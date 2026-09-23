Primavera no Brasil: conheça 5 destinos que ganham novos cenários na estação

Com a chegada da primavera, o Brasil ganha novas cores e paisagens que parecem sair de um cartão-postal. É quando ipês tingem as cidades de amarelo, roxo e rosa, campos inteiros se cobrem de flores e paisagens que passam despercebidas no resto do ano ganham vida nova. De norte a sul, o país se transforma em um grande jardim a céu aberto e alguns lugares aproveitam a estação para revelar seus cenários mais bonitos.

A seguir, confira 5 destinos brasileiros que ficam ainda mais encantadores na primavera!

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1. Holambra (SP)

Conhecida como a Cidade das Flores, Holambra cobre seus campos e estufas de tulipas, rosas e mil outras espécies na primavera (Imagem: Danilo Oliver | Shutterstock)

Fundada por imigrantes holandeses no interior de São Paulo, Holambra é o maior polo de flores e plantas ornamentais da América Latina e na primavera vive o seu auge. É nesta época que acontece a Expoflora, a maior exposição de flores do país, com tapetes florais, chuva de pétalas e desfiles que atraem multidões nos fins de semana.

Além do evento, os campos de cultivo a céu aberto e as estufas transformam a paisagem em um mosaico de cores, com tulipas, girassóis, rosas e uma infinidade de espécies. Passear pela cidade, com seus moinhos e arquitetura de inspiração holandesa, completa a sensação de estar em um pedacinho da Europa em pleno interior paulista.

2. Brasília (DF)

Na primavera, os ipês floridos emolduram os monumentos de Brasília e colorem a capital (Imagem: Casuli | Shutterstock)

Entre o fim do inverno e o começo da primavera, Brasília protagoniza um dos espetáculos naturais mais bonitos do Cerrado: a floração dos ipês. Amarelos, roxos, rosas e brancos, eles surgem em avenidas, praças e canteiros, contrastando com as linhas modernas dos monumentos projetados por Oscar Niemeyer.

O amarelo dos ipês diante do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada ou da Catedral vira cartão-postal e cenário obrigatório para fotos. Cada espécie floresce em um período um pouco diferente ao longo da estação, o que estende o colorido por semanas e faz da capital federal um destino surpreendente para quem gosta de natureza e arquitetura na mesma paisagem.

3. Gramado (RS)

Símbolo de Gramado, as hortênsias florescem na primavera e emolduram cartões-postais como o Lago Negro (Imagem: kaim.ana | Shutterstock)

Famosa pelo frio e pelo charme europeu, Gramado revela outro lado na primavera: o das hortênsias. A flor, que é um símbolo da cidade, floresce a partir da estação e enfeita ruas, jardins e as margens do Lago Negro com tons de azul, lilás e rosa, criando um dos cenários mais fotografados da Serra Gaúcha.

A Avenida das Hortênsias, que liga Gramado a Canela, faz jus ao nome e é um convite para passeios tranquilos entre as flores. Somadas à gastronomia, ao artesanato e ao clima ameno, as hortênsias fazem da primavera uma das melhores e menos concorridas épocas para conhecer a cidade longe da agitação do inverno.

4. Curitiba (PR)

A estufa de vidro do Jardim Botânico, cercada de canteiros floridos, é um cartão-postal de Curitiba na primavera (Imagem: ALEXANDRE F FAGUNDES | Shutterstock)

Conhecida por seus parques e áreas verdes, Curitiba floresce por inteiro na primavera e seu ponto mais icônico é o Jardim Botânico. A famosa estufa de estrutura metálica e vidro, inspirada nos jardins franceses, fica ainda mais deslumbrante cercada pelos canteiros geométricos tomados por flores coloridas.

Mas o espetáculo não se resume ao Jardim Botânico: parques como o Tanguá, o Barigui e o Bosque Alemão também ganham novas cores, e as ruas da cidade se enchem de ipês e cerejeiras. Com clima ameno e ótima infraestrutura para caminhadas e piqueniques, a capital paranaense é um convite para curtir a estação ao ar livre.

5. Chapada dos Veadeiros (GO)

Com a chegada das chuvas de primavera, as cachoeiras da Chapada dos Veadeiros ganham força e o cerrado floresce (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock)

No coração do Cerrado goiano, a Chapada dos Veadeiros também se renova na primavera. Com o início da temporada de chuvas, as cachoeiras voltam a correr com força e os cânions, vales e paredões ganham um verde renovado, enquanto flores típicas do Cerrado como as sempre-vivas pontilham a paisagem.

É a época em que os poços cristalinos e as quedas d’água ficam mais cheios e convidativos para o banho, recompensando quem encara as trilhas. Destino certeiro para os amantes de ecoturismo e natureza, a Chapada mistura aventura, cenários de tirar o fôlego e a energia particular de uma das regiões mais antigas do planeta.