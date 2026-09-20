Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026

Segundo as cartas do Tarot, a semana poderá trazer aprendizados, mudanças e situações que exigirão mais equilíbrio emocional dos signos. Enquanto alguns poderão se deparar com responsabilidades e decisões importantes, outros encontrarão espaço para novas experiências, aproximações e recomeços. As cartas também reforçam a importância da paciência e de observar os acontecimentos com clareza, reconhecendo o momento de deixar para trás o que já não faz sentido.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!
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Áries 3 de Espadas
Segundo a carta 3 de Espadas, a semana poderá trazer uma verdade importante ou uma situação que exigirá mais maturidade emocional. Evite alimentar preocupações além do necessário. Encare o que precisa ser resolvido e siga mais leve.
Touro O Hierofante
A carta O Hierofante indica que conselhos, aprendizados e decisões mais tradicionais estarão em destaque. A semana favorecerá estudos, compromissos e situações que pedirão responsabilidade. Ouvir alguém experiente poderá ajudar bastante.
Gêmeos Pajem de Espadas
A carta Pajem de Espadas trará novidades, conversas e informações que movimentarão os próximos dias. Esteja atento ao que acontecerá ao seu redor e evite conclusões precipitadas. Uma descoberta poderá mudar sua maneira de enxergar uma situação.
Câncer 2 de Ouros
Conforme a carta 2 de Ouros, será importante encontrar equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Trabalho, compromissos e questões pessoais poderão exigir jogo de cintura. Com organização, você conseguirá administrar tudo melhor.
Leão 10 de Paus
A carta 10 de Paus mostra que a semana pedirá atenção ao excesso de responsabilidades. Talvez você esteja tentando carregar mais do que realmente precisa. Divida tarefas, estabeleça prioridades e preserve sua energia.
Virgem Ás de Espadas
A carta Ás de Espadas trará clareza mental e decisões importantes marcarão a semana. Uma conversa ou percepção poderá finalmente colocar fim em uma dúvida. Use sua objetividade para cortar aquilo que vem causando confusão.
Libra 7 de Ouros
Segundo a carta 7 de Ouros, os resultados poderão não aparecer na velocidade que você gostaria, mas existirá progresso acontecendo. Continue cuidando daquilo que vem construindo. A paciência será essencial.
Escorpião A Morte
A carta A Morte mostra que transformações importantes chegarão para encerrar uma fase e abrir espaço para outra. Não tenha medo das mudanças necessárias. Algo que termina agora poderá permitir um recomeço muito mais alinhado com você.
Sagitário Cavaleiro de Copas
Conforme a carta Cavaleiro de Copas, convites, aproximações e boas experiências emocionais poderão marcar os próximos dias. A semana favorecerá romances, criatividade e conversas que aproximarão pessoas.
Capricórnio Rei de Espadas
A carta Rei de Espadas indica que será necessário agir com estratégia e racionalidade. Decisões profissionais ou pessoais poderão exigir mais firmeza. Evite agir apenas pela emoção e observe os fatos antes de tomar uma decisão.
Aquário 5 de Paus
A carta 5 de Paus mostra que pequenos conflitos, disputas ou diferenças de opinião poderão surgir. Evite transformar divergências simples em grandes problemas. Direcione essa energia para desafios produtivos.
Peixes 6 de Espadas
A carta 6 de espadas indica que uma fase mais tranquila começa a se aproximar. A semana favorecerá o afastamento de situações desgastantes, mudanças de perspectiva e escolhas que trarão mais paz para sua vida.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.