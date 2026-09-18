Bolinho de chuva sequinho por fora e macio por dentro para o lanche da tarde

Clássico da culinária brasileira, o bolinho de chuva é uma daquelas receitas que trazem memória afetiva e remetem aos momentos simples em família. Feito com ingredientes básicos, como farinha de trigo, ovos, leite e açúcar, ele tem preparo fácil e rápido. Depois de frito, ganha uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora, além do sabor característico da combinação de açúcar e canela que agrada a diferentes paladares e deixa o doce ainda mais saboroso.

Abaixo, veja como preparar esta receita de bolinho de chuva sequinho por fora e macio por dentro!

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1. Bolinho de chuva

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó e misture. Adicione os ovos e o leite e mexa até obter uma massa homogênea e levemente consistente. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio por aproximadamente 5 minutos. Com o auxílio de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente. Frite os bolinhos por cerca de 3 minutos, virando-os para que dourem por igual. Retire-os do óleo e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso. Em uma tigela, misture o açúcar e a canela em pó. Passe os bolinhos ainda mornos pela mistura e sirva em seguida.