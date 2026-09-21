O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 21 a 27 de setembro

Nesta semana, a Netflix traz estreias imperdíveis para os assinantes, destacando produções originais e de grande sucesso entre o público começando com Escola Minerva, que se passa em uma tradicional academia militar, e Habeas Corpus, primeira série jurídica da plataforma no Brasil.

Para quem não abre mão de um bom romance, tem Como Perder Sua Popularidade, um fenômeno canadense com forte apelo às comédias românticas, e Um Mundo Diferente, spin-off de The Cosby Show, sitcom exibida entre 1987 e 1993. A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da semana:

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1. Escola Minerva (22/09)

Escola Minerva acompanha um grupo de adolescentes que vive uma rotina rígida em uma escola militar, marcada por cerimônias, treinamentos e regras (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma série italiana ambientada em Nápoles, Escola Minerva acompanha um grupo de adolescentes que vive uma rotina rígida, marcada por cerimônias, treinamentos e regras que proíbem desde o uso de celulares até relações amorosas. Nesse ambiente rigoroso, cada um chega movido por um propósito diferente: desde o sonho de seguir os passos dos pais e mudar o comportamento até o desejo de descobrir o mistério por trás de um desaparecimento.

Enquanto os estudantes lidam com seus próprios desafios, os oficiais e professores enfrentam dúvidas, fragilidades e erros. Ao todo, a série tem oito episódios e promete uma história repleta de descobertas e conflitos.

2. Habeas Corpus (23/09)

“Habeas-Corpus” narra a história de uma professora de Direito e um grupo de estudantes que investigam a condenação de um homem que alega ser inocente (Imagem: Reprodução digital | Habeas Corpus e Café Royal)

Inspirada em casos reais de revisões criminais, a produção Habeas Corpus narra a história de Inez (Marjorie Estiano), uma professora de Direito e ex-advogada criminalista que reúne um grupo de estudantes para investigar a condenação de um homem que alega ser inocente, movidos pela pergunta que conduz a trama: O direito à defesa é realmente pleno para todos?.

Enquanto analisam o caso, uma das alunas que mais se destaca é Marina (Any Gabrielly), porém ela esconde motivações pessoais secretamente conectadas ao passado da docente. Assim, à medida que avançam em busca de respostas e questionam falhas no processo, segredos são revelados e a relação entre as duas começa a ruir, mostrando que, para desvendar os mistérios do presente, será preciso revisitar o passado.

3. Como Perder Sua Popularidade (24/09)

“Como Perder Sua Popularidade” conta a história de dois jovens que se unem para tentar reconquistar seus ex-namorados, mas acabam se aproximando além do esperado (Imagem: Reprodução digital | Great Pacific Media)

Estrelada por Sara Waisglass e Lil Huddy, Como Perder Sua Popularidade conta a história de Ellie, uma aluna dedicada que acredita que seu ex não deveria disputar a presidência do grêmio estudantil por não ter popularidade suficiente para vencer. Para provar sua teoria e reconquistá-lo, ela convence Nate Reed, um dos alunos mais populares da escola, a concorrer ao cargo contra ele.

Nate aceita a proposta para impressionar sua ex, que acredita que ele não leva nada a sério. Assim, Ellie passa a administrar sua campanha e, enquanto tentam conquistar votos, os dois se aproximam. Mas será que eles vão conseguir deixar os sentimentos de lado e finalmente reconquistar seus ex-parceiros? Só assistindo ao filme para descobrir.

4. Um Mundo Diferente (24/09)

“Um Mundo Diferente” segue a história de uma jovem que tenta construir sua própria história em uma universidade longe das expectativas ligadas ao legado de seus pais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Retornando à fictícia Hillman College, Um Mundo Diferente segue a história da protagonista Deborah Wayne (Maleah Joi Moon), uma jovem bem-intencionada, mas um tanto rebelde, que acaba de ingressar como caloura na instituição historicamente negra frequentada por seus pais décadas antes. O problema é que Deborah acredita que estudar em Hillman College significa carregar um sobrenome que já tem um peso enorme na instituição.

Filha de Dwayne Wayne e Whitley Gilbert, personagens marcantes da série original, ela cresceu sabendo da importância que seus pais tiveram na universidade e rapidamente percebe que seus colegas criam expectativas sobre ela por causa disso. Seu desafio será criar a própria história no local sem ser vista apenas como a filha dos Wayne. Durante essa jornada, a jovem fará amizades e viverá desafios, romances e conflitos que a ajudarão a amadurecer.

5. Unabomber (25/09)

“Unabomber” retrata a história de Ted Kaczynski, um dos terroristas domésticos mais conhecidos dos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Janus Metz, “Unabomber” é inspirado em fatos reais e conta a história turbulenta de Ted Kaczynski, um dos terroristas domésticos mais conhecidos dos Estados Unidos. O filme acompanha sua transformação: de prodígio matemático formado em Harvard ao criminoso responsável por uma campanha de atentados a bomba que, ao longo de quase duas décadas, matou três pessoas e feriu outras 23.

Com Jacob Tremblay no papel do jovem Kaczynski, a trama se desenrola em duas linhas temporais. Na primeira, ainda em Harvard, o jovem prodígio é submetido a experimentos psicológicos controversos conduzidos pelo professor Henry Murray (Russell Crowe). Décadas depois, seu passado conturbado volta à tona quando ele passa a ser caçado pela agente do FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), revelando as consequências amedrontadoras da ambição e do isolamento. O elenco conta ainda com Annabelle Wallis como Christiana Morgan.