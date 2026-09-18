Iemanjá: 3 simpatias de cura emocional com ajuda da Orixá do mar

Os rituais podem ajudar a deixar para trás aquilo que pesa e seguir em frente com mais tranquilidade (Imagem: Vectorcreator73 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conhecida como a Orixá das águas do mar, Iemanjá é associada ao acolhimento, à proteção, à maternidade e aos sentimentos profundos. Por isso, sua energia também pode inspirar momentos de cuidado interior, especialmente quando existe a necessidade de deixar para trás mágoas, medos e situações que já não fazem bem.

Nesta sexta-feira, dia tradicionalmente associado a Iemanjá em algumas tradições, que tal aproveitar o simbolismo das águas para renovar as emoções? Abaixo, confira três simpatias simples para fazer com respeito, fé e boas intenções!

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1. Banho de alecrim para renovar as energias

O alecrim é tradicionalmente associado à limpeza, à vitalidade e à renovação. Para preparar o banho, ferva um litro de água, desligue o fogo e acrescente um punhado de alecrim. Tampe e deixe descansar por alguns minutos. Depois do banho de higiene, espere a infusão amornar e despeje-a do pescoço para baixo, mentalizando que as águas levam embora o peso emocional acumulado. Enquanto isso, respire profundamente e imagine-se abrindo espaço para sentimentos mais leves. O banho pode ser finalizado com uma oração ou uma palavra de agradecimento a Iemanjá.

2. Simpatia da água para deixar as mágoas para trás

Para essa prática, você vai precisar apenas de um copo ou recipiente com água. Coloque-o diante de você e pense em uma situação que ainda provoca tristeza, raiva ou ressentimento. Sem alimentar o sofrimento, reconheça o que aconteceu e diga mentalmente que está escolhendo não carregar mais aquele peso. Em seguida, despeje a água na pia ou em um jardim, imaginando que aquilo que estava preso dentro de você também está sendo liberado. Para completar, lave as mãos e faça uma breve oração pedindo serenidade, proteção e equilíbrio emocional.

A simpatia do papel pode ajudar a liberar sentimentos negativos e abrir espaço para uma nova fase emocional (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Ritual do papel para entregar ao mar

Essa simpatia pode ser feita como um exercício simbólico de desapego. Em um papel, escreva tudo aquilo que você deseja deixar para trás: uma mágoa, uma relação que terminou, um medo ou qualquer sentimento que esteja dificultando seu caminho. Leia o que escreveu e, depois, rasgue o papel em pequenos pedaços. Não é necessário jogar nada no mar: descarte os pedaços corretamente em casa. Enquanto faz isso, imagine as ondas levando embora aquilo que você decidiu não carregar mais. Finalize agradecendo a Iemanjá e mentalizando proteção para seguir em frente com o coração mais tranquilo.

Pausa para cuidar do coração

Mais do que buscar um resultado imediato, simpatias como essas podem funcionar como momentos de pausa, intenção e autocuidado. O simbolismo de Iemanjá e das águas convida a lembrar que emoções também precisam de movimento: algumas permanecem conosco por um tempo, enquanto outras podem ser acolhidas e, pouco a pouco, liberadas.

Se quiser aproveitar a sexta-feira para esse momento, escolha apenas uma das práticas, faça tudo com calma e transforme o ritual em uma oportunidade de olhar para si com mais carinho. Afinal, cuidar das emoções também é uma forma de renovar a própria energia.