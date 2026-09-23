O que a primavera poderá trazer para seu signo? Veja as tendências para amor, trabalho e dinheiro 

A primavera será um período de renovação, movimento e abertura para novos ciclos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A chegada da primavera marca um período de mudanças e novos movimentos na vida pessoal, afetiva e profissional. Para os próximos meses, as cartas do Tarot trazem uma leitura simbólica das tendências de cada signo, indicando caminhos relacionados a escolhas, desafios e oportunidades que poderão surgir ao longo da estação.

Pensando nisso, Elenizia Delgado, taróloga e terapeuta do método TRG preparou uma leitura para os 12 signos, combinando elementos da astrologia simbólica a uma carta de Tarot para cada um deles. A proposta é apresentar tendências e possibilidades para os próximos meses, considerando as cartas como ferramentas de reflexão, e não como determinações sobre o que irá acontecer.

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“Astronomicamente, a primavera austral começa no equinócio de setembro e termina no solstício de dezembro. No campo simbólico, esse período também pode representar renovação, movimento e abertura para novos ciclos”, explica Elenizia Delgado.

A seguir, a taróloga traz a leitura para cada signo no período de 22 de setembro a 21 de dezembro. Confira!

Áries

O ariano deverá pensar antes de agir e transformar novos impulsos em planos concretos (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A primavera favorecerá recomeços, coragem e decisões que estavam sendo adiadas. No amor, o momento pedirá mais clareza e menos impulsividade. No trabalho e nas finanças, projetos antigos poderão voltar a ganhar espaço, principalmente quando houver iniciativa e organização.

Carta do Tarot

O Imperador: associada à liderança, à estrutura e à autoridade, a carta sugere ao nativo de Áries um período favorável para refletir antes de agir e transformar a vontade de iniciar novos projetos em planos mais concretos. O Imperador: a carta fala de liderança, estrutura e autoridade. Para o nativo de Áries, o conselho é pensar antes de agir e transformar a vontade de começar em um plano concreto.

Touro

O taurino deverá valorizar a paciência e cuidar com atenção daquilo que deseja fazer crescer (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Segurança, dinheiro e relacionamentos ganharão atenção. Algumas certezas poderão ser revistas ao longo da estação. No amor, os vínculos poderão se aprofundar. Para quem está solteiro(a), uma nova aproximação poderá acontecer de forma gradual. No trabalho, manter o ritmo poderá trazer mais resultados do que tentar acelerar tudo.

Carta do Tarot

A Imperatriz: a carta está ligada à criação, prosperidade e ao crescimento. O momento favorecerá aquilo que vem sendo cuidado com paciência.

Gêmeos

O geminiano deverá manter o foco para transformar ideias e contatos em novas oportunidades (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Comunicação, contatos e novas oportunidades movimentarão a primavera do geminiano. Convites e conversas poderão levar a caminhos inesperados. No amor, falar abertamente sobre o que sente ajudará a evitar dúvidas. No trabalho, ideias e novos contatos poderão render oportunidades.

Carta do Tarot

O Mago: a carta representa iniciativa e capacidade de realização. O nativo de Gêmeos terá boas ferramentas para colocar projetos em prática, desde que consiga manter o foco.

Câncer

O canceriano deverá olhar para as próprias emoções e recuperar a confiança para seguir em frente (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A primavera poderá levar o nativo de Câncer a rever situações emocionais que ficaram mal resolvidas. Questões familiares e afetivas ganharão importância. No amor, relações mais maduras poderão ocupar espaço. No trabalho, valorizar os próprios talentos poderá fazer a diferença.

Carta do Tarot

A Estrela: a carta está relacionada à esperança, renovação e cura. O período poderá ajudar a recuperar a confiança e olhar para frente com mais tranquilidade.

Leão

O leonino deverá aproveitar novas oportunidades sem deixar de ouvir as pessoas ao seu redor (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

O nativo de Leão poderá viver uma fase de maior exposição e reconhecimento. Novas oportunidades poderão surgir, mas será importante saber ouvir e dividir espaço. No amor, a intensidade aumentará. Nas finanças, atenção para não gastar apenas por impulso.

Carta do Tarot

O Sol: a carta fala de clareza, vitalidade e conquistas. Será um período para aproveitar a confiança, mas sem perder a atenção aos detalhes.

