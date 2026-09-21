3 receitas de frango assado para deixar o jantar mais saudável e proteico

O frango é um ingrediente versátil e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Fonte de proteínas, combina com diferentes temperos e acompanhamentos, permitindo preparar refeições variadas para o jantar. Quando assado, o preparo também pode ser simples: basta temperar e levar ao forno enquanto os demais itens da refeição são organizados.

Para variar o cardápio da noite, confira três receitas de frango assado nutritivas e saborosas para o jantar!

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1. Frango assado com abóbora e batata

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango sem pele

1/2 abóbora cortada em fatias

cortada em fatias 3 batatas cortadas em gomos

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica, alecrim seco e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com o alho, o suco de limão, sal, pimenta-do-reino, alecrim e páprica. Deixe pegar gosto por cerca de 20 minutos. Após, em uma assadeira, distribua as fatias de abóbora e os gomos de batata, regue com o azeite e tempere com um pouco de sal. Acomode o frango entre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, virando na metade do tempo, até tudo dourar e ficar macio. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Frango assado ao limão (Imagem: lucianstancae | Shutterstock)

2. Frango assado ao limão

Ingredientes

4 filés de peito de frango

Suco de 1 limão

Rodelas de 1 limão-siciliano

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída, ervas secas (orégano, tomilho) e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho, sal, pimenta-do-reino moída e as ervas secas. Disponha em um refratário, regue com o azeite e o caldo de legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até dourar e cozinhar por completo, regando com o próprio molho na metade do tempo para manter a suculência. Retire do forno, cubra cada peça com uma rodela de limão-siciliano e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Dica: o caldo de legumes forma um molho leve e saboroso; regar o frango durante o cozimento evita que ele resseque e mantém a carne macia.

3. Frango assado com ervas e mostarda

Ingredientes

4 coxas de frango sem pele

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a mostarda, o mel, o alho, o azeite, o alecrim, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar uma marinada homogênea. Depois, envolva as coxas de frango nessa mistura e deixe descansar por cerca de 30 minutos na geladeira. Após, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, virando na metade do tempo, até dourar e ficar bem cozido. Sirva em seguida.