Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/09/2026

Para esta quarta-feira, o tarot aponta uma energia de movimento, novos começos e necessidade de equilíbrio. As cartas mostram oportunidades para quem estiver disposto a agir, mas também alertam para o cuidado de não deixar a ansiedade ou os excessos conduzirem as decisões. O dia favorecerá encontros, criatividade, estabilidade e boas perspectivas em diferentes áreas da vida. A chave será reconhecer quando avançar e quando desacelerar para preservar aquilo que realmente importa.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Cavaleiro de Espadas

A agilidade do ariano o ajudará a conquistar espaço e a tomar decisões relevantes na carreira (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz rapidez, atitude e muita disposição para resolver pendências. No amor, você poderá falar de maneira mais direta, mas será importante cuidar para que a impulsividade não transforme uma conversa em discussão. Na carreira, sua agilidade ajudará a conquistar espaço e a tomar decisões relevantes, enquanto, na saúde, valerá a pena controlar a ansiedade e respeitar os limites do corpo. Entre amigos, evite responder no calor do momento e escolha melhor suas batalhas.

Touro Ás de Copas

Trabalhar com algo que desperte entusiasmo devolverá a motivação do taurino (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia renovação emocional e abertura para experiências que tragam mais carinho e satisfação. No amor, poderá surgir uma aproximação especial ou uma nova fase em uma relação que já existe. Na carreira, trabalhar com algo que desperte entusiasmo devolverá sua motivação, enquanto, na saúde, será importante cuidar das emoções e fazer atividades que promovam bem-estar. Entre amigos, demonstrações sinceras de afeto fortalecerão vínculos valiosos.

Gêmeos 8 de Espadas

O geminiano precisará diminuir a sobrecarga mental e descansar (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra uma tendência a se sentir preso(a) em pensamentos, dúvidas ou situações que parecem mais difíceis do que realmente são. No amor, evite tirar conclusões antes de conversar e procure não deixar o medo determinar suas atitudes. Na carreira, uma insegurança poderá fazer você questionar sua capacidade, enquanto, na saúde, será importante diminuir a sobrecarga mental e descansar. Entre amigos, falar sobre o que está incomodando o(a) ajudará a enxergar uma saída que está escondida.

Câncer A Temperança

O canceriano poderá atuar como uma presença conciliadora e aproximar pessoas que estavam afastadas (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede serenidade, paciência e capacidade de encontrar o meio-termo diante das situações do dia. No amor, conversas tranquilas e gestos de compreensão o(a) ajudarão a fortalecer os vínculos, especialmente depois de alguma tensão. Na carreira, faça as coisas no seu ritmo e evite decisões precipitadas, enquanto, na saúde, o equilíbrio entre descanso e atividade será essencial. Entre amigos, você poderá atuar como uma presença conciliadora e aproximar pessoas que estavam afastadas.

Leão Ás de Paus

O magnetismo do leonino estará em alta e poderá surgir uma paixão (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” acende sua vitalidade, criatividade e vontade de começar algo novo. No amor, o magnetismo estará em alta e poderá surgir uma paixão, um convite ou uma renovação importante na vida afetiva. Na carreira, uma ideia ganhará força e abrirá espaço para um projeto promissor, enquanto, na saúde, será positivo canalizar essa disposição para atividades que façam bem ao corpo. Entre amigos, sua energia contagiante favorecerá encontros, saídas e novas experiências.

Virgem O Diabo

A ambição do virginiano poderá impulsionar conquistas (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “O Diabo” chama atenção para desejos, apegos e padrões que talvez estejam controlando suas escolhas mais do que você imagina. No amor, haverá intensidade e magnetismo, mas será importante diferenciar paixão de dependência emocional e não aceitar menos do que merece. Na carreira, a ambição poderá impulsionar conquistas, desde que não leve você ao excesso de cobrança, enquanto, na saúde, valerá a pena observar hábitos que estejam drenando sua energia. Entre amigos, evite relações baseadas em domínio, competição ou culpa.

Libra 10 de Copas

O dia poderá trazer momentos de felicidade, aproximação e segurança emocional ao libriano (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” favorece harmonia, afeto e um senso maior de pertencimento. No amor, o dia poderá trazer momentos de felicidade, aproximação e segurança emocional, fortalecendo aquilo que já tem uma base verdadeira. Na carreira, o apoio das pessoas ao seu redor contribuirá para um ambiente mais leve, enquanto, na saúde, estar perto de quem faz bem refletirá positivamente no seu equilíbrio. Entre amigos, encontros e conversas sinceras trarão uma sensação gostosa de acolhimento.

Escorpião Pajem de Paus

Uma mensagem, convite ou conversa inesperada poderá despertar o interesse do escorpiano e agitar a vida afetiva (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” traz novidades, curiosidade e vontade de experimentar caminhos diferentes. No amor, uma mensagem, convite ou conversa inesperada poderá despertar seu interesse e agitar a vida afetiva. Na carreira, fique atento(a) a ideias inéditas e oportunidades que ainda estejam no começo. Na saúde, será importante movimentar o corpo e evitar ficar preso(a) à rotina. Entre amigos, possivelmente uma pessoa apresentará uma surpresa ou proposta capaz de tirar você da mesmice.

Sagitário 4 de Espadas

O sagitariano poderá preferir um programa mais tranquilo entre amigos e perceber que o silêncio também é uma forma de cuidado (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” pede uma pausa para repor a energia e organizar os pensamentos antes de voltar à ação. No amor, talvez seja melhor evitar cobranças e permitir que algumas questões amadureçam naturalmente. Na carreira, respeite momentos de descanso para não comprometer sua produtividade, enquanto, na saúde, o sono e a recuperação física merecerão atenção especial. Entre amigos, você poderá preferir um programa mais tranquilo e perceber que o silêncio também é uma forma de cuidado.

Capricórnio 4 de Paus

O capricorniano precisará equilibrar responsabilidades com momentos de lazer (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz estabilidade, celebração e motivos para reconhecer aquilo que já foi conquistado. No amor, o clima favorecerá aproximação, segurança e instantes felizes ao lado de quem realmente soma. Na carreira, uma etapa poderá ser concluída com bons resultados, enquanto, na saúde, será importante equilibrar responsabilidades com momentos de lazer. Entre amigos, encontros, comemorações e simplesmente estar perto de pessoas queridas renovarão suas energias.

Aquário A Imperatriz

Ideias inovadoras poderão gerar resultados concretos para o aquariano na carreira (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” estimula criatividade, abundância e uma conexão maior com aquilo que o(a) faz sentir-se vivo(a) e produtivo(a). No amor, sua energia estará mais magnética e receptiva, favorecendo carinho, sensualidade e relações que tenham espaço para crescer. Na carreira, ideias inovadoras poderão gerar resultados concretos, enquanto, na saúde, cuidar do corpo com mais zelo será essencial. Entre amigos, sua presença se mostrará acolhedora e tornará você uma pessoa procurada para conversas e encontros.

Peixes Rei de Ouros

O dia favorecerá a organização financeira do pisciano (Imagem: jokatoons | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz estabilidade, segurança e uma postura mais madura diante dos compromissos. No amor, você tenderá a valorizar relações que ofereçam confiança, presença e construção de futuro, deixando de lado situações instáveis. Na carreira, o dia favorecerá organização financeira, reconhecimento e decisões práticas, enquanto, na saúde, manter uma rotina consistente será muito positivo. Entre amigos, sua presença poderá ser solicitada para conselhos ou apoio, mas lembre-se de não assumir responsabilidades alheias.