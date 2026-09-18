Horóscopo semanal: previsões para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026

Segundo o horóscopo, será uma boa semana para negociações, conversas importantes e acordos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Sol entrará no signo de Libra no dia 22, trazendo os relacionamentos e a busca por equilíbrio para o centro das atenções. Ao mesmo tempo, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno poderá criar um contraste entre aquilo que se espera e o que a realidade apresenta, favorecendo dúvidas, inseguranças e cobranças. Nesse cenário, maturidade e responsabilidade serão importantes para enxergar as situações com mais clareza, ajustar expectativas e evitar idealizações.

A semana será favorável para os negócios

Mercúrio em Libra favorecerá uma comunicação mais diplomática e racional. Será uma boa semana para negociações, conversas importantes e acordos. Ao mesmo tempo, poderá haver dificuldade para tomar decisões diante da preocupação excessiva em agradar o outro ou evitar conflitos.

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Por sua vez, Vênus em Escorpião fará quadratura com Plutão, podendo aumentar o ciúme, as cobranças, as desconfianças e as disputas de poder. Com isso, será mais difícil administrar as relações. Também poderá haver dependência ou interesses divergentes no setor financeiro.

Ademais, Marte em Câncer estará em oposição a Plutão. Essa configuração poderá causar reações intensas, disputas de poder e atitudes controladoras. Logo, evite entrar em conflitos motivados pela necessidade de provar que está sempre certo(a).

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano dedicará mais atenção aos relacionamentos (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos, buscando equilibrar suas necessidades com as expectativas das pessoas ao redor. No processo, algumas situações poderão despertar inseguranças, desconfianças ou dúvidas sobre as intenções alheias. Logo, será importante conversar com clareza antes de tomar decisões. Também evite assumir responsabilidades que não são suas.

Nas relações afetivas, em específico, emoções intensas tenderão a provocar cobranças e ciúme. Diante desse cenário, tenha cautela para não transformar pequenos incômodos em conflitos maiores. Para tanto, procure controlar as reações impulsivas, especialmente quando se sentir contrariado(a). Além disso, busque formas mais conscientes de expressar seus desejos.

Touro

Algumas situações relacionadas ao trabalho exigirão paciência e atenção aos detalhes do taurino (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você precisará administrar melhor as responsabilidades da rotina, mas sem assumir muitas tarefas ao mesmo tempo. Afinal, o excesso poderá aumentar o desgaste físico e emocional. Ainda nesta semana, algumas situações relacionadas ao trabalho exigirão paciência e atenção aos detalhes. Logo, evite criar expectativas que não correspondam à realidade.

Na vida afetiva, sentimentos intensos tenderão a gerar cobranças, inseguranças ou a necessidade de controlar o comportamento do outro. Diante desse cenário, será importante respeitar os limites de todos. Por fim, para preservar a harmonia do lar, não leve as preocupações do trabalho para o ambiente familiar.

Gêmeos

Algumas situações relacionadas ao trabalho poderão exigir mais disciplina, organização e disposição do geminiano (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Haverá bastante motivação para aproveitar os momentos de lazer, desenvolver projetos criativos e dedicar tempo ao que lhe desperta interesse. Todavia, algumas situações relacionadas ao trabalho poderão exigir mais disciplina, organização e disposição para rever hábitos que já não funcionam. Diante desse cenário, tome cuidado para não deixar as responsabilidades de lado em prol da busca por diversão.

Nos relacionamentos afetivos, emoções intensas e expectativas tenderão a gerar irritação ou desentendimentos, especialmente se houver dificuldade para conciliar seus desejos com as necessidades do outro. Nesse contexto, tenha cautela com a comunicação, evitando responder por impulso, fazer críticas excessivas ou entrar em discussões desnecessárias.

Câncer

O canceriano dedicará atenção às questões familiares e emocionais (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará atenção às questões familiares e emocionais, buscando encontrar mais segurança dentro de casa. Porém, algumas situações poderão gerar cobranças, fazendo com que assuma muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Diante desse cenário, procure estabelecer limites, assim como compreender que nem todos os problemas precisarão ser resolvidos imediatamente.

Na vida afetiva, haverá intensidade emocional, o que favorecerá aproximações e momentos de criatividade. Ao mesmo tempo, esse contexto tenderá a aumentar as cobranças ou provocar reações exageradas quando as suas expectativas não forem atendidas. Logo, evite tomar decisões enquanto estiver emocionalmente instável.

Leão

Conversas importantes exigirão diplomacia, paciência e disposição do leonino (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você deverá observar cuidadosamente a forma como se comunica, principalmente com as pessoas próximas. Isso porque conversas importantes exigirão diplomacia, paciência e disposição para ouvir opiniões diferentes das suas.

No ambiente familiar, algumas questões poderão despertar lembranças ou sentimentos que estava evitando, aumentando a irritação e fazendo com que pequenos acontecimentos pareçam maiores do que realmente são. Será importante lidar com esse cenário de forma calma e estratégica, evitando transformar as divergências em disputas. Para tanto, reflita antes de agir, organize melhor o espaço pessoal e estabeleça limites dentro de casa.

