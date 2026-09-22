Nem só de cenoura vive um coelho: 7 erros que parecem inofensivos, mas podem fazer mal ao animal 

Os coelhos têm conquistado cada vez mais espaço nos lares como animais de estimação. Dóceis, inteligentes e cheios de particularidades, eles podem criar vínculos com os tutores e se adaptar à vida doméstica. Porém, esses pets precisam de cuidados específicos para se manterem saudáveis e terem qualidade de vida.

O problema é que as necessidades dos coelhos são bastante diferentes das apresentadas pelos animais de estimação mais tradicionais. Além disso, algumas ideias que permanecem no imaginário popular como oferecer muita cenoura ou mantê-los constantemente em gaiolas pequenas não correspondem ao manejo mais adequado.

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Abaixo, confira os erros mais comuns de quem tem coelho e a importância de evitá-los para garantir a saúde e a segurança do animal.

1. Oferecer muita cenoura e pouco feno

Um dos equívocos mais conhecidos está relacionado à alimentação. Apesar da associação popular entre coelhos e cenouras, esse vegetal não deve ser a base da dieta, pois contém mais açúcar do que as verduras folhosas normalmente recomendadas e deve ser oferecido com moderação. Para coelhos adultos, o feno de gramíneas de boa qualidade deve estar disponível à vontade e representar a maior parte da alimentação, acompanhado de vegetais adequados e uma quantidade controlada de ração própria para a espécie, sempre recomendada por um médico-veterinário.

2. Manter o coelho preso em uma gaiola pequena

Por serem animais de pequeno porte, é comum imaginar que os coelhos não precisam de muito espaço. No entanto, eles são ativos e necessitam se movimentar diariamente para expressar comportamentos naturais, como correr, saltar, explorar, cavar e ficar sobre as patas traseiras. Por isso, deixá-los constantemente em uma gaiola pequena pode limitar a atividade física e prejudicar o bem-estar. O ideal é oferecer um ambiente amplo, seguro e enriquecido, com abrigo, esconderijos, brinquedos e objetos apropriados para roer.

3. Pegar o coelho de qualquer maneira

Coelhos são animais considerados presas na natureza e, por isso, podem se sentir ameaçados quando são retirados do chão ou segurados de maneira inadequada. Nunca se deve levantar o pet pelas orelhas, por exemplo, pois isso provoca estresse e pode causar ferimentos. Ao precisar pegá-lo, o tutor deve apoiar corretamente o corpo, especialmente a região traseira, mantendo as quatro patas seguras e próximas ao corpo. Também é importante evitar colocá-lo de costas na tentativa de fazê-lo relaxar: a imobilidade nessa posição pode ser uma resposta de medo intenso.

Caixas de papelão, túneis, plataformas, esconderijos e outros estímulos ajudam os coelhos a expressarem comportamentos naturais (Imagem: Alicia Fdez | Shutterstock)

4. Não oferecer atividades e estímulos

Outro erro é acreditar que basta disponibilizar comida, água e abrigo para atender a todas as necessidades do coelho. Esses pets são curiosos, ativos e precisam de estímulos físicos e mentais para expressar comportamentos naturais. Caixas de papelão, túneis, plataformas, esconderijos, objetos seguros para roer e espaços próprios para cavar são algumas formas de enriquecer o ambiente.

5. Dar banho no coelho sem necessidade

Diferentemente do que acontece com alguns cães, os coelhos normalmente não precisam tomar banho com água, pois realizam a própria higiene ao lamber os pelos. Molhar todo o corpo pode causar muito estresse e favorecer a queda da temperatura corporal, especialmente quando a secagem não é adequada. Além disso, a pele desses animais é delicada e pode ser prejudicada pelo uso de produtos inadequados.

6. Ignorar o crescimento contínuo dos dentes

Outro erro é acreditar que os dentes do coelho precisam dos mesmos cuidados que os de cães e gatos. Os dentes desses animais apresentam crescimento contínuo e dependem principalmente da mastigação adequada para manter o desgaste necessário. Por esse motivo, oferecer feno de gramíneas à vontade é importante não apenas para o sistema digestivo, mas também para a saúde bucal. Alterações dentárias podem dificultar a alimentação e provocar dor, salivação excessiva, perda de peso e outros problemas.

7. Não levar o coelho regularmente ao médico-veterinário

Como os coelhos podem esconder sinais de dor e doenças, esperar que apresentem sintomas muito evidentes para procurar atendimento veterinário é um erro. Consultas periódicas permitem acompanhar peso, condição corporal, dentes, pele, alimentação e outros aspectos importantes da saúde do pet. Também é indicado buscar um profissional que tenha experiência no atendimento de coelhos, já que a espécie possui necessidades diferentes das de cães e gatos.