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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/09/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

A paciência e a flexibilidade serão grandes aliadas dos nativos nesta quinta-feira (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A paciência e a flexibilidade serão grandes aliadas dos nativos nesta quinta-feira (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, os movimentos dos astros trarão mudanças importantes em diversas áreas da vida. Embora esse cenário possa gerar uma certa inquietação nos nativos, ele será importante para a revisão das prioridades e ajustes nos planos. A paciência e a flexibilidade se mostrarão grandes aliadas no processo. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma!

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Áries

Ilustração minimalista do signo de Áries, representado pelo símbolo estilizado dos chifres de carneiro em tom creme. A figura aparece sobre um círculo em degradê de roxo e rosa, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O ariano deverá pensar antes de agir e transformar novos impulsos em planos concretos (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

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Nesta quinta-feira, você sentirá necessidade de se afastar da movimentação externa para organizar os pensamentos e emoções. No processo, todavia, acontecimentos inesperados poderão aumentar a ansiedade, fazendo com que algumas questões pareçam mais confusas do que realmente são. Diante desse cenário, o ideal será respeitar seu ritmo, observar suas reações e continuar a investir nos momentos de descanso.

Touro

Ilustração minimalista do signo de Touro, representado pelo símbolo formado por um círculo com dois arcos superiores em tom creme. O desenho está dentro de um círculo em degradê de rosa e vermelho, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O taurino deverá valorizar a paciência e cuidar com atenção daquilo que deseja fazer crescer (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças inesperadas nas amizades, nos grupos ou nos projetos coletivos, o que exigirá que reveja seus planos e expectativas. Inclusive, algumas situações tenderão a gerar insegurança. Nesse contexto, evite agir por impulso ou cobrar o outro excessivamente, pois essas ações apenas causarão desgastes. Procure ter flexibilidade para lidar com os imprevistos.

Gêmeos

Ilustração minimalista do signo de Gêmeos, representado pelo símbolo formado por duas linhas verticais unidas por traços horizontais em tom creme. A figura aparece sobre um círculo em tom magenta, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O geminiano deverá manter o foco para transformar ideias e contatos em novas oportunidades (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, mudanças no setor profissional poderão alterar os seus planos. Nesse contexto, a instabilidade tenderá a aumentar, dificultando uma avaliação objetiva, especialmente se você estiver sob pressão. Logo, evite tomar decisões definitivas durante momentos de irritação ou insegurança. Em vez disso, procure analisar as circunstâncias com calma e manter a flexibilidade.

Câncer

Ilustração minimalista do signo de Câncer, representado pelo símbolo formado por dois círculos e linhas curvas em tom creme. O desenho está sobre um círculo em degradê de laranja e vermelho, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O canceriano deverá olhar para as próprias emoções e recuperar a confiança para seguir em frente (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá vontade de mudar alguns planos relacionados aos estudos ou projetos de longo prazo, especialmente por conta de acontecimentos inesperados nesses setores. Nesse contexto, poderá haver uma certa inquietação diante da sensação de não conseguir controlar todos os detalhes. Logo, tome cuidado com as ações impulsivas ao longo do dia. Procure ter flexibilidade para considerar novas possibilidades e reorganizar suas metas.

Leão

Ilustração minimalista do signo de Leão, representado pelo símbolo estilizado do signo em tom creme. O desenho está dentro de um círculo em degradê de azul e ciano, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O leonino deverá aproveitar novas oportunidades sem deixar de ouvir as pessoas ao seu redor (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você poderá se deparar com mudanças envolvendo os recursos e as responsabilidades compartilhadas. Diante desse cenário, algumas inseguranças tenderão a surgir, despertando a sua necessidade de controle. Evite, portanto, tomar decisões importantes enquanto estiver emocionalmente instável. Em vez disso, procure conferir as informações, revisar acordos e estabelecer limites claros.

Virgem

Ilustração minimalista do signo de Virgem, representado pelo símbolo estilizado em tom creme, com a terminação característica do signo. A figura aparece dentro de um círculo em degradê de verde e azul, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O virginiano deverá tomar decisões mais objetivas e evitar o excesso de controle (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você precisará ter flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas nos relacionamentos. Nesse cenário, as atitudes ou decisões de outras pessoas poderão afetar suas expectativas, gerando reações impulsivas e dificultando uma conversa equilibrada. Será importante evitar interpretações precipitadas diante do inesperado. Para tanto, procure ouvir antes de responder e respeitar os limites alheios.

