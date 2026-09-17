Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/09/2026

Para esta quinta-feira, o tarot revela uma energia de oportunidades, decisões importantes e aprendizados emocionais. As cartas mostram que alguns signos estarão diante de portas que poderão abrir novos caminhos, enquanto outros precisarão lidar com mudanças inesperadas, desapegos ou sentimentos que ainda pedem atenção. O dia também favorecerá parcerias, equilíbrio e escolhas mais maduras. A mensagem é não ignorar o que está acontecendo dentro de você, mas também não deixar que emoções passageiras impeçam seu movimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Ouros

Uma relação do ariano poderá ganhar mais estabilidade ou poderá surgir uma oportunidade afetiva com potencial para se desenvolver (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” traz a possibilidade de um novo começo concreto, especialmente em assuntos que envolvem segurança e crescimento. No amor, uma relação poderá ganhar mais estabilidade ou poderá surgir uma oportunidade afetiva com potencial para se desenvolver. Na carreira, fique atento(a) a propostas, projetos e possibilidades de ganhos, pois algo pequeno poderá crescer bastante com dedicação. Na saúde, invista em hábitos simples e consistentes que fortaleçam seu bem-estar. Entre amigos, uma pessoa possivelmente oferecerá apoio ou abrirá uma porta importante para você.

Touro 4 de Copas

Uma oportunidade poderá passar despercebida se o taurino estiver desmotivado ou fechado para novas possibilidades (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” indica um momento de certa insatisfação ou desânimo, fazendo com que você enxergue mais aquilo que falta do que aquilo que está disponível. No amor, será preciso ter cuidado para não rejeitar uma demonstração de carinho por estar preso a expectativas ou experiências anteriores. Na carreira, uma oportunidade poderá passar despercebida se você estiver desmotivado(a) ou fechado(a) para novas possibilidades. Na saúde, procure movimentar a rotina e evitar o isolamento emocional. Entre amigos, aceite convites e conversas, pois uma boa surpresa possivelmente surgirá justamente onde menos espera.

Gêmeos 2 de Copas

O dia poderá trazer aproximação, reconciliação ou o fortalecimento de uma relação ao geminiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece encontros, reciprocidade e conexões baseadas em troca verdadeira. No amor, o dia trará aproximação, reconciliação ou o fortalecimento de uma relação em que os sentimentos serão correspondidos. Na carreira, parcerias e acordos tenderão a funcionar melhor quando existir confiança entre as partes. Na saúde, estar perto de pessoas que fazem bem contribuirá para seu equilíbrio emocional. Entre amigos, uma conversa sincera poderá aproximar ainda mais você de alguém especial.

Câncer 5 de Ouros

O canceriano deverá cuidar do emocional e não enfrentar tudo sozinho (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” pede atenção para sentimentos de insegurança, carência ou preocupação com aquilo que parece estar faltando. No amor, evite interpretar momentos de distância como falta de sentimento e procure conversar antes de tirar conclusões. Na carreira, dificuldades passageiras poderão exigir mais organização, principalmente em questões financeiras. Na saúde, cuide do emocional e não enfrente tudo sozinho(a) quando precisar de apoio. Entre amigos, permita-se receber ajuda e lembre-se de que pedir acolhimento também é uma forma de força.

Leão Ás de Espadas

Ideias novas, decisões estratégicas e soluções objetivas do leonino poderão colocar um projeto em movimento (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” chega trazendo clareza e a oportunidade de cortar dúvidas que estavam atrapalhando suas decisões. No amor, uma conversa honesta poderá revelar o que precisa ser dito e ajudar você a compreender melhor uma relação. Na carreira, ideias novas, decisões estratégicas e soluções objetivas possivelmente colocarão um projeto em movimento. Na saúde, organize a mente e procure não alimentar pensamentos repetitivos. Entre amigos, a sinceridade será importante, mas escolha as palavras para evitar conflitos desnecessários.

Virgem Pajem de Paus

Uma mensagem, convite ou nova aproximação poderá despertar o interesse do virginiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” traz entusiasmo, curiosidade e vontade de experimentar algo diferente. No amor, uma mensagem, convite ou nova aproximação despertará seu interesse e trará mais leveza para a vida afetiva. Na carreira, uma ideia ainda inicial poderá se transformar em uma oportunidade interessante se você tiver coragem de colocá-la em prática. Na saúde, atividades que tragam diversão e movimento ajudarão a renovar sua disposição. Entre amigos, esteja aberto(a) a convites espontâneos e novas experiências.