Virgem

O virginiano terá facilidade para se comunicar, o que favorecerá conversas, negociações e trocas de informações (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você precisará administrar melhor seus recursos e avaliar com cuidado o que realmente merece sua atenção. No processo, evite gastos motivados pela ansiedade ou pela vontade de compensar algum desconforto. Ainda neste período, haverá facilidade para se comunicar, o que favorecerá conversas, negociações e trocas de informações.

No entanto, alguns diálogos com pessoas próximas poderão gerar tensão, principalmente se antigos ressentimentos ou diferenças de opinião vierem à tona. Logo, procure ter paciência para evitar respostas impulsivas, assim como flexibilidade para acolher opiniões diferentes das suas. Assim, será possível encontrar soluções práticas e preservar os relacionamentos importantes.

Libra

O libriano poderá sentir vontade de mudar alguns hábitos para construir parcerias mais equilibradas (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você estará mais consciente das suas necessidades nos relacionamentos. Inclusive, poderá sentir vontade de mudar alguns hábitos para construir parcerias mais equilibradas. Ao mesmo tempo, sentimentos intensos tenderão a aumentar as cobranças ou as disputas de poder. Diante desse cenário, será essencial respeitar os limites do outro e evitar atitudes controladoras. Busque, também, agir com maturidade diante das pressões externas, sem transformar qualquer contrariedade em motivo para conflito.

Ainda neste período, algumas questões no setor financeiro exigirão mais atenção. Avalie as consequências antes de fazer compras, assumir compromissos ou tomar decisões, visto que haverá a chance de gastar excessivamente para aliviar as insatisfações emocionais.

Escorpião

O escorpiano tenderá a estar mais consciente do próprio valor (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você buscará se recolher, organizar os pensamentos e observar com mais atenção o que vem acontecendo antes de tomar decisões importantes. No processo, entretanto, algumas situações poderão despertar inseguranças ou sentimentos que estavam sendo evitados. Para amenizar as tensões, procure respeitar o seu tempo e não alimente preocupações desnecessárias.

Ainda neste período, você tenderá a estar mais consciente do próprio valor. Contudo, será possível que emoções intensas provoquem reações exageradas, principalmente diante de resistências externas ou da falta de reconhecimento por parte dos outros. Evite, nesse contexto, agir de forma controladora, sobretudo no trabalho, visto que essa atitude apenas levará a disputas de poder.

Sagitário

O sagitariano precisará de maturidade para não agir impulsivamente (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Questões profissionais ou relacionadas a projetos de longo prazo exigirão paciência e a revisão das estratégias, visto que nem tudo acontecerá no ritmo que espera. Embora haja desafios, esse cenário o(a) ajudará a perceber com mais clareza a importância de selecionar melhor as pessoas, os projetos e os compromissos aos quais dedica atenção.

Ao longo desta semana, evite assumir responsabilidades apenas para atender às expectativas externas. Nos relacionamentos de amizades ou nos projetos coletivos, emoções intensas tenderão a levar a disputas de poder, cobranças ou mudanças. Logo, será preciso maturidade para não agir impulsivamente. O recolhimento e o descanso permitirão que tome decisões mais conscientes.

Capricórnio

O capricorniano poderá receber bastante atenção no setor profissional (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Será necessário rever algumas ideias sobre o futuro, avaliando com realismo os caminhos que deseja seguir. No processo, evite assumir compromissos baseados em expectativas irreais ou em promessas difíceis de cumprir. No setor profissional, você poderá receber bastante atenção, o que favorecerá conversas importantes, negociações e decisões relacionadas aos seus objetivos.

Procure agir com diplomacia diante de opiniões diferentes. Já as amizades e os projetos coletivos tenderão a enfrentar momentos de tensão, especialmente se houver divergências de interesse ou a necessidade de dividir as responsabilidades. O período exigirá maturidade para evitar disputas desnecessárias.

Aquário

O aquariano precisará esclarecer informações antes de assumir qualquer compromisso (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você precisará lidar com questões envolvendo responsabilidades compartilhadas, acordos e decisões importantes. Como poderá haver dúvidas no processo, será importante esclarecer as informações antes de assumir qualquer compromisso e verificar se aquilo em que acredita realmente corresponde à realidade.

Nos relacionamentos, emoções intensas tenderão a gerar cobranças ou disputas de poder, principalmente se houver dificuldade para conciliar a sua liberdade com as expectativas externas. Para amenizar as tensões, procure agir com transparência, investir em um diálogo sincero e evitar controlar excessivamente os acontecimentos ao redor.

Peixes

Questões relacionadas a recursos compartilhados e a decisões que envolvem outras pessoas exigirão atenção e clareza do pisciano (Imagem: NotionPic | Shutterstock)

Você deverá organizar melhor a rotina e estabelecer limites, não assumindo responsabilidades além do que conseguirá cumprir. Isso porque o excesso de tarefas tenderá a gerar desgastes. Ainda neste período, questões relacionadas a recursos compartilhados e a decisões que envolvem outras pessoas exigirão atenção e clareza. Busque, portanto, conferir bem as informações antes de tomar decisões, evitando fechar acordos sob pressão.

Nos relacionamentos, sentimentos intensos aumentarão o desejo por segurança, o que poderá provocar conflitos, especialmente se houver dificuldade para compreender as necessidades do outro. Para não haver desgastes, procure respeitar os limites de todos, bem como agir de maneira objetiva e organizada.