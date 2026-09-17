Fã de Rick e Morty? O seu cachorro merece um nome inspirado nos personagens da animação 

Os personagens de Rick e Morty podem render boas inspirações de nomes para cachorro (Imagem: Annette Shaff | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Escolher o nome do cachorro é uma decisão importante para os tutores. Afinal, além de acompanhar o animal ao longo da vida, o nome passa a fazer parte da rotina da família e contribui para a identidade do pet. Entre tantas possibilidades, filmes, séries e animações podem servir de inspiração. Para os fãs de Rick and Morty, por exemplo, os personagens da produção rendem opções criativas e divertidas.

Exibida pelo Adult Swim, a série acompanha principalmente as aventuras de Rick Sanchez e seu neto Morty, que viajam por diferentes planetas, dimensões e realidades. A produção combina ficção científica, humor e situações absurdas, além de apresentar uma grande variedade de personagens ao longo da trama.

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A seguir, confira algumas opções de nome para seu cachorro inspiradas nesse universo.

1. Rick

Rick Sanchez é um dos protagonistas e uma das figuras mais reconhecidas da animação. Cientista extremamente inteligente e inventor habilidoso, ele costuma levar Morty para aventuras imprevisíveis pelo espaço e por diferentes realidades. O nome curto e de pronúncia simples pode ser uma escolha interessante para cachorros inteligentes, curiosos, independentes e que estão sempre explorando o ambiente.

2. Morty

Morty Smith é o neto adolescente de Rick e seu principal companheiro nas viagens interdimensionais. Apesar de frequentemente demonstrar insegurança e preocupação diante das situações perigosas, o personagem também revela coragem, empatia e determinação quando precisa enfrentar problemas. Por isso, o nome pode combinar com um cachorro carinhoso, sensível e muito ligado à família.

3. Summer

Summer Smith é a irmã mais velha de Morty e, ao longo da série, também participa de diferentes aventuras ao lado do avô e do irmão. Ela tem personalidade forte, demonstra independência e sabe se posicionar em situações complicadas. O nome, que significa verão em inglês, é sonoro e delicado, podendo combinar com cadelas alegres, confiantes, enérgicas e destemidas.

4. Beth

Beth Smith é filha de Rick e mãe de Morty e Summer. Inteligente e determinada, ela possui uma relação complexa com o pai e diferentes questões familiares ocupam espaço importante em sua trajetória. O nome é curto, fácil de falar e pode ser uma escolha interessante para cadelas de personalidade forte e independente.

Jerry é um nome divertido para um cachorro dócil, engraçado e um pouco desajeitado (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Jerry

Jerry Smith é pai de Morty e Summer e marido de Beth. Frequentemente inseguro e atrapalhado, ele acaba envolvido em situações inusitadas e costuma render momentos cômicos na produção. A própria animação explora repetidamente a dinâmica entre Beth e Jerry. É um nome divertido para um cachorro dócil, engraçado e um pouco desajeitado, especialmente aquele pet que transforma pequenas situações cotidianas em verdadeiras aventuras.

6. Squanchy

Squanchy é um alienígena com aparência semelhante à de um gato e faz parte do círculo de amizades de Rick. Excêntrico e imprevisível, ele combina perfeitamente com o universo caótico apresentado pela animação. Seu nome diferente pode ser uma boa alternativa para tutores que procuram algo pouco convencional para o cachorro.

7. Meeseeks

Os Mr. Meeseeks são criaturas azuis convocadas para cumprir uma tarefa específica e que desaparecem depois de alcançar o objetivo. A determinação exagerada desses seres acaba criando algumas das situações mais conhecidas da animação. O nome pode ser uma opção bastante original para cachorros atentos e persistentes, principalmente aqueles que não desistem facilmente de conseguir um brinquedo, um petisco ou a atenção do tutor.

8. Unity

Unity é uma entidade alienígena capaz de assimilar diferentes indivíduos e controlar coletivamente suas ações, além de ter uma relação importante com Rick. Por trás do conceito incomum, o nome tem uma sonoridade delicada e significa unidade em inglês. Assim, pode ser uma escolha interessante para cadelas sociáveis, companheiras e que gostam de permanecer perto das pessoas.