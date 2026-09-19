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Astrologia

Quais são os signos mais místicos do zodíaco? Conheça 5 nativos que se conectam naturalmente com o universo espiritual

Intuição, sensibilidade e interesse pelo desconhecido são algumas das características que os aproximam de temas místicos

Do interesse pelo tarot à busca por respostas sobre a existência, cada um manifesta esse lado de uma maneira diferente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Do interesse pelo tarot à busca por respostas sobre a existência, cada um manifesta esse lado de uma maneira diferente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Alguns signos do zodíaco parecem ter uma conexão mais natural com o mundo espiritual, a intuição e tudo aquilo que não pode ser explicado apenas pela lógica. São pessoas que costumam perceber sinais, confiar na própria sensibilidade e demonstrar curiosidade por temas como astrologia, tarot, sonhos, espiritualidade e energias. É claro que todo mapa astral pode revelar uma relação particular com o universo místico, mas alguns signos carregam essa característica de maneira mais marcante.

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Abaixo, conheça os signos mais místicos do zodíaco!

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1. Peixes

Símbolo astrológico de Peixes em estilo tridimensional com efeito isométrico, representado por duas linhas curvas verticais unidas por um traço horizontal em tom amarelo com laterais azuis e verdes, centralizado sobre um fundo preto.
O pisciano destaca-se pela sensibilidade e pela conexão com o universo espiritual, confiando na intuição e em pressentimentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Peixes é um dos signos mais associados à espiritualidade e à sensibilidade. Regido por Netuno, planeta relacionado à imaginação, à intuição e ao universo simbólico, o signo costuma ter facilidade para captar sentimentos e atmosferas que passam despercebidos por outras pessoas. Os piscianos podem se interessar por sonhos, mediunidade, astrologia e práticas espirituais, além de frequentemente confiarem em pressentimentos. Para eles, nem tudo precisa ter uma explicação racional para fazer sentido.

2. Escorpião

Símbolo astrológico de Escorpião em estilo tridimensional com efeito isométrico, representado pela letra
O escorpiano demonstra interesse pelos mistérios da vida e busca descobrir o que está escondido por trás das aparências (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Intenso e profundo, Escorpião tem uma relação especial com os mistérios da vida. Regido por Plutão, associado às transformações, aos ciclos de morte e renascimento e ao que existe nas profundezas, o signo não costuma se satisfazer com respostas superficiais. Eles podem sentir grande curiosidade por ocultismo, tarot, magia, psicologia e assuntos que envolvem o inconsciente. Sua característica investigativa faz com que tenham interesse em descobrir aquilo que está escondido por trás das aparências.

3. Sagitário

Símbolo astrológico de Sagitário em estilo tridimensional com efeito isométrico, representado por uma flecha apontada na diagonal para cima em tom amarelo com laterais verdes e vermelhas, centralizado sobre um fundo preto.
O sagitariano busca compreender o sentido da existência por meio da espiritualidade, da filosofia e de diferentes formas de conhecimento (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sagitário também ocupa um lugar de destaque quando o assunto é espiritualidade. Regido por Júpiter, planeta ligado à expansão, à filosofia e à busca por conhecimento, o signo costuma questionar o sentido da existência e procurar diferentes formas de compreender o mundo. A espiritualidade sagitariana pode aparecer por meio de religiões, filosofias, estudos esotéricos, viagens e contato com diferentes culturas. Mais do que seguir uma crença cegamente, Sagitário tende a buscar uma verdade que faça sentido para sua própria experiência.

4. Aquário

Símbolo astrológico de Aquário em estilo tridimensional com efeito isométrico, representado por duas linhas onduladas paralelas em tom azul com laterais laranjas, centralizado sobre um fundo preto.
O aquariano explora conhecimentos alternativos, mantendo a curiosidade pelo que ainda está sendo descoberto (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Aquário tem uma maneira bastante particular de se relacionar com o místico. Regido por Urano na astrologia moderna, o signo está ligado à inovação, à percepção de novas possibilidades e à quebra de padrões. Por isso, os aquarianos podem se interessar por conhecimentos alternativos, terapias energéticas, astrologia, consciência, espiritualidade e assuntos que desafiam conceitos tradicionais. Seu lado místico costuma ser menos ligado a dogmas e mais à curiosidade por aquilo que ainda está sendo descoberto.

5. Câncer

Símbolo astrológico de Câncer em estilo tridimensional com efeito isométrico, representado pelo número 69 entrelaçado horizontalmente em tom verde com laterais azuis e detalhes vermelhos, centralizado sobre um fundo preto.
O canceriano percebe mudanças sutis ao redor e pode manifestar a intuição por meio de sonhos, ancestralidade e sensações difíceis de explicar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sensibilidade canceriana também pode favorecer uma forte conexão com o universo espiritual. Regido pela Lua, símbolo das emoções, da memória, do inconsciente e da receptividade, Câncer tende a perceber mudanças sutis no ambiente e nas pessoas ao seu redor. O signo pode ter uma relação especial com sonhos, ancestralidade, rituais familiares e práticas que proporcionam acolhimento e proteção. Muitas vezes, sua intuição se manifesta como aquela sensação difícil de explicar de que algo está certo ou errado.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 19/09/2026 16:04
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