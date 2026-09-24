Resistente ao frio e apaixonado por água: conheça o Chesapeake Bay Retriever

A origem ligada à caça de aves aquáticas deixou marcas na aparência, no comportamento e nas necessidades do chesapeake bay retriever (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O chesapeake bay retriever é uma raça originária dos Estados Unidos e sua história está diretamente ligada ao trabalho na água. Conforme o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), esse cachorro se desenvolveu ao longo da Baía de Chesapeake para atuar na caça de aves aquáticas. Para desempenhar essa função, precisava enfrentar situações bastante exigentes, como vento, correnteza, águas frias e até percursos com gelo.

Essas condições contribuíram para formar um cão resistente, forte e disposto ao trabalho. Com o tempo, ele passou a ser criado como animal de companhia e até como cão-guia e cão farejador da polícia. De acordo com a CBKC, inteligência, coragem, vivacidade, faro, amor pela água e disposição para o trabalho estão entre os atributos valorizados na raça.

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A seguir, conheça algumas características do cachorro da raça chesapeake bay retriever!

Corpo forte e pelagem adaptada ao trabalho na água

O chesapeake bay retriever é um cachorro de constituição forte, poderosa e equilibrada. De acordo com a CBKC, os machos medem entre 58 e 66 cm de altura na cernelha e pesam de 29,5 a 36,5 kg. As fêmeas, por outro lado, têm entre 53 e 61 cm e pesam de 25 a 32 kg. O peito é profundo e amplo, enquanto os membros apresentam boa ossatura e musculatura.

Os olhos dessa raça também chamam a atenção. Conforme o padrão da CBKC, eles são de tamanho médio, bem separados e apresentam tonalidades claras, que variam do amarelado ao âmbar, conferindo ao animal uma expressão inteligente. As orelhas, por sua vez, são pequenas, ficam posicionadas no alto da cabeça e caem naturalmente nas laterais.

Outra característica importante é a pelagem dupla. O pelo externo é grosso, curto e áspero, enquanto o subpelo é denso, fino e lanoso. Segundo a CBKC, a oleosidade natural da camada externa e as características do subpelo ajudam a impedir que a água fria alcance a pele e favorecem uma secagem rápida. As cores incluem diferentes tonalidades de marrom.

É inteligente, corajoso, afetuoso e disposto

Segundo a CBKC, essa raça é valorizada por sua disposição alegre e brilhante, inteligência, bom senso tranquilo e natureza protetora e afetuosa. O padrão ainda destaca coragem, vivacidade, faro, amor pela água e vontade de trabalhar entre as qualidades.

Essas características estão relacionadas à função que o animal desempenhou ao longo de seu desenvolvimento. Um cachorro que precisava entrar em águas frias, nadar contra correntezas e recuperar aves em condições adversas necessitava não somente de força física, mas também de disposição, resistência e capacidade para executar tarefas.

Por ser descrito como inteligente, vivaz e muito disposto ao trabalho, é importante que sua rotina ofereça oportunidades compatíveis com essas características. Atividades físicas e estímulos mentais podem ajudar a direcionar sua energia e permitir que o animal exercite habilidades naturais.

Alimentação adequada, cuidados com a pelagem e acompanhamento veterinário ajudam a manter a saúde do chesapeake bay retriever em dia (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

Alimentação e saúde precisam acompanhar uma raça ativa

Na rotina, as necessidades alimentares do chesapeake bay retriever devem ser avaliadas individualmente, considerando fatores como idade, peso, condição corporal e nível de atividade. A orientação de um médico-veterinário ajuda a estabelecer uma dieta adequada e a evitar tanto carências nutricionais quanto excesso de peso.

Os cuidados cotidianos também devem levar em consideração a pelagem característica. Como ela possui subpelo denso e oleosidade natural, responsável por sua resistência à água, o tutor deve preservar suas características e observar regularmente pele, pelos, orelhas e patas. Por fim, acompanhamento veterinário periódico, vacinação e controle de parasitas completam os cuidados preventivos gerais.

Educação e socialização ajudam a direcionar a inteligência e a energia

A inteligência e a disposição para trabalhar podem ser aproveitadas durante a educação do chesapeake bay retriever. Atividades que estimulem física e mentalmente o cachorro são especialmente interessantes para uma raça desenvolvida para desempenhar tarefas exigentes.

Na educação, é importante priorizar métodos consistentes e baseados em reforço positivo, recompensando os comportamentos desejados. A socialização desde cedo também é essencial para que o cachorro tenha experiências positivas com diferentes pessoas, animais, ambientes, sons e situações do cotidiano.