Libra A Torre

Uma revelação ou mudança de comportamento poderá fazer o libriano enxergar uma relação sob uma nova perspectiva (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas que poderão romper uma estrutura que já não estava tão firme quanto parecia. No amor, uma revelação ou mudança de comportamento poderá fazer você enxergar uma relação sob uma nova perspectiva. Na carreira, esteja preparado(a) para ajustes de planos e evite insistir em algo que claramente precisa ser transformado. Na saúde, o principal cuidado é com o estresse e a tensão acumulada. Entre amigos, algumas verdades aparecerão, ajudando-o(a) a entender melhor quais vínculos realmente permanecem quando as circunstâncias mudam.

Escorpião Rei de Copas

A capacidade do escorpiano de manter a calma diante de situações delicadas será um diferencial (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” pede maturidade emocional e equilíbrio para lidar com aquilo que sente. No amor, haverá potencial para conversas profundas e para uma conexão mais madura, especialmente quando sentimentos forem expressados sem cobranças excessivas. Na carreira, sua capacidade de manter a calma diante de situações delicadas se mostrará um diferencial. Na saúde, cuidar das emoções será tão importante quanto cuidar do corpo. Entre amigos, você poderá oferecer apoio e também perceber quem está verdadeiramente disponível para acolhê-lo(a).

Sagitário O Papa

Conselhos de alguém experiente poderão ajudar o sagitariano a tomar uma decisão ou aperfeiçoar um projeto (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “O Papa” traz estabilidade, aprendizado e busca por valores que façam sentido para sua vida. No amor, relações baseadas em respeito, confiança e compromisso ganharão força, enquanto situações sem clareza poderão pedir uma conversa mais séria. Na carreira, conselhos de alguém experiente o(a) ajudarão a tomar uma decisão ou aperfeiçoar um projeto. Na saúde, manter uma rotina equilibrada será mais benéfico do que buscar soluções imediatas. Entre amigos, valorize pessoas que compartilham princípios semelhantes e que oferecem orientação sincera.

Capricórnio Rainha de Espadas

A capacidade do capricorniano de analisar fatos e tomar decisões objetivas estará fortalecida (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” traz lucidez, independência e uma postura mais seletiva diante das pessoas e situações. No amor, você estará menos disposto(a) a aceitar ambiguidades e poderá estabelecer limites importantes para preservar sua tranquilidade. Na carreira, sua capacidade de analisar fatos e tomar decisões objetivas estará fortalecida. Na saúde, evite carregar preocupações em excesso e dê espaço para o descanso mental. Entre amigos, seja criterioso com quem recebe sua confiança, sem confundir proteção emocional com isolamento.

Aquário A Temperança

O dia favorecerá moderação, descanso e uma rotina que respeita os limites do aquariano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “A Temperança” o(a) convida a encontrar equilíbrio e permitir que as coisas aconteçam sem pressa. No amor, o diálogo e a paciência ajudarão a harmonizar diferenças e construir uma relação mais tranquila. Na carreira, resultados poderão chegar de maneira gradual, especialmente quando você conseguir conciliar diferentes ideias ou interesses. Na saúde, o dia favorecerá moderação, descanso e uma rotina que respeita seus limites. Entre amigos, sua postura conciliadora possivelmente ajudará a aproximar pessoas e a evitar conflitos desnecessários.

Peixes 5 de Copas

O pisciano deverá acolher suas emoções sem permitir que a tristeza domine sua rotina (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” pede atenção para a tendência de permanecer olhando para aquilo que não aconteceu como você gostaria. No amor, uma decepção ainda poderá pesar, mas o dia mostrará que nem tudo está perdido e que existem sentimentos e possibilidades que continuam presentes. Na carreira, não deixe um erro ou resultado abaixo da expectativa apagar tudo o que já foi conquistado. Na saúde, acolha suas emoções sem permitir que a tristeza domine sua rotina. Entre amigos, aproxime-se de quem demonstra carinho e permita-se receber apoio em vez de se fechar.