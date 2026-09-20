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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026

Os arcanos trazem mensagens sobre diferentes áreas da vida e ajudam a compreender as tendências que poderão marcar a semana

O tarot indica uma semana de decisões importantes e novas experiências para os signos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O tarot indica uma semana de decisões importantes e novas experiências para os signos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo as cartas do Tarot, a semana poderá trazer aprendizados, mudanças e situações que exigirão mais equilíbrio emocional dos signos. Enquanto alguns poderão se deparar com responsabilidades e decisões importantes, outros encontrarão espaço para novas experiências, aproximações e recomeços. As cartas também reforçam a importância da paciência e de observar os acontecimentos com clareza, reconhecendo o momento de deixar para trás o que já não faz sentido.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries 3 de Espadas

Ilustração minimalista do signo de Áries, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O ariano deverá lidar com verdades importantes e buscar mais maturidade emocional (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

Segundo a carta 3 de Espadas, a semana poderá trazer uma verdade importante ou uma situação que exigirá mais maturidade emocional. Evite alimentar preocupações além do necessário. Encare o que precisa ser resolvido e siga mais leve.

Touro O Hierofante

Ilustração minimalista do signo de Touro, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
A semana favorecerá os estudos e compromissos para o taurino (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta O Hierofante indica que conselhos, aprendizados e decisões mais tradicionais estarão em destaque. A semana favorecerá estudos, compromissos e situações que pedirão responsabilidade. Ouvir alguém experiente poderá ajudar bastante.

Gêmeos Pajem de Espadas

Ilustração minimalista do signo de Gêmeos, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O geminiano deverá ficar atento às novidades e evitar conclusões precipitadas (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas trará novidades, conversas e informações que movimentarão os próximos dias. Esteja atento ao que acontecerá ao seu redor e evite conclusões precipitadas. Uma descoberta poderá mudar sua maneira de enxergar uma situação.

Câncer 2 de Ouros

Ilustração minimalista do signo de Touro, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O canceriano deverá buscar equilíbrio entre as diferentes áreas da vida (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

Conforme a carta 2 de Ouros, será importante encontrar equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Trabalho, compromissos e questões pessoais poderão exigir jogo de cintura. Com organização, você conseguirá administrar tudo melhor.

Leão 10 de Paus

Ilustração minimalista do signo de Leão, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O leonino deverá estabelecer prioridades e preservar a própria energia (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta 10 de Paus mostra que a semana pedirá atenção ao excesso de responsabilidades. Talvez você esteja tentando carregar mais do que realmente precisa. Divida tarefas, estabeleça prioridades e preserve sua energia.

Virgem Ás de Espadas

Ilustração minimalista do signo de Virgem, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O virginiano deverá usar sua objetividade para cortar aquilo que vem causando confusão (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas trará clareza mental e decisões importantes marcarão a semana. Uma conversa ou percepção poderá finalmente colocar fim em uma dúvida. Use sua objetividade para cortar aquilo que vem causando confusão.

Libra 7 de Ouros

Ilustração minimalista do signo de Libra, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O libriano deverá ter paciência e continuar cuidando daquilo que está construindo (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

Segundo a carta 7 de Ouros, os resultados poderão não aparecer na velocidade que você gostaria, mas existirá progresso acontecendo. Continue cuidando daquilo que vem construindo. A paciência será essencial.

Escorpião A Morte

Ilustração minimalista do signo de Escorpião, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O escorpiano passará por transformações importantes (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta A Morte mostra que transformações importantes chegarão para encerrar uma fase e abrir espaço para outra. Não tenha medo das mudanças necessárias. Algo que termina agora poderá permitir um recomeço muito mais alinhado com você.

Sagitário Cavaleiro de Copas

Ilustração minimalista do signo de Sagitário, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O sagitariano viverá boas experiências emocionais (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

Conforme a carta Cavaleiro de Copas, convites, aproximações e boas experiências emocionais poderão marcar os próximos dias. A semana favorecerá romances, criatividade e conversas que aproximarão pessoas.

Capricórnio Rei de Espadas

Ilustração minimalista do signo de Capricórnio, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O capricorniano deverá agir com estratégia e racionalidade (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta Rei de Espadas indica que será necessário agir com estratégia e racionalidade. Decisões profissionais ou pessoais poderão exigir mais firmeza. Evite agir apenas pela emoção e observe os fatos antes de tomar uma decisão.

Aquário 5 de Paus

Ilustração minimalista do signo de Aquário, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O aquariano deverá evitar conflitos desnecessários (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta 5 de Paus mostra que pequenos conflitos, disputas ou diferenças de opinião poderão surgir. Evite transformar divergências simples em grandes problemas. Direcione essa energia para desafios produtivos.

Peixes 6 de Espadas

Ilustração minimalista do signo de Peixes, com o símbolo astrológico em tom marrom-dourado no centro de um círculo amarelo, sobre fundo uniforme em tom mostarda.
O pisciano deverá buscar escolhas que trarão mais tranquilidade (Imagem: dowjohns | Shutterstock)

A carta 6 de espadas indica que uma fase mais tranquila começa a se aproximar. A semana favorecerá o afastamento de situações desgastantes, mudanças de perspectiva e escolhas que trarão mais paz para sua vida.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/09/2026 17:10
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