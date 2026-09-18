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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/09/2026

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

As energias desta sexta-feira favorecerão o amadurecimento e a organização de prioridades (Imagem: tamaspuhl | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As energias desta sexta-feira favorecerão o amadurecimento e a organização de prioridades (Imagem: tamaspuhl | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros poderá trazer reflexões importantes sobre responsabilidades, relacionamentos e finanças. Apesar de algumas tensões e inseguranças, as energias do dia favorecerão o amadurecimento, a organização das prioridades e uma percepção mais clara dos próprios limites. Além disso, haverá espaço para novos aprendizados e conversas esclarecedoras. 

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A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma! 

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Áries

Cabeça de carneiro vista de frente, com grandes chifres curvados para os lados. A figura combina azul, amarelo e laranja. Em fundo verde-claro.

O ariano deverá reconhecer as suas prioridades e respeitar os próprios limites (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá uma cobrança maior em relação ao trabalho, aos projetos de longo prazo e à imagem que deseja construir. Inclusive, poderá haver um conflito entre o que precisa realizar e o que realmente gostaria de fazer. Nesse cenário, evite agir apressadamente ou assumir responsabilidades apenas para corresponder às expectativas de outras pessoas. Em vez disso, procure reconhecer as suas prioridades e respeitar os próprios limites.

Touro

Cabeça de touro vista de frente, com grandes chifres curvados para os lados. A cabeça é azul, com detalhes amarelos e laranja. Em fundo verde-claro.

O taurino deverá manter os pés no chão e ouvir outras perspectivas antes de tomar decisões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, algumas situações tenderão a despertar o seu interesse por novos conhecimentos. Apesar disso, poderá haver dificuldade para conciliar esses desejos com as responsabilidades já assumidas. Ao longo deste dia, evite criar expectativas exageradas ou defender opiniões de forma rígida apenas porque fazem sentido para você. O ideal será manter os pés no chão e ouvir outras perspectivas antes de tomar decisões. 

Gêmeos

Duas figuras femininas estilizadas lado a lado e voltadas para direções opostas. Elas têm cabelos azuis, rostos amarelos e pequenas flores amarelas nos cabelos. Em fundo verde-claro.

O geminiano deverá analisar cuidadosamente o que precisa ser resolvido (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com as questões financeiras e emocionais, visto que algumas preocupações nesses setores poderão ganhar proporções maiores nos momentos de insegurança. Evite, neste dia, tomar decisões importantes apenas para aliviar uma tensão momentânea. Em vez disso, procure analisar cuidadosamente o que precisa ser resolvido, respeitando os próprios limites no processo.

Câncer

Caranguejo visto de frente, com corpo azul, detalhes amarelos e garras amarelas levantadas. Em fundo verde-claro.

O canceriano deverá evitar cobrar o outro de forma excessiva ou tomar decisões definitivas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você tenderá a ser mais afetado(a) pelos relacionamentos. Inclusive, poderá perceber com clareza as expectativas que coloca sobre as pessoas próximas. Ainda assim, será possível que diferenças de opinião ou de prioridades provoquem desconfortos, especialmente se as coisas não acontecerem como imaginava. Para amenizar as tensões, evite cobrar o outro de forma excessiva ou tomar decisões definitivas enquanto estiver emocionalmente instável.

Leão

Cabeça de leão vista de frente, com rosto azul e detalhes amarelos e azul-escuros. Em fundo verde-claro.

O leonino precisará organizar suas prioridades e evitar se cobrar excessivamente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A sua rotina tenderá a estar bem movimentada nesta sexta-feira, o que exigirá que redobre a atenção às tarefas, aos horários e à maneira como distribui sua energia. Nesse cenário, a vontade de resolver tudo rapidamente poderá fazer com que assuma responsabilidades demais, aumentando o cansaço. Para não haver desgastes ao longo do dia, organize suas prioridades, evite se cobrar excessivamente e reserve um tempo para atividades que lhe tragam satisfação.

Virgem

Figura feminina vista do busto para cima, com cabelos azuis, rosto amarelo e roupa azul e amarela. Ela usa uma faixa na cabeça com um pequeno detalhe amarelo. Em fundo verde-claro.

