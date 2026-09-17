5 erros que podem comprometer o preparo do dadinho de tapioca

Alguns detalhes são essenciais para garantir que o dadinho de tapioca fique crocante por fora e cremoso por dentro (Imagem: Gus Gan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O dadinho de tapioca é uma receita que leva poucos ingredientes, mas algumas etapas exigem atenção para garantir a textura característica do preparo: crocante por fora e cremoso por dentro. Pequenos deslizes na escolha dos ingredientes, na hidratação da tapioca ou mesmo na temperatura do óleo podem comprometer o resultado.

Para Rodrigo Oliveira, chef e parceiro da Vem, empresa brasileira especializada em utensílios gastronômicos profissionais, alguns cuidados são fundamentais para evitar os erros mais comuns no preparo da receita em casa. Confira!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Não ferver o leite antes de misturar os ingredientes

O leite precisa estar bem quente para hidratar corretamente a tapioca granulada. Segundo o chef Rodrigo Oliveira, esperar o leite começar a subir em fervura é fundamental para que a tapioca seja escaldada, etapa que contribui para a textura característica do dadinho. Depois de acrescentar o leite aos demais ingredientes, também é importante continuar mexendo até que a tapioca esteja completamente hidratada e a mistura fique homogênea.

2. Usar tapioca hidratada ou goma no lugar da tapioca granulada

Apesar de terem a mesma origem, os produtos têm características e funções diferentes. Para o preparo do dadinho, é necessário utilizar tapioca granulada, e não a goma ou a tapioca hidratada. A escolha também interfere no resultado. O ideal é optar por uma tapioca granulada que não seja excessivamente pulverizada, para favorecer a hidratação e a estrutura da massa.

3. Errar na hidratação da tapioca

A proporção entre os ingredientes é fundamental para obter a consistência adequada. Quando há pouca hidratação, a massa pode ficar seca e esfarelar, podendo até se desmanchar durante a fritura. Já o excesso de líquido pode deixar a mistura pegajosa e dificultar o corte e a fritura. Para evitar o problema, o chef Rodrigo Oliveira recomenda misturar bem os ingredientes secos antes da adição do leite fervente e continuar mexendo até que toda a tapioca esteja hidratada.

4. Escolher um queijo inadequado

O queijo coalho exerce uma função importante na receita não apenas pelo sabor, mas também pela estrutura que proporciona à massa. Por isso, substituí-lo por queijos com características diferentes pode alterar o resultado.

Queijos como mussarela, camembert, brie e ricota, por exemplo, possuem propriedades distintas e podem exigir adaptações na receita. A recomendação é escolher um queijo coalho com boa estrutura e que não derreta com facilidade.

5. Errar a temperatura do óleo

A temperatura do óleo é determinante para alcançar a textura desejada. Para a fritura, Rodrigo Oliveira recomenda aproximadamente 170 °C e orienta a não colocar muitos dadinhos de uma só vez na panela.

Quando o óleo está abaixo da temperatura adequada, os dadinhos podem absorver excesso de gordura e ficar encharcados. Se estiver muito quente, eles podem dourar rapidamente por fora, sem que o interior tenha tempo suficiente para aquecer e ficar cremoso.

O descanso da massa é fundamental para que a tapioca absorva o líquido e adquira a estrutura necessária para o corte (Imagem: Gus Gan | Shutterstock)

Descanso da massa também é importante

O período de descanso ou refrigeração é uma etapa essencial do preparo. É durante esse tempo que a tapioca termina de absorver o líquido e o amido gelatiniza, dando estrutura à massa para que ela possa ser cortada adequadamente. Por isso, retirar a massa antes do tempo pode dificultar o corte e comprometer a consistência dos dadinhos.

Atenção à proporção dos ingredientes

Por ser uma receita com poucos ingredientes, seguir as proporções indicadas é especialmente importante. A quantidade adequada de cada componente contribui para que o dadinho mantenha a estrutura, sem esfarelar, e apresente o contraste entre a parte externa crocante e o interior cremoso.

Outro cuidado está no momento de hidratar a tapioca. A mistura deve ser mexida continuamente até que o leite e os grãos estejam completamente incorporados, formando uma massa uniforme.

Uma forma pode facilitar o corte e o porcionamento

Para quem prepara dadinhos de tapioca em casa, utilizar uma forma própria para esse tipo de preparo pode facilitar o processo. Além de ajudar a obter unidades com tamanho e peso mais uniformes, o utensílio contribui para um corte mais preciso e facilita a organização dos dadinhos para armazenamento ou congelamento. A padronização também é útil na hora da fritura, já que unidades com tamanhos semelhantes tendem a cozinhar de maneira mais uniforme.

O principal cuidado para quem está começando

Entre todas as etapas, um dos momentos que merece mais atenção é a mistura da massa depois da adição do leite fervente. O ponto adequado é alcançado quando o leite e a tapioca estão completamente incorporados, sem que seja possível distingui-los visualmente.

Para quem está preparando a receita pela primeira vez, a recomendação é seguir as proporções e respeitar cada etapa com calma e atenção. Dessa forma, é possível obter dadinhos com boa estrutura, crocantes por fora e cremosos por dentro.

Por Gabriela Andrade