InícioRevista do Correio
pets

Novo pet em casa? Veja 5 erros na adaptação com o animal que já mora no lar

Apresentações apressadas, disputa por recursos e falta de supervisão podem dificultar a convivência entre cães e gatos

A adaptação entre pets exige tempo para que os animais se conheçam, mesmo que pareçam sociáveis (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A adaptação entre pets exige tempo para que os animais se conheçam, mesmo que pareçam sociáveis (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A chegada de um novo pet muda a rotina de toda a casa, inclusive a do animal que já vive nela. Mesmo quando os dois parecem sociáveis, a adaptação pode exigir tempo. Segundo Thiago Ramos Pinto, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, preparar espaços separados e permitir que os animais se conheçam aos poucos ajuda a tornar os primeiros contatos mais tranquilos. A seguir, o especialista aponta os cinco principais erros que os tutores cometem ao introduzir um novo animal em uma casa que já tem um pet. Confira:

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

1. Colocar os animais frente a frente assim que o novo pet chega

O recém-chegado ainda precisa conhecer o ambiente, enquanto o morador pode reagir à mudança. No caso dos gatos, começar com espaços separados e trocar objetos com o cheiro de cada um permite uma aproximação gradual antes do encontro direto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

2. Obrigar os pets a se aproximarem

Segurar um animal para que o outro o cheire ou insistir no contato quando um deles tenta se afastar pode aumentar a tensão. Os encontros devem ser curtos e controlados, com possibilidade de recuo para ambos. A apresentação entre cão e gato exige atenção especial à segurança e ao acesso do gato a um lugar onde possa se refugiar.

Um gato branco com manchas caramelo sentado dentro de uma caixa de areia fechada de plástico cinza. Do lado de fora, um gato inteiramente laranja caminha e observa o outro gato através da abertura transparente da caixa
Brinquedos e caixas de areia podem se tornar motivo de disputa entre os pets (Imagem: Lightspruch | Shutterstock)

3. Esperar que dividam tudo desde o primeiro dia

Comedouros, camas, brinquedos e caixas de areia podem se tornar motivo de disputa. Disponibilizar recursos em locais separados reduz a necessidade de competição. Em casas com mais de um gato, também é importante planejar a quantidade e a localização das caixas de areia.

4. Deixá-los sozinhos antes de observar uma convivência tranquila

Um primeiro encontro sem conflitos não significa que a adaptação terminou. Os contatos devem ser supervisionados, e os animais precisam continuar em espaços separados quando não houver alguém para acompanhá-los, até que a convivência esteja estável.

5. Ignorar sinais de desconforto

Esconder-se, evitar o outro animal ou demonstrar tensão são sinais de que pode ser necessário reduzir o ritmo da apresentação. Se os encontros causarem estresse persistente ou houver risco de agressão, o tutor deve interrompê-los e buscar orientação de um médico-veterinário ou profissional qualificado em comportamento animal. Cada dupla tem seu próprio tempo de adaptação. O objetivo inicial é que os animais consigam permanecer seguros e tranquilos na mesma casa, a proximidade pode surgir depois, sem ser forçada.

Por Deiwerson Damasceno Dos Santos

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 23/09/2026 19:36
    x