O virginiano deverá agir com flexibilidade e conferir as informações antes de concluir qualquer coisa (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você deverá equilibrar a vontade de se divertir com uma percepção mais realista das situações. Isso porque tenderá a criar expectativas exageradas, o que poderá gerar distrações ou decisões impulsivas. Diante disso, ao longo deste dia, evite idealizar acontecimentos ou pessoas, assim como se cobrar excessivamente. Será importante agir com flexibilidade e conferir as informações antes de concluir qualquer coisa.

Libra

Balança com dois pratos, representando o equilíbrio. A estrutura é azul e os pratos são amarelos. Em fundo verde-claro.

O libriano sentirá vontade de conversar, trocar informações e resolver assuntos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá vontade de conversar, trocar informações e resolver assuntos que dependam da comunicação. No processo, um simples diálogo poderá despertar emoções intensas ou trazer à tona assuntos que exigem reflexão. Logo, evite tirar conclusões precipitadas. Procure organizar seus pensamentos e escolher as palavras com cuidado, principalmente diante de questões delicadas.

Escorpião

Escorpião estilizado visto de cima, com corpo azul e amarelo, pinças nas extremidades e cauda curvada para cima. Em fundo verde-claro.

O escorpiano deverá avaliar suas necessidades antes de tomar decisões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Ao longo desta sexta-feira, você dedicará bastante atenção ao setor financeiro, organizando aquilo que considera importante para manter a segurança material. No processo, contudo, algumas insatisfações poderão levar a gastos precipitados. Será importante avaliar suas necessidades antes de tomar decisões, considerando as consequências futuras. Evite, também, fazer comparações que aumentem suas inseguranças.

Sagitário

Arco e flecha estilizados, com a flecha apontada para cima. O arco é azul e possui detalhes amarelos. Em fundo verde-claro.

O sagitariano precisará cuidar da autoestima e respeitar os limites físicos e emocionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de afirmar sua vontade e conduzir as situações de acordo com aquilo que considera importante. Entretanto, poderá se deparar com resistências externas. Diante desse cenário, evite tomar decisões impulsivas, pois isso apenas tenderá a causar desgastes desnecessários. Em vez disso, procure observar suas necessidades com honestidade, cuidar da autoestima e respeitar os limites físicos e emocionais. 

 

Capricórnio

Cabeça de cabra vista de frente, com rosto azul, detalhes amarelos e dois chifres amarelos no topo. Em fundo verde-claro.

O capricorniano buscará se afastar dos estímulos externos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A fim de compreender melhor as próprias emoções, você buscará se afastar dos estímulos externos. No entanto, lembranças ou inseguranças poderão vir à tona, atrapalhando sua concentração. Evite, nesse contexto, alimentar preocupações. Continue investindo nos momentos de silêncio e descanso, além de realizar práticas que favoreçam o bem-estar emocional. 

Aquário

Ilustração de um jarro inclinado, representando o símbolo de Aquário. O jarro é azul, com detalhes em azul-escuro e amarelo. Em fundo verde-claro.

O aquariano deverá agir com flexibilidade para conversar sobre as responsabilidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Poderá haver divergências de expectativas nas amizades, nos grupos ou nos projetos coletivos. Será importante perceber que nem todos terão a mesma disponibilidade ou disposição para participar, evitando, assim, cobranças que possam gerar afastamentos desnecessários. Além disso, procure ter flexibilidade para conversar sobre as responsabilidades, ajustar os planos e valorizar o que o outro tem a oferecer.

Peixes

Dois peixes estilizados posicionados em sentidos opostos, formando uma composição simétrica. Eles têm cores azul, amarelo e laranja. Em fundo verde-claro.

O pisciano buscará resultados rápidos no setor profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Como você buscará resultados rápidos no setor profissional, será necessário redobrar a atenção às responsabilidades e aos prazos. Apesar do desejo por produtividade, evite assumir compromissos maiores do que conseguirá realizar ou criar expectativas excessivas sobre algumas situações. Procure analisar todas as circunstâncias com objetividade e organizar os próximos passos antes de agir.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 18/09/2026 01:10
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