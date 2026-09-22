Abobrinha com carne moída: veja como preparar essa receita recheada para o jantar

Se a ideia é preparar um jantar saboroso sem complicar a rotina, a abobrinha recheada com carne moída é uma ótima opção. Isso porque a receita leva ingredientes simples e que costumam estar presentes na geladeira, o que torna o preparo ainda mais rápido. Além disso, a combinação da carne bem temperada com o molho de tomate e a abobrinha macia resulta em um prato caseiro irresistível, perfeito para variar o cardápio de maneira saudável. A seguir, confira o passo a passo:
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Abobrinha recheada com carne moída
Ingredientes
- 2 abobrinhas
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola descascada e cortada em tiras
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Orégano fresco para decorar
Modo de preparo
Em água corrente, lave bem as abobrinhas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire parte da polpa, formando uma cavidade no centro e tomando cuidado para não perfurar a casca. Pique a polpa retirada e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a carne moída e refogue até ficar bem dourada.
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Junte a polpa da abobrinha picada, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 5 minutos. Adicione metade do molho de tomate e misture. Cozinhe até o recheio ficar bem encorpado. Após, espalhe o restante do molho de tomate em uma forma e disponha as abobrinhas recheadas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a abobrinha ficar macia. Sirva com orégano fresco.