Já experimentou bolo de matcha? Essa receita fofinha combina com o lanche da tarde

Conhecido pela coloração verde intensa e pelo sabor marcante, o matcha vai muito além do preparo de chás e sorvetes. O ingrediente também pode ser usado em bolos e trazer um toque diferente ao lanche da tarde. Nesta receita, ele dá cor e sabor a uma massa fofinha e fácil de preparar, criando uma opção para quem deseja variar o cardápio. A seguir, confira o passo a passo!
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Bolo de matcha
Ingredientes
- 4 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de manteiga sem sal
- 1/4 xícara de chá de creme de leite fresco
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de matcha em pó
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de amêndoas laminadas
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma batedeira, bata o açúcar e a manteiga até obter uma textura cremosa. À parte, bata os ovos e despeje na mistura. Mexa para incorporar e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo, intercalando com o creme de leite. Junte o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e o matcha e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 ºC até dourar. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.
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