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Culinária

Dia do Sorvete: aprenda 3 receitas saudáveis com frutas da estação

Essas versões caseiras são alternativas para quem busca uma sobremesa refrescante com ingredientes naturais

Sorvete de morango (Imagem: Umut21 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sorvete de morango (Imagem: Umut21 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 23 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Sorvete, sobremesa que faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Instituída em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), a data marca a proximidade da chegada da primavera e o início do período de temperaturas mais altas no país.

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Para quem deseja aproveitar a ocasião e preparar a sobremesa em casa, as frutas da estação podem servir de base para receitas refrescantes, saborosas e nutritivas. A seguir, confira algumas opções!

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1. Sorvete de morango

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de morangos picados
  • 170 g de iogurte natural integral
  • 1/2 xícara de chá de leite em pó
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata metade dos morangos, o iogurte natural e o leite em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador e bata novamente para deixar o sorvete mais cremoso.

Disponha novamente no recipiente e adicione o restante dos morangos, misturando para envolver. Volte ao congelador por mais 4 horas. Na hora de servir, retire o sorvete do congelador alguns minutos antes. Distribua em taças e decore com folhas de hortelã.

2. Sorvete de jabuticaba

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de jabuticabas maduras
  • 1 banana-prata descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 170 g de iogurte natural 

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem as jabuticabas e retire os cabinhos. Coloque as frutas em uma panela e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que as cascas se rompam e liberem o caldo. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Disponha em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Passe a mistura por uma peneira para retirar o excesso de cascas e sementes. Em seguida, coloque o suco obtido novamente no liquidificador, acrescente a banana e o iogurte e bata até obter um creme homogêneo.

Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Retire a cada 40 minutos e mexa com um garfo para ajudar a manter a textura cremosa. Repita o processo até o sorvete firmar. Retire do congelador alguns minutos antes de servir.

Tigela branca com três bolas de sorvete de manga de cor amarelo-vibrante, decoradas com folhas de hortelã. Ao fundo, sobre uma superfície azul-clara, há meio pedaço de manga fatiada em cubos e uma colher de metal ao lado
Sorvete de manga (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)

3. Sorvete de manga

Ingredientes

  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 170 g de iogurte natural integral
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a manga, o iogurte natural e o suco de limão até obter um creme liso e homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Retire do congelador e bata novamente até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e volte ao congelador até adquirir a consistência de sorvete. Retire do congelador alguns minutos antes de servir, distribua em bowls e finalize com folhas de hortelã.


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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 23/09/2026 13:06
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