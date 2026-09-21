Essa omelete de batata é fácil de fazer e deixa o lanche da tarde mais proteico

Na hora do lanche da tarde, variar o preparo dos ovos pode ser uma forma simples de fugir do tradicional. Uma alternativa é a omelete de batata, também conhecida como tortilla de batata. De origem espanhola, a receita combina os dois ingredientes em um preparo mais espesso, dourado por fora e macio por dentro. Além disso, pode contribuir para aumentar o consumo de proteínas ao longo do dia e ajudar a manter a saciedade até a próxima refeição. Abaixo, veja como preparar a receita de omelete de batata!

1. Omelete de batata

Ingredientes

700 g de batatas cortadas em fatias finas

6 ovos

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione as batatas, tempere com sal e refogue por 15 minutos, até ficarem macias, mas sem dourar completamente. Retire as batatas com uma escumadeira e deixe escorrer o excesso de azeite em um recipiente forrado com papel toalha. Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Acrescente as batatas ainda mornas, tempere com sal e a pimenta-do-reino moída e misture delicadamente. Deixe descansar por 15 minutos.

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Aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio-baixo. Adicione a cebola e refogue até que doure. Em seguida, despeje a mistura de ovos e batatas e espalhe uniformemente. Deixe fritar até a parte de baixo dourar e o centro permanecer levemente úmido. Com cuidado, coloque um prato grande sobre a frigideira e vire a omelete. Coloque novamente na frigideira e frite por aproximadamente 5 minutos, até dourar o outro lado. Transfira para um prato, finalize com a salsinha picada e sirva em seguida.