Quer um almoço fácil no sábado? Aprenda esse macarrão cremoso na panela de pressão

O fim de semana pede receitas gostosas que não exijam horas na cozinha. E poucas opções agradam tanto quanto um bom macarrão cremoso na panela de pressão. Pronto em poucos minutos, esse prato entrega uma consistência perfeita, com massa cozida no ponto certo, calabresa dourada e molho de tomate encorpado. Para completar, leva poucos ingredientes e suja menos louça. A seguir, aprenda a preparar essa delícia:
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Macarrão cremoso na panela de pressão
Ingredientes
- 500 g de macarrão tipo parafuso
- 200 g de linguiça calabresa fatiada
- 340 g de molho de tomate
- 4 xícaras de chá de água quente
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Queijo parmesão ralado para finalizar
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a calabresa. Acrescente a cebola, o alho e o pimentão e refogue até ficarem perfumados. Adicione o molho de tomate e a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até obter um molho encorpado. Junte o macarrão e misture para incorporar. Feche a panela e cozinhe por 5 minutos após pegar pressão.
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Desligue o fogo, aguarde a pressão sair completamente e abra a panela com cuidado. Junte o creme de leite e misture até formar um molho cremoso. Ajuste o sal e transfira para uma travessa. Finalize com queijo parmesão e folhas de manjericão. Sirva em seguida.
Dica: se o molho ficar muito líquido após abrir a panela, deixe apurar por alguns minutos em fogo baixo com a tampa aberta. Ajuste a água conforme o tipo de macarrão para não passar do ponto.