Virgem

O virginiano deverá tomar decisões mais objetivas e evitar o excesso de controle (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A primavera chegará depois de um período de ajustes e poderá ajudar o nativo de Virgem a colocar as prioridades em ordem. No amor, controlar cada detalhe poderá atrapalhar mais do que ajudar. No trabalho, planejamento e organização continuarão sendo importantes. Nas finanças, o equilíbrio será necessário.

Carta do Tarot

A Justiça: a carta fala sobre escolhas e consequências. Para o nativo de Virgem, o momento pedirá decisões mais objetivas e coerentes.

Libra

O libriano deverá considerar os próprios desejos antes de tomar decisões para agradar (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Relacionamentos e decisões ganharão destaque. Algumas parcerias poderão se fortalecer, enquanto outras poderão exigir uma conversa mais séria. No amor, reciprocidade será importante. No trabalho, acordos e alianças poderão trazer novas possibilidades.

Carta do Tarot

Os Enamorados: a carta representa escolhas e desejos. Para o nativo de Libra, o conselho é não tomar decisões apenas para agradar outras pessoas.

Escorpião

O escorpiano deverá estar aberto a mudanças e encerrar etapas que já não fazem sentido (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A primavera poderá trazer mudanças importantes para o nativo de Escorpião. Assuntos que estavam sendo deixados de lado poderão voltar à tona. No amor, a intensidade aumentará e a confiança passará a ter ainda mais peso. No trabalho, rever estratégias antigas poderá ser necessário.

Carta do Tarot

A Morte: apesar do nome, a carta não significa necessariamente perda. Seu simbolismo está ligado ao fim de uma etapa e ao começo de outra.

Sagitário

O sagitariano deverá se abrir a novas experiências e aproveitar oportunidades de aprendizado (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Estudos, viagens, conhecimento e novos projetos entrarão em evidência. A primavera poderá trazer experiências diferentes e ampliar os horizontes. No amor, relações leves e estimulantes ganharão espaço. No trabalho, projetos ligados à comunicação e ao conhecimento poderão avançar.

Carta do Tarot

A Roda da Fortuna: a carta fala de mudanças e movimento. Para o nativo de Sagitário, estar aberto a novas situações poderá ser importante durante a estação.

Capricórnio

O capricorniano deverá buscar mais equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e a vida pessoal (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A primavera pedirá que o nativo de Capricórnio encontre um equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal. Resultados profissionais poderão aparecer, mas o excesso de cobrança merece atenção. No amor, atitudes concretas terão mais peso do que promessas. Nas finanças, a organização continuará sendo importante.

Carta do Tarot

O Mundo: a carta representa a conclusão e o fechamento de ciclos. Poderá indicar o fim de uma etapa e a preparação para novos objetivos.

Aquário

O aquariano deverá investir em novas ideias e projetos que estejam alinhados aos seus objetivos (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Novas ideias e mudanças de direção movimentarão a estação. O nativo de Aquário poderá sentir vontade de abandonar hábitos e situações que já não combinam com o momento atual. No amor, liberdade e responsabilidade precisarão andar juntas. No trabalho, a criatividade poderá abrir novas possibilidades.

Carta do Tarot

A Estrela: a carta está ligada à inspiração e à esperança. Para o nativo de Aquário, o momento favorecerá ideias novas e projetos que tenham significado.

Peixes

O pisciano deverá confiar na intuição, mas também observar os sinais antes de tomar decisões (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A sensibilidade ficará em evidência, mas a primavera também pedirá limites. No amor, sentimentos poderão ficar mais claros. No trabalho, a criatividade e a intuição ajudarão, desde que estejam acompanhadas de organização. É uma fase para escolher melhor onde investir tempo e energia.

Carta do Tarot

A Sacerdotisa: a carta representa intuição e observação. O conselho para o nativo de Peixes é não ter pressa e prestar atenção aos sinais antes de tomar decisões.

A primavera como convite à renovação

Para Elenizia Delgado, a primavera pode ser um período de reflexão sobre aquilo que cada pessoa deseja manter ou mudar.

“Em vez de esperar que a vida mude sozinha, o simbolismo da estação propõe participação: plantar novas intenções, encerrar o que perdeu sentido e cuidar do que merece crescer. No tarot, as cartas funcionam como espelhos simbólicos, não como sentenças imutáveis. A melhor previsão é aquela que desperta consciência e ajuda cada pessoa a fazer escolhas mais alinhadas consigo”, finaliza a taróloga.

Por Thiago Martins