Além da omelete: 5 receitas proteicas com ovo para o almoço

Prático e versátil, o ovo pode render muito mais do que a tradicional omelete na hora do almoço. Fonte de proteínas, ele combina com diversos alimentos e permite preparar desde receitas simples até pratos mais elaborados. Para quem deseja variar o cardápio sem complicar a rotina, há opções saborosas que colocam o ovo como protagonista da refeição e ajudam a sair do básico.
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A seguir, confira 5 receitas proteicas com ovo para o almoço!
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1. Ovos mexidos cremosos com tomate
Ingredientes
- 5 ovos
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 1 tomate maduro cortado em gomos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- 1 colher de sopa de manjericão picado
- 1 pitada de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque 1 ovo, cubra com água e leve ao fogo médio. Depois que levantar fervura, cozinhe por cerca de 5 minutos para obter a gema mole. Retire da água e reserve.
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente os tomates-cereja. Refogue por cerca de 3 minutos, até começarem a amolecer e liberar parte do líquido. Enquanto isso, em um recipiente, bata os 4 ovos restantes com o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma mistura homogênea.
Reduza o fogo, despeje os ovos batidos sobre os tomates e mexa delicadamente rapidamente. Cozinhe até obter uma mistura cremosa, sem deixar os ovos secarem completamente. Desligue o fogo, transfira para um prato e misture o manjericão. Faça uma pequena cavidade no centro dos ovos mexidos. . Descasque o ovo cozido, corte ao meio e coloque-o no centro. Polvilhe com a páprica e sirva decorado com salada de tomate fresco.
2. Ovo com molho de tomate fresco
Ingredientes
- 4 tomates maduros picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 4 ovos
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e o pimentão e refogue por mais 3 minutos, até os legumes ficarem macios. Adicione os tomates, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino moída. Misture e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até os tomates se desmancharem e formarem um molho encorpado.
Com uma colher, faça quatro cavidades no molho e quebre um ovo em cada uma, com bastante cuidado para não desfazer as gemas. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, até as claras ficarem firmes e as gemas permanecerem levemente moles. Desligue o fogo, finalize com o coentro picado e sirva em seguida.
3. Salada de ovo com ervilha e cenoura
Ingredientes
- 6 ovos
- 100 g de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de água
- 1 cebola-roxa
- 250 g de ervilha congelada
- 1/2 cenoura ralada
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 10 minutos após o início da fervura, até ficarem firmes. Enquanto isso, deixe as ervilhas descongelarem. Corte a cebola-roxa em fatias finas, coloque em um recipiente com água e deixe de molho por 20 minutos para suavizar o sabor.
Descasque os ovos cozidos, corte-os ao meio e separe as claras das gemas. Amasse as gemas com um garfo até obter uma farofa fina. Acrescente o iogurte natural e misture até formar um creme. Adicione as 2 colheres de sopa de água aos poucos, mexendo até atingir uma consistência cremosa.
Pique as claras em pedaços pequenos e escorra a cebola, retirando o excesso de água. Em um recipiente, misture o creme de gemas, a cenoura ralada, a ervilha e a cebola. Acrescente as claras e misture delicadamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e o suco de limão. Regue com o azeite, misture e sirva em seguida.
4. Ovos assados com queijo feta
Ingredientes
- 2 pedaços de queijo feta (com aproximadamente 100 g cada)
- 4 ovos
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de chá de alecrim seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, distribua o azeite, cobrindo todo o fundo. Disponha os pedaços de queijo feta no centro e quebre os ovos ao redor, com cuidado para não romper as gemas. Tempere os ovos e o queijo com o sal, o orégano, o alecrim e a pimenta-do-reino moída. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, até as claras ficarem firmes e as gemas permanecerem levemente moles. Retire do forno e sirva imediatamente.
5. Ovo pochê com lentilha e espinafre
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre de álcool
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por 2 minutos. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a lentilha e o espinafre, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Cozinhe por cerca de 3 minutos, até o espinafre murchar. Distribua a mistura em dois pratos e reserve.
Em uma panela, aqueça água suficiente para cobrir os ovos e adicione o vinagre. Quando a água estiver quente, sem levantar fervura intensa, faça um movimento circular com uma colher e quebre um ovo no centro do redemoinho. Cozinhe por cerca de 3 minutos, até a clara ficar firme e a gema permanecer cremosa. Retire o ovo com uma escumadeira e coloque-o diretamente sobre uma das porções de lentilha com espinafre. Repita o processo com o outro ovo, colocando-o sobre a segunda porção. Tempere os ovos com pimenta-do-reino, finalize com a salsinha e sirva em seguida.