Libra

Ilustração minimalista do signo de Libra, representado pelo símbolo de uma balança estilizada em tom creme. A figura aparece dentro de um círculo em degradê de verde e amarelo, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O libriano deverá considerar os próprios desejos antes de tomar decisões para agradar (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, haverá mais facilidade para cuidar da rotina. Nesse cenário, poderá encontrar maneiras agradáveis de realizar os seus afazeres, o que favorecerá o bem-estar. Além disso, como você terá disposição para ouvir o outro e dividir as tarefas, os projetos compartilhados tenderão a funcionar melhor. De modo geral, será um bom dia para organizar os compromissos e melhorar os hábitos. Apenas não se esqueça de equilibrar a produtividade com o descanso.

Escorpião

Ilustração minimalista do signo de Escorpião, representado pelo símbolo do signo em tom creme, com uma pequena seta na extremidade. O desenho está dentro de um círculo em degradê de rosa e lilás, sobre fundo amarelo-claro.

O escorpiano deverá estar aberto a mudanças e encerrar etapas que já não fizerem sentido (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças inesperadas nas atividades de lazer, nos projetos pessoais ou na vida afetiva. Nesse contexto, você desejará romper com situações ultrapassadas. Contudo, a impulsividade apenas tenderá a gerar conflitos. Logo, evite tomar decisões definitivas enquanto estiver emocionalmente instável. Procure ter flexibilidade para considerar novas possibilidades, mas sem abandonar suas responsabilidades.

Sagitário

Ilustração minimalista do signo de Sagitário, representado pelo símbolo de uma flecha apontada para o alto, em tom creme. A figura aparece sobre um círculo em degradê de vermelho e rosa, com pequenos pontos decorativos e fundo amarelo-claro.

O sagitariano deverá se abrir a novas experiências e aproveitar oportunidades de aprendizado (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de mudanças inesperadas no ambiente familiar, tornando necessária a reorganização dos seus planos e responsabilidades. Nesse cenário, algumas situações poderão despertar lembranças dolorosas ou emoções guardadas, aumentando sua sensibilidade diante de pequenas contrariedades. Para amenizar as tensões, o ideal será investir em conversas objetivas e adaptar a rotina do lar.

Capricórnio

Ilustração minimalista do signo de Capricórnio, representado pelo símbolo estilizado do signo em tom creme. A figura aparece dentro de um círculo em degradê de rosa e lilás, com pequenos pontos decorativos sobre fundo amarelo-claro.

O capricorniano deverá buscar mais equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e a vida pessoal (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá necessidade de avaliar a maneira como administra seus recursos. No processo, inclusive, perceberá uma movimentação maior no setor. No entanto, informações inesperadas tenderão a alterar seus planos, exigindo atenção antes de assumir compromissos ou gastar dinheiro. Ao longo deste dia, procure organizar suas prioridades e refletir sobre as consequências de cada escolha.

Aquário

Ilustração minimalista do signo de Aquário, representado pelo símbolo de duas linhas onduladas em tom creme, sobre um círculo em degradê de rosa e roxo. Pequenos pontos remetem a estrelas, enquanto o fundo é amarelo-claro.

O aquariano deverá investir em novas ideias e projetos que estejam alinhados aos seus objetivos (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você poderá se deparar com mudanças envolvendo dinheiro ou aquilo que considera importante para manter sua segurança. Nesse contexto, você desejará romper com algumas limitações. Entretanto, agir sem planejamento apenas tenderá a prejudicá-lo(a). O melhor será avaliar seus recursos com objetividade, identificando o que realmente precisa ser modificado. 

 

Peixes

Ilustração minimalista do signo de Peixes, representado pelo símbolo de dois arcos curvos unidos por uma linha horizontal em tom creme. O desenho está dentro de um círculo em degradê de azul, sobre fundo amarelo-claro.

O pisciano deverá confiar na intuição, mas também observar os sinais antes de tomar decisões (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Como você estará mais sensível nesta quinta-feira, tenderá a reagir às situações de forma intensa. Nesse cenário, algumas inquietações poderão fazer você questionar escolhas recentes ou sentir necessidade de modificar determinados comportamentos. Porém, será importante evitar atitudes impulsivas. Procure respeitar os próprios limites e observar suas necessidades antes de agir.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 24/09/2026 01:11
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