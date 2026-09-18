Já experimentou carne de jaca? Veja como fazer essa opção vegana para diferentes recheios

Versátil e bastante presente na culinária brasileira, a jaca é uma fruta tropical de grande porte, conhecida pela polpa aromática e adocicada. Além de ser consumida fresca, ela também pode ser utilizada no preparo de diferentes receitas, tanto doces quanto salgadas. Quando verde, sua textura fibrosa permite desfiá-la e utilizá-la como alternativa vegetal em pratos que tradicionalmente levam carne, tornando-a uma excelente opção para recheios de coxinhas, tortas, sanduíches e outras receitas veganas.

Abaixo, confira uma forma simples de preparar a carne de jaca!

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1. Carne de jaca

Ingredientes

1 jaca verde

verde 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Unte uma faca e uma tábua com um pouco de óleo para evitar que a seiva da jaca grude. Corte a jaca verde em pedaços grandes e coloque em uma panela de pressão. Cubra com água, tampe e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair completamente e escorra. Com a jaca ainda morna, retire a casca, as sementes e a parte mais firme do miolo. Desfie a polpa com um garfo até obter uma textura semelhante à de carne desfiada.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 3 minutos, até dourarem. Adicione a jaca desfiada, a páprica, a cúrcuma, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino moída. Refogue por 5 minutos para envolver a jaca nos temperos. Adicione 1/2 xícara de chá de água, reduza o fogo e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo de vez em quando, até a água secar parcialmente e a jaca ficar macia e bem temperada. Desligue o fogo e utilize como recheio em diferentes preparos.