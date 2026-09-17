Banhos, ervas e mais: conheça 4 simpatias para renovar a vitalidade

Banhos de ervas, cascas de frutas e a chama de uma vela fazem parte dos rituais apresentados para trazer mais ânimo à rotina (Imagem: Towfiqu ahamed barbhuiya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Sabe aqueles dias em que parece que a energia simplesmente não rende? Para quem gosta de espiritualidade e rituais, alguns elementos da natureza podem ser usados de maneira simbólica para renovar as intenções, afastar o desânimo e trazer uma sensação maior de vitalidade para a rotina.

As simpatias abaixo são simples de fazer e podem funcionar como pequenos momentos de conexão consigo mesma. A ideia é unir o ritual à intenção de começar o dia com mais presença, ânimo e disposição.

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1. Simpatia do alecrim para renovar as energias

O alecrim é tradicionalmente associado à vitalidade, proteção e limpeza energética. Para fazer o ritual, coloque um ramo de alecrim fresco em um recipiente com água e deixe próximo à entrada da casa durante uma noite. Na manhã seguinte, retire o alecrim e descarte-o. Enquanto isso, abra as janelas da casa e mentalize que tudo aquilo que representa cansaço, desânimo e falta de disposição está indo embora. Depois, respire profundamente algumas vezes e mentalize uma rotina mais leve e cheia de energia.

2. Banho de laranja para trazer mais ânimo

A laranja é associada ao calor, à alegria e à energia. Para preparar o banho, coloque as cascas de uma laranja em aproximadamente um litro de água e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, desligue e deixe a mistura descansar até ficar morna. Depois do banho habitual, despeje a preparação do pescoço para baixo, mentalizando vitalidade e disposição. Enquanto a água escorre pelo corpo, imagine-se deixando para trás o peso acumulado e abrindo espaço para mais entusiasmo.

Importante: evite o uso de cítricos na pele antes da exposição ao sol.

A vela amarela ajuda a direcionar a intenção para mais entusiasmo, energia e confiança na rotina (Imagem: olesia basova | Shutterstock)

3. Simpatia da vela amarela para despertar a disposição

O amarelo é uma cor tradicionalmente relacionada à alegria, à criatividade, ao movimento e à vitalidade. Para realizar a simpatia, acenda uma vela amarela em um local seguro e tranquilo. Durante alguns minutos, observe a chama e mentalize uma luz preenchendo seu corpo. Pense nas atividades que deseja realizar com mais entusiasmo e imagine-se cumprindo sua rotina com energia e confiança.

Faça a seguinte afirmação : Eu desperto minha vitalidade, recupero meu entusiasmo e encontro energia para viver meu dia com presença e alegria. Deixe a vela queimar em segurança, longe de objetos inflamáveis e nunca sem supervisão.

4. Simpatia do banho de manjericão para afastar o desânimo

O manjericão é bastante utilizado em tradições populares de limpeza e renovação energética. Para o ritual, coloque um punhado de folhas frescas em um litro de água quente. Tampe o recipiente e deixe descansar por alguns minutos. Depois do banho habitual, espere a preparação ficar em uma temperatura confortável e despeje-a do pescoço para baixo.

Enquanto realiza o ritual, mentalize que o cansaço emocional está sendo liberado e que você recupera espaço interno para entusiasmo, movimento e novas experiências. Ao terminar, faça uma pausa e escolha uma pequena atitude concreta para colocar sua energia em movimento naquele dia.