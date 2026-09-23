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Culinária

Lasanha de berinjela: aprenda essa receita prática para o jantar

Aprenda a preparar uma opção saborosa e nutritiva para encerrar o dia

Lasanha de berinjela (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Lasanha de berinjela (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A lasanha de berinjela é uma opção saudável e saborosa para o jantar, especialmente para quem busca uma alternativa à versão tradicional com massa. A receita combina camadas de berinjela assada com um molho caseiro, resultando em um prato leve, suculento e fácil de preparar. Veja a seguir o passo a passo para fazer essa versão da receita em casa!

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Lasanha de berinjela

Ingredientes

  • 2 berinjelas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento
  • 400 g de carne moída
  • 400 g de tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar 

Modo de preparo

Distribua as fatias de berinjela em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 2 minutos. Vire as fatias e asse por mais 2 minutos. Retire do forno e reserve.

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Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e a carne moída. Refogue até a carne ficar cozida e levemente dourada. Junte os tomates, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Cozinhe em fogo baixo até os tomates se desmancharem e o molho ficar encorpado. 

Em um refratário, espalhe uma camada do molho de carne moída e cubra com uma camada de berinjela. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com uma camada de berinjela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C e asse até a superfície ficar levemente dourada e o molho borbulhar. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida. 

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 23/09/2026 18:32
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