InícioRevista do Correio
Culinária

Do clássico a versões diferentes: 3 receitas de brownie para a sobremesa de domingo 

Aprenda a preparar opções diferentes desse prato clássico para aproveitar com a família

Brownie tradicional (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Brownie tradicional (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O brownie é uma sobremesa que combina sabor intenso de chocolate com uma textura macia e úmida na versão tradicional, sendo uma ótima opção para servir depois do almoço de domingo. Além da versão clássica, a receita pode ganhar novos sabores e ingredientes, como matcha e laranja, criando combinações diferentes sem abrir mão da textura característica do doce. A seguir, veja como preparar três versões de brownie para deixar a sobremesa de domingo ainda mais especial!

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

1. Brownie tradicional 

Ingredientes

  • 200 g de chocolate meio-amargo
  • 150 g de manteiga sem sal
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 80 g de farinha de trigo
  • 30 g de cacau em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar. Misture bem. Adicione os ovos, um por vez, mexendo após cada adição. Peneire a farinha de trigo e o cacau em pó sobre a mistura. Adicione o sal e mexa delicadamente apenas até incorporar os ingredientes. Despeje a massa na forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos. O centro deve permanecer levemente úmido, enquanto a superfície fica firme. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Brownie de matcha cortado em formato quadrado, servido individualmente sobre um prato redondo de madeira clara. O doce tem coloração verde-clara, textura densa e macia e é coberto com lâminas de amêndoas. Ao lado do brownie há um pequeno garfo de madeira clara. O prato está sobre uma toalha de mesa com estampa xadrez em tons de branco e bege, criando uma composição delicada e clara.
Brownie de matcha com amêndoas (Imagem: weeranuch | Shutterstock)

2. Brownie de matcha com amêndoas

Ingredientes

  • 120 g de manteiga sem sal
  • 150 g de chocolate branco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 100 g de farinha de trigo
  • 50 g de farinha de amêndoas
  • 10 g de matcha em pó
  • 5 ml de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • 50 g de amêndoas laminadas

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta a manteiga com o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar e misture bem. Adicione os ovos, um por vez, mexendo após cada adição. Junte a essência de baunilha. Peneire a farinha de trigo e o matcha sobre a mistura. Acrescente a farinha de amêndoas e o sal. Misture delicadamente até a massa ficar uniforme. Transfira a massa para a forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Distribua as amêndoas laminadas sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até a superfície ficar firme e o centro permanecer levemente úmido. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida. 

3. Brownie vegano de laranja

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar demerara
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de girassol
  • 2 colheres de sopa de raspas de laranja
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, adicione o açúcar, o suco de laranja, o óleo de girassol, as raspas de laranja e a essência de baunilha. Mexa bem. Adicione a farinha de aveia, o amido de milho, o fermento e o sal. Misture delicadamente até formar uma massa uniforme. Despeje a massa na forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos. O centro deve permanecer levemente úmido. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida. 

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/09/2026 11:06
    x