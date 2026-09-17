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Culinária

Essa carne de panela é rica em proteínas e combina com um jantar equilibrado

Aprenda a preparar uma opção nutritiva e reconfortante para encerrar o dia

Carne de panela (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Carne de panela (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A carne de panela é uma opção saborosa e nutritiva para incluir no jantar. Rica em proteínas, a receita fornece nutrientes importantes para a manutenção e a recuperação dos músculos, além de contribuir para a saciedade. Quando combinada com legumes, também oferece fibras, vitaminas e minerais, tornando a refeição mais completa e equilibrada. Veja como preparar a receita! 

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Carne de panela 

Ingredientes

  • 1 kg de acém bovino cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 250 g de batata descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de ervilha
  • 1 salsão cortado em rodelas
  • 1 l de água
  • 1 colher de sopa de páprica
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de acém com o sal, a páprica e a pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a carne e doure os cubos por todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Junte o tomate e o salsão e refogue até o tomate começar a se desmanchar. Adicione a água, misture e tampe a panela.

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Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e o caldo começar a encorpar. Coloque a cenoura e a batata na panela, misture delicadamente e cozinhe em fogo baixo até os legumes ficarem macios. Acrescente a ervilha e cozinhe por mais alguns minutos, apenas até aquecer e incorporar ao ensopado. Desligue o fogo, finalize com a salsinha e sirva em seguida. 

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 17/09/2026 18:35
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