passam a se confundir.

3. Procurando Emily

“Procurando Emily” mistura romance e humor ao mostrar a busca de um músico pela garota dos seus sonhos após receber o número errado (Imagem: Reprodução digital | Focus Features, Working Title Films e Universal Pictures)

No filme “Procurando Emily”, um jovem músico conhece a garota dos seus sonhos em uma festa, mas descobre no dia seguinte que recebeu o número errado. Determinado a encontrá-la, ele inicia uma busca pelo campus da faculdade e acaba formando uma parceria inesperada com uma estudante de psicologia que precisa concluir o projeto final de uma disciplina, tendo o músico como objeto de estudo. Juntos, eles provocam uma grande movimentação entre as estudantes, principalmente quando o rapaz envia acidentalmente um e-mail para todas as Emilys da universidade.

4. Masha e os Ursos

“Masha e os Ursos” acompanha uma menina que atravessa uma floresta perigosa ao lado de três ursos para tentar salvar o irmão de uma maldição (Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes)

“Masha e os Ursos” acompanha a menina Masha em uma missão para salvar o irmão, que foi transformado em um bode após ser atingido por um misterioso espírito da floresta. Para quebrar a maldição, ela atravessa uma floresta cheia de perigos e busca a ajuda de personagens conhecidos dos contos de fadas: os três ursos. Ao lado deles, Masha enfrenta criaturas mágicas, desafios e segredos, além de procurar uma maneira de desfazer o encantamento.

5. Três Vezes Adeus

“Três Vezes Adeus” mostra como o fim de um relacionamento e uma descoberta sobre a saúde pode transformar a maneira de enxergar a vida (Imagem: Reprodução digital | Cattleya, Bartlebyfilm e Autoral Filmes)

Em “Três Vezes Adeus”, Marta e Antonio terminam o relacionamento depois de uma grande discussão. Enquanto ela se fecha para o mundo e perde o apetite, ele mergulha no trabalho como chef. A situação muda quando Marta descobre que sua falta de apetite está relacionada à própria saúde, e não apenas ao sofrimento causado pela separação. A partir dessa descoberta, mudanças no gosto pela comida, na música e no desejo fazem com que ela repense a vida e suas escolhas.