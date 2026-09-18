Sol em Libra marca a chegada da primavera e destaca relacionamentos e reciprocidade

A energia de Sol em Libra poderá favorecer a reflexão sobre as relações e mostrar onde é preciso rever expectativas (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A entrada do Sol em Libra, entre 22 de setembro e 22 de outubro, acompanhará uma mudança de estação: o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte, trazendo consigo um significado simbólico. Com o florescer da natureza e a expansão gradual da luz do dia, a fase de maior introspecção ficará para trás e dará lugar a um período em que o olhar se voltará para o mundo ao redor.

Na Astrologia, Libra é o sétimo signo do zodíaco e marca a passagem de uma experiência mais individual para uma vivência que considera também o outro. Por isso, durante essa temporada, relacionamentos, acordos, reciprocidade, diplomacia, harmonia e equilíbrio poderão ganhar destaque. Contudo, isso não significa que todas as pessoas viverão acontecimentos marcantes nessas áreas, mas a energia poderá favorecer a reflexão sobre as relações e mostrar onde é preciso rever expectativas e ajustar a maneira de se posicionar.

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A seguir, Emily Rosa, astróloga da equipe do Astrolink, indica o que os nativos podem observar durante a temporada de Libra para identificar quais áreas da vida precisam de ajustes. Confira:

Temporada de Libra convida a refletir sobre relações mais recíprocas e conscientes

Segundo Emily Rosa, falando um pouco sobre Libra, existe uma diferença importante entre equilíbrio e simplesmente evitar conflitos. “Muitas vezes, para preservar uma relação, acabamos cedendo mais do que gostaríamos ou deixando de expressar necessidades importantes. A temporada de Libra nos convida a refletir sobre relações mais recíprocas e conscientes”.

Nesse contexto, o signo oposto de Libra, Áries, ajuda a compreender melhor essa dinâmica. Enquanto Áries representa a afirmação do indivíduo e dos próprios desejos, Libra fala sobre cooperação e construção conjunta. O desafio está em encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois polos. “Trazendo para um contexto de relacionamento, o aprendizado desse eixo é conseguir reconhecer quem você é sem deixar de enxergar quem está ao seu lado. Nem individualismo excessivo, nem autoabandono. O equilíbrio nasce quando existe espaço para os dois, diz.

Observar em qual casa astrológica o signo de Libra aparece no seu mapa astral pode tornar a temporada muito mais significativa (Imagem: Anuta23 | Shutterstock)

Como descobrir onde esse contexto atua no seu mapa astral?

A melhor forma de entender como a temporada de Libra pode se manifestar na sua vida é observando em qual casa astrológica o signo de Libra aparece no seu mapa astral. Para Emily Rosa, observar essa área específica do mapa pode tornar a temporada muito mais significativa. “Em vez de perguntar apenas o que significa o Sol em Libra, vale refletir sobre qual área da sua vida está pedindo mais equilíbrio, reciprocidade e consciência nas escolhas”.

A partir dessa observação, algumas perguntas podem ajudar no processo:

Estou dando mais do que recebo?

Estou evitando conversas importantes para não desagradar alguém?

Tenho respeitado meus próprios desejos?

Existe alguma relação ou situação que precise ser renegociada?

O que pode ser ajustado para criar trocas mais equilibradas?

O que a primavera acrescenta a esse momento?

O signo de Libra também está ligado ao universo das escolhas e ponderações. E toda escolha estabelece uma relação: ao dizer “sim” para algo, inevitavelmente dizemos “não” para outra possibilidade. Por isso, uma boa prática para a temporada de Libra é observar suas relações, compromissos e decisões como uma balança. Não para buscar perfeição, mas para perceber onde existe excesso de peso de um lado e falta de atenção do outro.

Por Manuella Tavares