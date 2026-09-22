Sem glúten, essa torta de carne com cebola é fácil de fazer e combina com o lanche da tarde

Para variar o lanche da tarde, a torta de carne com cebola é uma opção prática e saborosa. A receita combina uma massa macia com recheio de carne moída, cebola e outros vegetais. Nesta versão, a farinha de trigo é substituída por farinha de arroz, polvilho doce e amido de milho, ingredientes naturalmente sem glúten. Além de acrescentar sabor ao preparo, a carne moída é fonte de proteínas e ajuda a deixar a refeição mais completa.

A seguir, confira a receita de torta de carne com cebola sem glúten!

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1. Torta de carne com cebola sem glúten

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento em pó

3 ovos

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de água

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

500 g de patinho moído

2 cebolas picadas

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde

2 ovos cozidos picados

100 g de muçarela ralada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Finalização

2 colheres de sopa de parmesão ralado

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a carne moída e cozinhe em fogo médio, mexendo até dourar e secar o excesso de líquido. Adicione a cenoura e o milho-verde e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo, misture os ovos cozidos, a salsinha e a muçarela e reserve até amornar.

Massa

Em um recipiente, adicione a farinha de arroz, o polvilho doce, o amido de milho, o sal e o fermento e misture. Em outro recipiente, bata os ovos com o azeite e o leite. Junte aos ingredientes secos e misture até incorporar. Acrescente a água aos poucos, mexendo até obter uma massa cremosa e espessa.

Montagem e finalização

Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, adicione e espalhe metade da massa. Distribua o recheio de carne moída com cebola por cima e cubra com o restante da massa, alisando a superfície com uma espátula. Polvilhe o parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 50 minutos, ou até dourar. Retire do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de cortar. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.