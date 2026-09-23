Já experimentou bolo de matcha? Essa receita fofinha combina com o lanche da tarde

Conhecido pela coloração verde intensa e pelo sabor marcante, o matcha vai muito além do preparo de chás e sorvetes. O ingrediente também pode ser usado em bolos e trazer um toque diferente ao lanche da tarde. Nesta receita, ele dá cor e sabor a uma massa fofinha e fácil de preparar, criando uma opção para quem deseja variar o cardápio. A seguir, confira o passo a passo!

Bolo de matcha

Ingredientes

4 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de manteiga sem sal

1/4 xícara de chá de creme de leite fresco

fresco 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de matcha em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de amêndoas laminadas

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata o açúcar e a manteiga até obter uma textura cremosa. À parte, bata os ovos e despeje na mistura. Mexa para incorporar e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo, intercalando com o creme de leite. Junte o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e o matcha e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 ºC até dourar. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.